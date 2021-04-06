Мария Захарова: «Во время учебы я думала, где взять деньги на еду»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Фото: Иван МАКЕЕВ

В передаче с Татьяной Устиновой «Мой герой» на телеканале ТВЦ официальный представитель российского МИД Мария Захарова откровенно рассказала о своем детстве, о школе в Пекине, где она учила китайский язык, о непростой учебе в МГИМО и о том, как приходилось экономить деньги, чтобы пообедать в столовой и купить проездной на метро.

Вот некоторые отрывки из ее рассказа.

С РОДИТЕЛЯМИ В КИТАЕ

- Обо мне много ходит всяких фейков. Будто мама у меня - дипломат, чуть ли не генконсул. На самом деле она - искусствовед, автор книг по французскому искусству, а также нескольких детских книг. А вот папа - специалист по международным отношениям, китаист, работал дипломатом в двух командировках в советском посольстве в КНР, а потом - в руководстве Шанхайской организации сотрудничества.

В Пекин мы впервые приехали в 1981 году. Это был совсем другой Китай, чем сейчас: продукты населению выдавали по карточкам, выходить в город нам было запрещено. Я это хорошо помню, хотя тогда ходила еще в садик. Жили мы на территории нашего посольства - пожалуй, самого большого в мире по территории. В общей сложности, за две командировки отца, я провела в Китае 7 лет - начала там учиться в посольской школе, а потом уже заканчивала ее в старших классах. Как раз в это время к нам обратились китайцы с приглашением: советские дети могут посещать пекинскую школу неподалеку - учить язык или даже пройти полный курс обучения. Я решила - пойду! Мама сразу мне сказала: «Если это серьезно, то как следует подумай и приложи все усилия, этот выбор может определить твою жизнь, если же это несерьезное увлечение - то категорически нет». К тому же занятия стоили денег. Я сказала: это мой осознанный выбор! И, слава Богу, родители меня поддержали.

В ИНСТИТУТЕ УКРАЛИ БОТИНКИ

- В МГИМО я поступала сразу по приезду из Китая. Шансов пройти по конкурсу почти не было, в отличие от других английский я с репетиторами не учила. Но зато сдала китайский, по другим предметам проблем не было, и меня зачислили. Мы жили на смене эпох и я не могла даже представить свое будущее. Какое там будущее? Мы думали, где взять еду, где взять деньги на нее. Мало того, как доехать туда, где еду можно взять. Поэтому и в институт поступала, думая о каждом дне - как прожить. Стыдно об этом говорить, но скажу как есть. Родители мне сказали: «Ты должна учиться хорошо, потому что, скорее всего, всех переведут на платное обучение. Если кого и пощадят, то только тех, кто учится хорошо». Они дали понять, что у нас финансовых возможностей нет, я должна надеяться на себя.

Поэтому я была полностью сконцентрирована на учебе. Вопросов не было: почему он на этой машине ездит, почему другая - в этой шубе ходит. У меня были какие-то ботинки. Их украли зимой, и я вышла из института без них. Выхожу, слава Богу, не было минус 20, но была зима, сугробы. Естественно, никакой машины не было. Никакого мобильного. До метро еле дошла, а из метро я добралась до маминой работы, до Пушкинского музея, там мы ждали отца, который должен был приехать на своих зеленых фантастических жигулях.

ПРИХОДИЛОСЬ ПОДРАБАТЫВАТЬ В ВЫХОДНЫЕ

- В МИД я попала в 1998 году. Это был храм профессионалов, считавших дипломатию своим призванием. Но деньги им платили очень небольшие. Мне поначалу зарплаты едва хватало на обеды в мидовской столовой и на проезд в транспорте. Приходилось подрабатывать на выходные: водила экскурсии для китайских туристов и официальных гостей.

Карьера складывалась трудно. Я долго и плавно шла к своему нынешнему положению, набиралась опыта. Очень помогла работа в нашем постпредстве при ООН в Нью-Йорке. В ООН были аккредитованы лучшие журналисты-международники из многих стран мира. Было интересно наблюдать, как с этими мэтрами справляются сотрудники ооновской пресс-службы.

О ЛИЧНОМ

- Я люблю любить - очень занятная вещь, знаете ли. Люблю смеяться - искренне, от души, когда есть такая возможность. Из увлечений, еще с детства, - кукольные домики. Правда сейчас на это хобби совсем нет времени. Правда, один такой дом я все же построила. В нем множество забавных вещичек, купленных в разных странах. И с каждой связана какая-то своя история.

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