Едем земными дорогами российского космоса: Гагарин и Калуга

Экипаж автопробега - в городе Гагарине. Фото: Иван Макеев/Медиагруппа «Комсомольская правда» Фото: Иван МАКЕЕВ

Три экипажа из сотрудников "КП" стартовали 6 апреля от Музея космонавтики на проспекте Мира. Сначала едем на запад, в Смоленскую область – родину Юрия Гагарина. Это один из самых коротких отрезков нашего маршрута – всего 200 км. LADA XRAY Cross, которые нам предоставил АВТОВАЗ, спокойно переварили это расстояние и, главное, не утомили водителей и пассажиров. Хороший знак.

Проводы в Москве были долгими, поэтому в Гагарин мы приехали поздним вечером и почти под проливным дождем. Ничего не разглядеть, а вот то, что дороги хорошие – сразу чувствуется. Все-таки полезны юбилейные даты.

А наутро выпал снег. Мы увидели типичный, как сказали бы классики, патриархальный городок, что подчеркивалось колокольным звоном, льющимся с церквей. Благовещенье.

Одноэтажный Гагарин - нетипичный провинциальный город: здесь все пронизано темой космоса. На торце единственной, пожалуй, городской 9-этажки - портрет улыбающегося Юрия Гагарина с белым голубем в руках. Одна из многочисленных достопримечательностей.

На торце единственной городской 9-этажки - портрет улыбающегося Юрия Гагарина с белым голубем в руках. Фото: Иван МАКЕЕВ

Вообще, знаковых «космических» мест в Гагарине много. Скоро появится еще одно - сквер имени Алексея Леонова, космонавта, первым вышедшего в открытый космос. Когда-то здесь стоял фонтан, в тени кедров гуляли мамы с детьми, отдыхали на лавочках пенсионеры. Потом эта советская пастораль сошла на нет: благоустройством сквера перестали заниматься. Время, как известно, стирает города и цивилизации - фонтан превратился в фантом.

Сейчас сквер начали реконструировать. Здесь пересаживают кедры, а скоро появится и центр притяжения - футуристическая скульптурно-архитектурная композиция «Человек во Вселенной». Как она будет выглядеть, читайте в нашем материале.

Сейчас сквер начали реконструировать. Фото: Иван МАКЕЕВ

Композиция создается по инициативе друзей Алексея Архиповича Леонова и при поддержке фонда «Созидающий мир», который является международным социально-культурным проектом Вячеслава Заренкова.

- Когда еще сквер был в нормальном состоянии, я здесь нередко отдыхала, потому что каждый день через него прохожу много лет. Если его благоустроят, буду только рада, - поделилась мнением местная жительница Людмила Евстратенкова.

Мы много снимали фото- и видеоматериалов на улицах Гагарина, и неизменно вызывали любопытство горожан. Что за пробег, куда едем, зачем? Общаясь, замечали неподдельный интерес людей к теме космоса. Причем, не только тех, кто живет на родине первого космонавта.

В музей Первого полета каждый день приезжают десятки человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

Например, в музей Первого полета каждый день приезжают десятки человек. В преддверии Дня космонавтики их становится больше сотни.

- Сегодня на экскурсии записаны 120 человек, - рассказала заведующая музеем Людмила Демина,- Это только запланированные группы. А еще многие из тех, кто едет по Минскому шоссе, заезжают к нам. В основном, это семьи. Каждую неделю бразильцы приезжают. Почему-то именно их среди иностранцев больше всего интересует космонавтика. Хотя и из других стран тоже есть туристы.

В музее есть что посмотреть. Большинство экспонатов – не макеты, а настоящие артефакты освоения космоса. Это и барокамера, и кресло-катапульта, и пульт управления, и ракетный двигатель «Востока», и тренажеры, на которых проходили тренировку первые космонавты.

Заведующая музеем Людмила Демина (с газетой в руках). Фото: Иван МАКЕЕВ

Многое из того, что представлено в музее, делалось небольшими, но все же сериями. И может быть представлено в других музеях. А вот подлинный стол конструктора Сергея Павловича Королева – единственный в своем роде. И этот уникальный экспонат выставлен в музее Первого полета. Вы не представляете, каким было мое искушение посидеть за ним и написать пару строк…

Наш приезд в Гагарин совпал с юбилеем: 7 апреля музею исполнилось 10 лет. Так что наши подарки оказались кстати: мы передали музею книгу «Юрий Гагарин. Как это было», в которой собраны все публикации «Комсомолки» о первом космонавте планеты, репринты газетных полос и другие памятные подарки. Возможно, они пополнят музейную экспозицию.

На днях День рождения отметит еще один музей - истории космонавтики имени К.Э. Циолковского. Он находится в Калуге, которая стала второй точкой нашего автопробега.

Большинство экспонатов – не макеты, а настоящие артефакты освоения космоса. Фото: Иван МАКЕЕВ

12 апреля состоится открытие второй очереди музейного комплекса, которая расположена буквально через стенку от действующего.

- Площадь нового музейного комплекса – 12,5 тысяч кв. м. В нем будет представлено около 800 экспонатов, в том числе тех, которые посетители музея раньше не видели. Кроме традиционной музейной экспозиции их ожидают мультимедийные инсталляции, несущие как развлекательную, так и образовательную функцию. Приглашаем всех в наш музей! -рассказал заместитель директора музея по научной работе Антон Мясников.

Празднование Дня космонавтики в Калуге предполагают отметить широко. С 12 по 17 апреля 2021 года здесь пройдет Международный кинофестиваль фильмов и программ о космосе «Циолковский». В лонг-лист вошли 40 художественных, документальных и короткометражных лент из 80 стран.

Из Калуги мы отправляемся во Владимирскую область, где посетим место гибели Юрия Гагарина и Владимира Серегина. Следите за нашими публикациями на сайте kp.ru, Радио «Комсомольская правда» и в соцсетях. Ключ на старт! Поехали!