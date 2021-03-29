Детские лагеря строгого режима: как бюрократия уничтожает летний отдых школьников

Эксперты считают: запрещая все и вся, чиновники в первую очередь хотят обезопасить самих себя, а не детей. Фото: Артем ГЕОДАКЯН/ТАСС

«АЗОВ», «СЯМОЗЕРО», «ХОЛДОМИ»

7 июля 2010 года. В Краснодарском крае на Ейской косе погибли шестеро детей из лагеря «Азов». Пока ребята купались, погода резко ухудшилась, поднялся ветер, и детей унесло сильным течением.

18 июня 2016 года. В Карелии во время водного похода погибли 14 детей из лагеря «Сямозеро». Группа из 47 человек и четырех инструкторов попала в шторм.

23 июля 2019 года. В лагере «Холдоми» под Хабаровском при пожаре погибли четверо детей. В одной из палаток загорелся неисправный обогреватель. По другой версии, на работающем обогревателе дети сушили одежду, и она загорелась. Весь палаточный городок сгорел за 10 минут. В итоге только в 2021 году правительство РФ утвердило правила пожарной безопасности в палаточных лагерях, по которым запретили подводку электросетей к палаткам и их установку под линиями электропередачи.

Это лишь самые громкие трагедии за последние годы в детских лагерях. Есть немало случаев единичной гибели ребят. Но именно шумиха вокруг историй с большим количеством жертв заставляет власть задуматься о безопасности детей во время «организованного отдыха».

ПАЛАТКИ ВНЕ ЗАКОНА

Действительный член Национальной академии туризма и Международной академии детско-юношеского туризма и краеведения Сергей Минделевич уверен: чиновники делают все, чтобы обезопасить самих себя, а на детский отдых многим из них по большому счету плевать.

- А чтобы обезопасить себя, нужно все запретить, - объясняет Минделевич свое мнение. - Посадить детей за забор в стационарных лагерях и не выпускать наружу, так чиновнику будет спокойнее. Вместо того чтобы выработать жесткие правила организации того же походного туризма, проще ограничить все и вся.

Одним из наиболее нелепых ограничений, по словам Минделевича, стал прошлогодний запрет на организацию летних палаточных лагерей. В пандемийном постановлении Роспотребнадзора от 30 июня 2020 года написано: «Не допускается организация отдыха детей в детских лагерях палаточного типа».

Бюрократия убивает летние лагеря для школьников. Фото: Shutterstock

- Это вообще нелогично! - возмущается Сергей Минделевич. - Современные палаточные лагеря отличаются от корпусных лишь тем, что дети проживают в больших палатках (площадью от 20 до 50 кв. м). И в корпусах, и в таких палатках можно расставить кровати на расстоянии 1,5 - 2 м друг от друга. Так чем же опаснее палаточные лагеря?

Самое интересное, что из-за запрета на палаточные лагеря иные региональные чиновники запрещают и детский походный туризм. Ведь в походе дети живут в палатках, останавливаясь на ночевки. А значит, ай-ай-ай - низзя!

- Только представьте, что детский туризм и детский отдых по всей стране регулируют несколько тысяч документов, и вам сразу станет понятна сложность работы в данных условиях, - объясняет профессор департамента туризма и гостиничного бизнеса Финансового университета Сергей Лочан.

НЕПОНЯТНАЯ АПТЕЧКА

У путешественника Матвея Шпаро за плечами не один поход с детьми и на Северный полюс, и по другим маршрутам. Но и у него есть вопросы к нынешним законам.

- Идешь в поход, с собой должна быть аптечка с лекарствами первой необходимости, - говорит Матвей. - Но наше законодательство запрещает давать ребенку лекарство без назначений врача. Если ограничишься только аптечкой первой помощи - бинтами и зеленкой, то снова окажешься не прав, потому что не оказал заболевшему ребенку необходимую помощь.

А вот еще пример из новых санитарных правил. Это сейчас при ковиде палаточные лагеря пока под запретом. Но когда их снова легализуют, то открываться они должны при устоявшейся ночной температуре не ниже плюс 15 градусов.

- Надеются, что при плюс 15 не нужно будет ставить обогреватели в палатках? - спрашивает Матвей Шпаро. - Но наша страна слишком большая, чтобы подгонять все регионы под единые температурные регламенты.

КАК РЕБЕНКУ БЕЗОПАСНЕЕ?

По данным уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой, вне системы организованного отдыха летом в 2020 году погибло 885 детей (в лагерях - ни одного!).

- Это почти в 2 раза больше показателей 2019 года, - подчеркнула омбудсмен. - В результате преступлений, ДТП, пожаров, отравлений и по другим причинам пострадали 11 124 ребенка, что почти в 70 раз больше по сравнению с годами организованного детского отдыха. Мы берегли детей от инфекций, а в результате у нас они горели, тонули, получали удары током.

В этом году детские лагеря вновь будут работать с ограничениями, а палаточные вовсе пока остаются под запретом. Но все же есть надежда, что к лету пандемия пойдет на спад, чиновники опомнятся и введут более разумные правила для организации детского летнего отдыха.

- Главный вопрос - когда?! - говорит Сергей Минделевич. - Подготовка любого детского лагеря к открытию занимает не менее двух месяцев и требует нескольких миллионов рублей. Если Роспотребнадзор снимет свои ограничения в мае, то, увы, многие лагеря летом не откроются.

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