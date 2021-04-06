Детский отдых перевели со строгого режима на общий: территорию лагеря не покидать, в палатках не собираться

Роспотребнадзор внес поправки в «ковидный» СанПин на фоне пандемии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не так давно в «Комсомолке» вышла статья, в которой эксперт, действительный член Национальной академии туризма Сергей Минделевич рассказал, как бюрократия и коронавирусные ограничения уничтожают детские лагеря. Больше всего досталось палаточным, которые вовсе запретили.

И вот новость. Роспотребнадзор внес поправки в «ковидный» СанПин, смягчающие суровые требования чиновников.

Мы решили разобрать самые противоречивые поправки вместе с Сергеем Минделевичем и убедиться, действительно ли, детским лагерям станет легче жить.

РЕШЕНИЕ ЗА САНИТАРНЫМ ВРАЧОМ

СанПин: «Отдых детей и их оздоровление за пределами субъекта Российской Федерации, в котором они проживают, должны быть организованы с учетом эпидемиологической ситуации в субъекте Российской Федерации по месту отправления и прибытия детей, а также предложений главных государственных санитарных врачей в соответствующих субъектах Российской Федерации или их заместителей».

Сергей Минделевич: «Этот пункт вообще ни о чем, ничего нового не несет. Всегда ранее отдых детей рассматривался с учетом эпидемиологической обстановки, с учетом мнения главных санитарных врачей региона, которые входят в региональные межведомственные комиссии по детскому отдыху.

Сейчас решение о возможности отдыха детей в регионе отдано «на откуп» и целиком зависит от мнения одного главного санитарного врача в регионе. Можно представить, что это должностное лицо, дабы избежать возможных неприятностей при возможном заболевании детей, будет всячески противиться под разными предлогами дать положительное заключение о возможности отдыха детей в регионе. Ведь при таком заключении с врача могут спросить при заболеваниях детей, а при отрицательном заключении, когда отдых детям будет запрещен, этому должностному лицу никакие последствия не грозят».

ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ 75 ПРОЦЕНТОВ?

СанПин: «Количество детей в отрядах (наполняемость) должно быть не более 75% от проектной вместимости организации отдыха детей и их оздоровления».

Сергей Минделевич: «На мой взгляд, это требование просто взято «с потолка». Хотя, конечно, лучше 75%, чем 50%, как было раньше. Но почему 75%, а не 70% или 80%? Какими научными исследованиями подтверждено принятое решение? С другой стороны, нигде больше подобных ограничений для детей нет – ни в школах, ни в спортивных или иных кружках и др. Не надо забывать, что примерно половина загородных лагерей – это коммерческие организации. Если государственные и муниципальные лагеря получают дотации из бюджетов разного уровня и поэтому могут работать даже себе в убыток, то частные лагеря никакого финансирования не получают. Ограничения по заполняемости лагерей в 75% скажутся на окупаемости (вспомним еще, что повышенные санитарные требования потребуют дополнительных расходов в миллионы рублей на каждый лагерь). В таких заведомо невыгодных условиях бизнесу работать не интересно. Поэтому или цена на путевки заметно вырастет или частные лагеря просто не откроются. Системе детского отдыха будет нанесен еще один сокрушительный удар».

Бюрократия и коронавирусные ограничения буквально уничтожают летний детский отдых. Фото: Алексей БУЛАТОВ

БЫТЬ ИЛИ НЕТ ПАЛАТОЧНЫМ ЛАГЕРЯМ?

СанПин: «Принятие решения о работе палаточных лагерей осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации с учетом эпидемиологической ситуации в субъекте Российской Федерации».

Сергей Минделевич: «Вообще непонятно, почему Роспотребнадзор палаточные лагеря посчитал более опасными, чем другие. Никакой статистики и научных исследований по этому поводу нет. Якобы в палаточных лагерях невозможно соблюдать социальную дистанцию. Это же чушь! Как правило, в современных палаточных лагерях инфраструктура такая же, как и в «корпусных», только дети спят в больших палатках с площадью пола от 20 до 50 кв. м, что позволяет расставить кровати в палатках на расстоянии более полутора метров, не нарушая «социальную дистанцию. Да, иногда детей размещают и в маленьких походных палатках, но даже в них можно соблюдать «социальную дистанцию», если спать по двое «валетом» (головами в разные стороны). запрет с палаточных лагерей, переложили решение на местные власти. Но как поступят в регионах, пока неизвестно. Времени для принятия решений осталось крайне мало».

СанПин: «Проведение мероприятий с участием детей должно быть организовано преимущественно на открытом воздухе с учетом погодных условий».

Сергей Минделевич: «Именно так и происходит в палаточных лагерях. Почему же на них такие гонения?»

Сейчас решение о возможности отдыха детей в регионе отдано «на откуп» и целиком зависит от мнения одного главного санитарного врача в регионе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВЫХОД ЗАПРЕЩЕН

СанПин: «Выход (выезд) детей, а также персонала (при проживании персонала на территории организации отдыха детей) за пределы организации отдыха детей и их оздоровления в период смены не допускается».

Сергей Минделевич: «Это требование лишает детей, например, возможности купания в природных водоемах и посещения пляжей, расположенных обычно вне территории лагеря. А также, по сути, запрещаются все походы и экскурсии. То есть Роспотребнадзор превращает лагеря в некие резервации.

Два примера про персонал. Предположим, директора лагеря вызвали в какое-то региональное учреждение (скажем, Роспотребнадзор, МЧС и др.). Если он выйдет за территорию лагеря, назад он войти уже не сможет? Должен будет ждать окончания смены? А если какой-то ребенок, скажем, упал, есть опасность перелома, нужен рентген. Надо ехать в ближайшую поликлинику или больницу. Детей туда обычно возит медработник лагеря, который живет в лагере во время смены. Назад его и пострадавшего не пустят? И остальные дети в лагере останутся без медработника до конца смены?»

НА ПРИЕМЫ ПИЩИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

СанПин: «Рассадка детей из одного отряда в помещениях для приема пищи может осуществляться без учета соблюдения социальной дистанции 1,5 м».

Сергей Минделевич: «Получается, питаться в тесноте дети могут. Это, по мнению Роспотребнадзора, не представляет опасности заражения ковидом. А вот спать в больших палатках на дистанции более 2 м детям нельзя. Почему?»

Может быть, кто-то из наших читателей сможет ответить на этот непростой вопрос?