Наставничество – ключ к решению важных проблем

Первое выездное мероприятие федерального проекта «Начни с чистого листа» завершилось в Удмуртии. Новые практики ресоциализации несовершеннолетних осужденных тестировались в Ижевской воспитательной колонии и показали высокую эффективность. Эксперты отмечают - проект становится катализатором изменений, требующих более активного вовлечения в этот процесс общественных институтов и местных органов власти. В Удмуртии такая трансформация уже успешно началась.

Проект «Начни с чистого листа» инициирован АНО «ФК «Тотем» совместно с ФСИН России, реализуется проект при финансовой поддержке Фонда президентских грантов и организационном содействии Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

Ижевская воспитательная колония стала первой площадкой, где будет реализован социальный проект «Начни с чистого листа». Участникам представлялась насыщенная программа, включающая форум НКО, готовых примерить на себя роль наставников для воспитанников колонии, при содействии местные и региональных органов власти и представителей УФСИН Удмуртской республики. Прошли мастер-классы по работе с осужденными, состоялся совместный концерт, а также спортивные мероприятия: эстафета и футбольный матч.

«Проект «Начни с чистого листа» поднял большую проблему, которую решить можно только сообща – государство вместе с неравнодушными гражданами. Мы увидели людей и организации, которые уже действуют для решения этой важной задачи, но наши воспитанники пока не попадают в сферу их деятельности. Надеюсь, что воспитанники колоний благодаря проекту обретут своих наставников, благодаря чему будут решаться проблемы подготовки к освобождению и последующей ресоциализации», – указывает заместитель начальника УФСИН России по Удмуртской республике Илдус Фардиев.

Участники отмечают: значимое достижение работы – получение практического позитивного опыта взаимодействия, который уже вылился в практические договоренности и решения. Тем самым закладывается база для построения системы, позволяющей осужденным подросткам возвращаться к нормальной жизни в обществе, без рецидивов правонарушений.

«Результатом проекта уже стало выстраивание и развитие конструктивного взаимодействия ФСИН с правительством Удмуртской республики. Со стороны руководства региона были сделаны серьезные шаги в направлении внедрения института наставничества. В частности, часть представителей республиканского правительства заявила о готовности взять на себе роль наставников для воспитанников Ижевской ВК. Заключено соглашение с министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской республики о предоставлении для наших ребят времени занятий футболом на специализированном поле под руководством тренера профессиональной команды. Тем самым есть возможность значительно повысить эффективность решения важнейшей задачи для системы ФСИН – ресоциализации несовершеннолетних осужденных», – отмечает начальник Ижевской воспитательной колонии УФСИН России по Удмуртской республике Павел Левицкий.

Начальник отдела воспитательной и социальной работы с осужденными УФСИН России по Удмуртской республике Андрей Васильев не сомневается, что проект необходим и направлен на реальную ресоциализацию несовершеннолетних осужденных. «Хотелось бы поблагодарить ФК «Тотем» за огромную работу, которую они проделали за эти дни в Ижевской ВК и за ее пределами, нашли много неравнодушных влиятельных и авторитетных людей, готовых оказать помощь оступившимся несовершеннолетним осужденным, быть их наставниками и протянуть им руку помощи в трудной жизненной ситуации», – подчеркнул Андрей Васильев.

К проекту активно подключилась Уполномоченный по правам ребенка в Удмуртской республике Ольга Авдеева. Было принято решение о проведении расширенного совещания на базе Ижевской ВК для уполномоченных из шести регионов, осужденные из которых отбывают наказание в колонии. Это необходимо для внедрения механизма наставничества на всех территориях - возвращаясь домой, воспитанник не должен терять связь с обществом. Поэтому регионами потребуется наладить взаимодействие, позволяющее передавать освободившегося подростка от одного наставника, который с ним контактировал по месту расположения колонии, к другому – уже на территории проживания.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас убежден, положительный импульс, заданный проектом «Начни с чистого листа» в Ижевске, распространится по всей стране и позволит объединить усилия общественных институтов в решении важного вопроса. «Общество и государство заинтересовано в ресоциализации оступившихся ребят. Очень важно способствовать созданию такой среды, которая дала бы им возможность вернуться к полноценной жизни», – подчеркнул сенатор.