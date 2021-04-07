«Выгуливал своих девочек»: Организатор голой фотосессии в Дубае успел сбежать в Киев

Виталий Гречин - предполагаемый организатор скандальной вечеринки в столице ОАЭ. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

После появления в прошедшие выходные снимков обнаженных моделей в дубайских апартаментах, встал закономерный вопрос: кто организовал пикантную фотосессию и зачем?

Полиция Объединенных Арабских Эмиратов отказалась называть имена задержанных, однако известно, что среди девушек - 11 гражданок Украины. А организатором выступал украинский бизнесмен Виталий Гречин, пишет украинский портал «Страна.ua».

41-летний Гречин может похвастаться бурной биографией. Родился в Киеве, в юном возрасте вместе с родителями переехал в США, получил там гражданство. В Штатах Виталий получил два высших образования - он дипломированный финансист и психолог. Вдобавок, Гречин отслужил в армии и успел поработать в казначействе «Форда».

Но историческая родина тянула заблудшего сына, по возвращению в Киев мужчина устроился в американское посольство. На Украине мужчина сошелся с Владимиром и Виталием Кличко и якобы помогал в открытии магазинов в начале 2000-х годов, хотя в сети нет ни одной их совместной фотографии. Развивал инвестиционную компанию «ЛайтХауз».

Гречин среди моделей в апартаментах дубайского небоскреба.

В 2008 году накануне выборов президента США поддержал предвыборную кампанию демократа Барака Обамы и даже финансировал ее. О дружбе со многими влиятельными демократами Гречин рассказал в 2010 году в интервью журналу Exclusive Style. В 2013 году он стал позиционировать себя как советника американской Демпартии, а в 2019-м - как финансового советника Барака Обамы.

Но бизнеса Виталию было мало. Ему, видимо, не давала покоя слава соотечественника Петра Листермана, известного владельца агентства знакомств для богатых мужчин с красивыми девушками. Поэтому Гречин в светской тусовке прославился как организатор эротических вечеринок с большим количеством моделей.

Блог Гречина в соцсети изобилует его фотографиями в окружении прекрасных дам. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На что живет киевлянин - неизвестно. Версий много - от кредитования и недвижимости, до организации закрытый секс-вечеринок для депутатов Верховной рады Украины. На фотографиях в соцсетях Виталий красуется в окружении моделей, на белых яхтах, в роскошных апартаментах.

- У Гречина квартира в центре Киева, и с ним постоянно живет больше 10 девушек. У него свой личный гарем. По сути, это пул содержанок. Он «женат» на всех сразу, - говорит один из знакомых Виталия. Хотя при этом, мужчина все-таки женат (или был женат?) и воспитывает сына.

- Он собирает тусовки из простых сельских девчонок, не моделей, которые готовы на все ради заграничной поездки. Он свое «стадо» девочек регулярно «выгуливает», и не скрывает этого. Только вот последняя поездка в Дубай с обнаженной фотосессией закончилась для него и его подруг плохо, - добавляет источник.

На момент ареста участниц фотосессии в стиле ню, Виталию Гречину удалось сбежать из ОАЭ, как и фотографу-россиянину Александру Тену. Помимо 12 участниц съемки, был задержан и российский IT-предприниматель Алексей Концов. Мужчина всего лишь стал случайным свидетелем фотосессии и сделал пару кадров из соседнего здания.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Голые модели, задержанные в Дубае, могут избежать тюрьмы

В «КП» попали кадры скандальной фотосессии (подробности)