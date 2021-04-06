От Бенитеса до Вольфа: Все кандидаты на пост главного тренера «Спартака»

У Спартака» есть еще три недели, чтобы постараться уговорить Доменико Тедеско продлить контракт Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

У боссов «Спартака» есть еще три недели, чтобы постараться уговорить Доменико Тедеско продлить контракт и остаться во главе команды. Пока немецкий тренер не поддается. Семейные проблемы все так же не дают Тедеско остаться в Москве еще на пару лет. А в мае «Спартак» планирует начать переговоры с потенциальным главным тренером. С кем – пока тайна, но недостатка в кандидатах нет. «КП» собирает полный список возможных тренеров для «красно-белых», имена которых звучали в прессе и в сообщениях инсайдеров.

Торстен Финк, 53 года. Германия

Торстен Финк (справа), 53 года. Германия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последнее место работы: «Виссел Кобе» (Япония)

Торстен Финк сделал себя тренерское имя в Швейцарии. С «Базелем» он дважды выигрывал чемпионат страны (2009/10, 2010/11) и брал Кубок (2009/10). Но те трофеи десятилетней давности – по большому счету единственные, которые Финк выигрывал как тренер. Дальше были «Гамбург», АПОЭЛ, «Аустрия» из Вены, «Грассхоппер» и японский «Виссел Кобе». И редко, где тренер задерживался больше, чем на год.

Об интересе к Торстену Финку сообщал журналист Sportitalia Джанлуиджи Лонгари. Но, возможно, с целью напомнить, что такой тренер вообще существует и сейчас свободен.

Ханнес Вольф, 39 лет. Германия

Ханнес Вольф, 39 лет. Германия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последний клуб: «Байер»

Игровая карьера у Вольфа не задалась из-за серьезного заболевания инфекционным мононуклеозом. После болезни у Ханнеса начались проблемы с мышцами, и он в 20-летнем возрасте ушел учится на тренера. Дальше обычный для немецких специалистов путь – молодежные команды «Боруссии» Дортмунд, где его заметили и пригласили вытаскивать «Штутгарт» из второй бундеслиги. Ханнес Вольф справился, и затем в его тренерской карьере были «Гамбург», «Генк» и юношеская сборная Германии. Сейчас Вольф исполняет обязанности главного тренера в «Байере». Но если для Федуна ищут второго Тедеско – молодого тренера из Германии, способного находить общий язык с игроками, - то это неплохой вариант.

Лучано Спаллетти, 62 года. Италия

Лучано Спаллетти, 62 года. Италия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последний клуб: «Интер»

Странный слух. Спаллетти, несмотря на два чемпионства с «Зенитом», оставил в России не слишком восторженную память о себе. Но в Италии он считается топ-тренером. Приехав из России, итальянец успешно возглавил «Рому», а потом получил приглашение в «Интер», где все получилось уже не так здорово. Два года назад Спаллетти был отправлен в отставку, но сейчас снова готов вернуться к активной работе. Сообщения о «Спартаке», видимо, должны разогнать интерес к итальянцу прежде всего в Серии А. А через запятую с российским клубом упоминаются «Фиорентина» и «Наполи».

Леонарду Жардим, 46 лет. Португалия

Леонарду Жардим, 46 лет. Португалия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последний клуб: «Монако»

Об интересе «Спартака» к Жардиму писали в декабре, и он считался основным кандидатом. Смущала только цена на португальца, так удачно прокачивавшего в «Монако» звезд на продажу. Годовая зарплата специалиста оценивалась в 6 млн евро (считается, что Тедеско получает ровно в два раза меньше). Но весной имя Жардима применительно к «Спартаку» не всплывало ни разу.

Пауло Фонсека, 48 лет. Португалия

Пауло Фонсека, 48 лет. Португалия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последний клуб: «Рома»

Тоже очень дорогой тренер для «Спартака» (зарплата 5 млн евро в год). Сейчас главного тренера «Ромы» активно продают в разные клубы. Например, были сообщения об интересе «Зенита», а последний слух сообщал об английском «Кристал Пэлас»

Рафаэль Бенитес, 60 лет. Испания

Рафаэль Бенитес, 60 лет. Испания Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последний клуб: «Делянь Ифан» (Китай)

Самое громкое имя в списке. Экс-тренер «Реала», «Ливерпуля», «Челси» и многих других клубов потерял работу в Китае. Там он получал под 14 млн евро в год, но коронавирус обрушил футбольную пирамиду в стране, и многие звезды возвращаются в Европу на меньшие деньги. Это единственный тренер, контакты с которым в «Спартаке» подтвердили, но назвали «не финальным кандидатом». А сам Бенитес мечтает тренировать в Англии.

Список возможных кандидатов на пост главного тренера «Спартака» может быть бесконечным. Туда записывают почти всех специалистов, кто свободен или может сменить работу грядущим летом. Но показательно, что в нем нет ни одного российского тренера.