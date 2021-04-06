«Это будет послание нового времени»: Матвиенко о грядущем обращении Путина

Валентина Матвиенко. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Уже объявлено, что Владимир Путин обратиться с Посланием к федеральному собранию 21 апреля 2021 года. Причём, вопреки сложившимся уже за последний год "пандемийным" правилам, встреча пройдет не он-лайн, а очно. Как в до коронавирусную эпоху. Справедливости ради стоит отметить, что ещё не разу обращение президента к Федеральному собранию в нашей стране не проходила в интернет-режиме. И в прошлом году, и в позапрошлом, и все предыдущие Путин собирал обе палаты парламента, членов правительства, губернаторов и других государственных и общественных деятелей в одном зале.

Но тем не менее, многие ждут, что это Послание станет особенным. Валентина Матвиенко, например, заявила, что оно задаст "новую систему координат".

- Это будет такое послание "нового времени", я бы сказала, формулирующее новую систему координат, - сказала спикер Совфеда. - При этом, уверена, что, как всегда, в нем будут даны прямые поручения.

Матвиенко уже запланировала тут же приступить к исполнению будущих поставленных задач.

- Все понимают, что ряд из них потребует быстрого начала реализации, а также корректировки планов работы. Поэтому мы приняли решение собрать Совет палаты на следующий день, 22 апреля. А 23 апреля проведем пленарное заседание, - сообщила она журналистам.

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