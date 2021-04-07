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Политика7 апреля 2021 20:32

Лютая клюква: В сети появилась "прослушка", на которой "российский офицер" командует артиллерии ДНР ударить по своим

Запись содержит весь излюбленный набор пропагандистских штампов, но на проверку критическим мышлением не рассчитана
Александр КОЦАлександр КОЦ
Комментарии (20)Комментарии (20)
Прослушка, скорее всего была сфабрикована украинскими спецслужбами

Прослушка, скорее всего была сфабрикована украинскими спецслужбами

Фото: Shutterstock

Как себе представляют авторы этой залипухи провокацию на линии разграничения со стороны российской армии? Близко к тексту пересказываю прослушку, опубликованную, судя по всему, с подачи украинских спецслужб.

Сидит себе пузатый русский генерал в Ростове, как вдруг ему ставят задачу: «Надо сымитировать войну в Донбассе. Типа, они там всех разносят артиллерией». Тот берет под козырек, выпивает (судя по голосу) 500 граммов водки, закусывает бычком в томате и набирает на мобильник офицеру гаубичного дивизиона народной милиции ДНР. Да-да, по открытой связи. А что тут такого?

- Узнал? – спрашивает генерал. Видимо, звонит с неизвестного номера.

- Не понял, - отвечает трубка.

- Это я, узнал?

- А, ну теперь-то конечно, со второго раза кто не узнает.

- Принимай координаты, поднимай расчеты, сейчас работать будете.

Офицер дивизиона по мобиле набирает командира гаубичного расчета, мол, буди своих. А сам обгрызенным карандашом на потертой карте ставит точку по генеральским координатам: «Эге», - чешет он репу, лезет в «последние звонки» на мобиле и перезванивает в Ростов. А далее – строго по тексту оригинала, чтобы можно было оценить всю мощь драматургии.

- Алло, товарищ командир! Так это же наши!

- Та тебе не насрать? Наши, не наши! Приказ есть - выполняй!

- Первая цель - это «Варяг»...

- Да мне по … кто! У тебя есть приказ! Выполнять!

- Да …! Мы же своих накроем!

- Слушай сюда! Они мясо! Они мясо, их не жалко! Или ты хочешь на их место? Нашим нужна война? Они ее получат! А наши, которые на «ленте», смогут полноценно зайти! Ты меня понял?

- Даа, но парней жалко.

- Жалко у пчелки, на укропов спишем. Потом разберемся с их семьями. Главное начать активную стадию. На войну спишем!

- Понял. Выполняю.

Чего ж тут непонятного. Тут тебе весь «клюквенный» набор псеводопатриотичных фильмов – от заградотрядов до особистов-людоедов. Сегодня, в общем-то, вся мощь западных медиа направлена на формирование информационного фона, на котором вина за любое обострение на донбасском фронте будет безапелляционно возложена на Россию. Аудитория уже подготовлена к этому. И свежая запись – очередное и не очень изысканное звено в этой цепочки. Что же случилось, где те актеры, что заманивали «33 богатырей» в Венесуэлу охранять нефтяные вышки? Расстреляны за провал? Я даже не говорю о том, что эти приказы отдаются «открытым текстом». Просто так не говорят живые люди – так читают по бумажке, написанной не очень умным человеком. Как говорит президент, «скучно, девочки».

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