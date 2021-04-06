Дмитрий Дибров: Китайские товарищи показывали мне, как они обходят интернет-цензуру

«КП» обратилась за комментарием к известному шоумену, телеведущему и давнему интернет-пользователю Дмитрию Диброву. Фото: Борис КУДРЯВОВ

7 апреля в России отмечают день рождения Рунета, возраст которого перевалил за четверть века. Российский сегмент мировой сети развивается бурно, но не без трудностей. Когда заходит речь о блокировании информации, которая запрещена российским законодательством, у популярных соцсетей нередко возникают проблемы. Возникают разговоры о цензуре. Многие начинают кивать то на Америку, то на Китай.

«КП» обратилась за комментарием к известному шоумену, телеведущему и давнему интернет-пользователю Дмитрию Диброву.

- Дмитрий Александрович, цензура в интернете необходима?

- А она там что - возможна? С тех пор, как предшественник интернета, первопечатник Гутенберг стал на своем станке книги печатать — сразу же возникла цензура на том конце общества, где никаких книг не умели ни писать, ни издавать. Для равновесия в обществе тогда и стали рождаться идеи цензуры. Там, где единственная работа - запрещать, резать, коцать, как говорят в Останкино, там всегда найдут, что запретить.

- Но запреты ведь не на пустом месте возникают?

- За тех, кто за запреты отвечает, за них волноваться не нужно - им же тоже надо кушать и деток своих кормить. Когда я работал в ТАСС, они выглядели по-своему, сейчас — иначе. Но между ними — родство.

- Образцовый ли пример в плане интернет-цензуры Китай?

- Был я в гостях у китайских коллег в Пекине. В прекрасном здании китайского ТВ, которое коллеги со смехом называют «штаны». Японцы придумали этот чудесный архитектурный проект. Это огромная многоэтажная небоскребная махина — вся из стеклянного покрытия. Но это все вызывает только удручение.

- Что так?

- Товарищи! Стекло только при сдаче объекта восторг вызывает! А через 3-4 месяца вызывает уже оторопь. Ведь столица Поднебесной очень загрязнена выбросами. И стекло надо же мыть регулярно - а большевики этого не умеют. Зато дух юмора и веселья царит в китайской журналистской среде, так же, как он царил в 80-х в журналистской среде в СССР, ну в Москве то точно.

- Как это связано с интернет-ограничениями?

- Китайские товарищи посреди всех слоев угольно-выхлопной пыли мне говорят — что, не ловится интернет, товарищ Ди? Не ловится, говорю, товарищ Си. Мне советуют: ну, так возьмите мой VPN! Так он же дорогой? Ну, можете купить его за три копейки, воспользоваться VPN товарища Си.

- То есть свободный доступ к любым сайтам у вас в Китае был?

- Да, уже на следующее утро у меня был прекрасный VPN. И мы с товарищами Си, Ви и Пи выпивали прекрасную русскую водку в специальном районе Пекина, созданном только для сибирских дальнобойщиков. Которые возили в Россию на фурах китайские пуховики. Там рестораны, где поют по-русски, и вообще целый комплекс всяких ЖКХ, чтобы мы себя чувствовали как дома. В том числе, благодаря хитромудрому VPN.

- Но все-таки китайская «стена огня» есть - и она работает...

- Есть, но ужас в том, что слово вылетит - не поймаешь. Мой великий арабский друг рассказал мне интересную арабскую идиоматику, связанную с арабской весной. Он говорил, что травить и застрелить по арабски звучат близко. И когда египетский лидер Хосни Мубарак попал в чистилище и спросил его архангел Джабраил, тебя так или эдак, какалюк или савбук (ну, я примерно привожу), тот ответил: нет, меня - фейсбук.

- Была бы интернет-цензура — Мубарака бы не свергли...

- Ну да, ну да...Вот интернет приравнивался в таких странах к отравлению или расстрелу, а толку не вышло — и вы хотите с ним совладать? Вашими допотопными средствами, которые вам остались от времен горячей клепки и локомотивов на дровах? Которые издавали вот этот картинный звук, прорезая равнины вот этим трубным гласом? Надо не уголь подкидывать, а машину менять...