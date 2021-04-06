Матвиенко рассказала о значимости послания Владимира Путина Федеральному собранию

Валентина Матвиенко. Фото: пресс-служба Совфеда

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, которое запланировано до 21 апреля, сформулирует новую систему координат. Такое заявление сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Это будет послание «нового времени», я бы сказала, формулирующее новую систему координат», - заявила она, выразив уверенность, что, как и обычно, в нем будут «актуализированы основные текущие задачи, расставлены акценты и даны прямые поручения».

По словам Матвиенко, на сегодняшний день все понимают, что на выполнение ряда задач, представленных в послании, потребует быстрого начала реализации, а также корректировки планов работы.

Как она сообщила, именно в связи с этим, было принято решение собрать Совет палаты на следующий день, 22 апреля, а 23 апреля провести пленарное заседание.

Матвиенко назвала послание российского лидера важнейшим политическим и общественным событием. «В современной непростой ситуации в мире, несущей много вызовов, в том числе и для России, оно, безусловно, будет иметь особое значение», - отметила она.

Как писал сайт kp.ru, послание Владимира Путина Федеральному собранию пройдет 21 апреля, место оглашения послания уточнят позже.