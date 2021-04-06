Более 65 тысяч работ будут бороться за победу в Фотоконкурсе РГО «Самая красивая страна»

"Когда в наушниках любимый трек". Фото: Павел Ванифатов

Завершился приём работ на VII Фотоконкурс Русского географического общества «Самая красивая страна», в котором могут принять участие как профессиональные фотографы, так и любители. Всего организаторы конкурса получили 65 661 работ.

Как отмечается, самая большая конкуренция будет в номинациях «Пейзаж» и «Снято на смартфон», куда прислали 21 295 и 15 579 работ, соответственно.

"Маленькие защитники". Фото: Фёдор Лашков

Работы также принимались в таких номинациях, как «Россия с высоты птичьего полёта», «Многоликая Россия», «Фотопроект», «Эти забавные животные», «Магия воды», «Искусство дикой природы (арт-фото)», «Дикие животные», «Живой архив».

В этом году впервые в конкурсе помимо фотографий можно было представить и видео. За специальный приз «За кадром» поборются 1418 роликов, рассказывающих историю создания уникальных снимков.

"В низком ключе". Фото: Владимир Кушнарев

Как и ранее, в рамках фотоконкурса проводится отдельное соревнование для юных фотографов до 16 лет - «Самая красивая страна глазами детей», в которой в этом году представлены 7225 снимков. Они будут соревноваться в четырёх номинациях: «Мир животных», «Мир людей», «Макромир», а также «Пейзаж», где развернется самая напряжённая борьба с 4121 снимками.

"Водопой на рассвете". Фото: Олег Першин

Снимки России, отправленные на фотоконкурс РГО, будут оценивать 17 членов Экспертной комиссии, среди которых известные фотографы и фоторедакторы. До 30 апреля 2021 года они выберут по десять лучших работ в каждой из номинаций основного конкурса и по пять - в детских номинациях. Эти снимки выйдут в финал.

С 3 по 14 мая снимки финалистов будут бороться за Приз зрительских симпатий: открытое онлайн-голосование будет доступно на сайте конкурса photo.rgo.ru. До конца июня 2021 года состоится заседание жюри, где выберут победителей.

"Стадо Маралов". Фото: Иоанн Степанченко

По традиции, в состав жюри фотоконкурса войдут известные общественные деятели и деятели культуры, среди них российские фотографы Сергей Горшков, Виктор Тяхт, Максим Мармур, а также фотографы и операторы с мировым именем Флориан Леду, Торстен Милсе, Марко Урсо и Филипп Рос.

Кроме того, фото будут оценивать актёры театра и кино Владимир Машков, Сергей Гармаш и Антон Шагин, директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак, основатель Галереи имени братьев Люмьер и Центра фотографии имени братьев Люмьер Наталья Григорьева-Литвинская, а также космонавт Иван Вагнер.

"Синхронный бег по воде". Фото: Евгений Шаклеин

Возглавляет жюри фоторедактор, доцент факультета коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики Константин Лейфер.

Победители фотоконкурса «Самая красивая страна» в каждой номинации получат 250 000 рублей, а лауреаты детского соревнования получат профессиональные фотоаппараты.