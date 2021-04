Какой нечестный я и песенка моя: кого из отечественных артистов обвиняют в плагиате

Как только Little Big попали на «Евровидение», в их песнях стали находить чужие ноты... Фото: instagram.com/littlebigband

Нот всего семь - этот аргумент звучит каждый раз, когда за той или иной песней начинают торчать огромные уши плагиата. Казалось бы, есть закон, который охраняет авторское право. Но защитить интеллектуальную собственность, особенно музыку, крайне непросто - нужны экспертизы, безоговорочная идентичность и доказательство злого умысла (когда плагиатор зарабатывал и извлекал выгоду).

На каждом суде творческий воришка твердит: нот семь, новые не изобрели, как можно избежать заимствований или похожих фрагментов? «КП» представляет связанные с нашими звездами громкие истории, когда дело доходило до совсем уж очевидных аналогий.

У Земфиры репутация серьезной артистки, но даже ее (а также авторов обложки ее альбома) подозревают в плагиате. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Земфира

Кто бы мог подумать, но последний альбом Земфиры «Бордерлайн», который рокерша собирала восемь лет, тоже не один раз упоминался в контексте плагиата. Начнем с аскетичной обложки: черный квадрат и название, зачеркнутое кривыми белыми линиями. Оказалось, такая обложка уже была. Некий Лео Луганский, переехавший в США волгоградский музыкант, выложил в Инстаграм две обложки: «Бордерлайна» Земфиры и своего альбома Brdrlne («Бордерлайн», только по-английски). Тот же черный квадрат, то же перечеркнутое название. Лео выпустил пластинку в 2019 году.

Последний альбом Земфиры «Бордерлайн».

Но и это еще не все. В треке «Том», как многие подметили, основной мотив напоминает ускоренную версию хита Paranoid Android знаменитой группы Radiohead, а в балладе «Пальто» как будто звучит узнаваемое фортепиано и бас-гитара сэра Пола Маккартни, в описании трека певица не постеснялась признаться, что хотела отдать дань уважения музыканту The Beatles.

Едва ли англичане пришлют иски Земфире по Почте России, к тому же солиста Radiohead Тома Йорка и Земфиру связывает давняя теплая творческая дружба: он в 2013 году записал кавер на ее хит «Небо Лондона», она в 2020 году поздравляла музыканта перепевкой его песни High and dry. Ну и, в конце концов, нот, и правда, всего семь....

Моргенштерну обвинения в краже интеллектуальной собственности не кажутся поводом для беспокойства. Фото: instagram.com/morgen_shtern

Моргенштерн

Кумир молодежи Алишер Валеев, он же рэпер Моргенштерн, каждый день получает проклятия в свой адрес - то боксеры, то депутаты, то дебошир Александр Емельяненко требуют его запретить. Видимо, это только заводит музыканта: он продолжает и продолжает выпускать клипы, зарабатывать миллионы на рекламе, открывает рестораны. Но не все коту масленица. 300 тысяч рублей - для Моргенштерна это как от мороженого отказаться на пару дней - взыскал с него Кировский районный суд Уфы в пользу казанского тамады Олега Лихачева. Оказалось, именно этот шоумен в 2014 году написал оду «Владимир Путин - молодец» и выпустил соответствующий клип (в YouTube 2,5 миллиона просмотров). После чего Моргенштерн наглым образом слямзил припев, обработал с аранжировщиком и выдавал в клипе «Новый мерин». Автор оригинала обратился в суд и выиграл, правда, остался без публичных извинений, которые тоже требовал от плагиатора.

Заставка к именному шоу Галкина добыта незаконным путем? Вот это новость - хоть стой, хоть с лошади падай! Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Максим Галкин

Муж Аллы Пугачевой тоже может стать ответчиком перед дотошным Олегом Лихачевым. Олег узнал свои музыкальные произведения в заставках авторской программы Галкина «МаксимМаксим» (выходила в эфире Первого канала в 2016 году) и трансляциях игр КВН, поэтому отправил иск в суд по почте в конце прошлого года.

- Согласно иску, Первый канал использовал его композиции, которые защищены авторским правом и которые они не имели права использовать без согласования с Лихачевым, - пояснили в адвокатском бюро «Бишенов и партнеры», с которым работает музыкант. - Первый канал в своих программах использовал эти песни в коммерческих целях для получения прибыли. А по российскому законодательству, чтобы использовать песни в коммерческих целях, они были обязаны согласовать данный вопрос с автором песен, их правообладателем. Но Первый канал этого не сделал, самовольно использовав композиции, что, мы считаем, нарушает права Лихачева и его законные интересы.

Ожидается, что, как только Почта России доставит иск в суд, последует реакция и развитие событий.

Участники группы Little Big якобы не только позаимствовали чужую музыку, но и скопировали придуманные другими танцы. Фото: instagram.com/littlebigband

Little Big

Сакраментальный вопрос «Почему в вашем творчестве так много ремейков?» от Филиппа Киркорова теперь по праву переехал в Санкт-Петербург, где базируется модный коллектив Little Big. Наблюдательные слушатели нарезают фрагменты их песен, сравнивая с оригинальными композициями - вероятность сходства порой достигает почти 100%. Так, ТикТок-блогер Арина Ростовская справедливо заметила, что некоторые куски и мотивы треков UNO, Go Bananas и I'm Ok (I'm Not Alcoholic) как две капли воды напоминают фрагменты хитов квартета Black Eyed Peas, например, My Humps, а также песню Scream $ Shout солиста того же коллектива will.i.am. Участники Little Big отмели все обвинения.

- Они все друг на друга похожи, и, на мой взгляд, интонационно все очень невыразительные, ни в одной из них нет ни мелодических, ни гармонических оригинальных ходов, - оценил тогда ситуацию известный композитор Александр Журбин.

Однако иск к Little Big все же подали - сделал это Валь Толетов, лидер группы Hard Bass School, который в 2010 году записал ролик «Раз, раз, раз, это хардбасс», ставший потом вирусным.

- Бас песни Little Big Pop On The Top срезан с нашей композиции «Раз, раз, раз, это хардбасс»,- объяснил Толетов. - Бас, читка, количество ударов (баса) в минуту - все идентично нашему. Возможно, незначительные изменения были, но конкретно этот бас синтезирован нами в программе для создания музыки, которую мы разработали. Нигде, кроме как из нашего трека, они не могли взять его.

В одном из обзоров на YouTube Валь попеременно ставит треки Hard Bass School и Little Big и уверяет, что хореография и знаменитые танцевальные вирусные движения Ильича (лидер Little Big) были заимствованы из его клипов. И требует компенсацию - 11 миллионов 750 тысяч рублей.