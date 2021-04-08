Американским студентам начали выдавать стипендии на «изучение марихуаны»

В университете штата Мичиган появится специальная стипендия для тех студентов, которые будут заниматься исследованиями марихуаны. Фото: Shutterstock

«У нас не может быть науки, разъединенной с жизнью: это противно нашему характеру», - писал известный революционер Александр Герцен. И в США решили полностью следовать этому тезису русского публициста и философа, обратив науку на службу самой жизни. В частности, для развития исследований в той области, которая действительно интересует американских граждан, в университете Лейк Супериор штата Мичиган появится специальная стипендия для тех студентов, которые будут заниматься исследованиями марихуаны.

Будущие знатоки «травки» смогут получать ежемесячно до 1200 долларов за свои изыскания. Получить деньги сможет не каждый — для этого надо быть как минимум второкурсником и иметь успеваемость выше средней. Финансирует стипендию организация с соответствующим названием - Центр по тестированию каннабиса.

Этот вуз известен тем, что первым в США запустил образовательную программу в области марихуаны, которая сразу же стала очень популярной у абитуриентов. Для того, чтобы развернуть свои изыскания, у ученых будет отличная лабораторная база. Как пишет местная пресса, буквально недавно в Центре передового опыта по исследованию каннабиса были установлены новые масс-спектрометры, позволяющие выявлять запрещенные пестициды в марихуане. Вероятно, эта мера должна помочь вырастить органический продукт и улучшить качество сырья для самых требовательных клиентов.

Как заявил декан Факультета наук об окружающей среде, к которому относится Центр, «наличие этого аналитического инструментария, возможно, введет нас в пятерку или десятку лучших программ бакалавриата в США». Кстати, оборудование будет служить не только в изучении каннабиса, но и куда более скучным и прозаичным целям, например, поиску ядовитых веществ в воде.

В целом, как пишет сайт университета, который, кстати, финансируется за счет жителей штата Мичиган, «волнующая новая программа по исследованию каннабиса, запущенная в 2019 году, даст вам знания, необходимые для того, чтобы получить работу на быстроразвивающихся рынках марихуаны, в особенности в научном сообществе». Студентам обещают помимо традиционных курсов химии уникальные предметы — химия каннабиса, медицинская химия и аналитическое изучение марихуаны. А после получения диплома можно работать в «правоохранительной сфере, здравоохранении, регулирующих органах и бизнесе».

Штат Мичиган легализовал марихуану в развлекательных целях в 2018 году, разрешив взрослым старше 21 года иметь при себе 70 граммов наркотика. «Дурь» даже использую как средство стимулирования вакцинации от коронавируса. Как пишет CNN, в штате некоторые заведения предлагают бесплатный «косяк» при предоставлении документа о пройденной прививке от COVID-19.

Сейчас каннабис разрешен для медицинского употребления в 36 штатах США из 50, а покурить для удовольствия можно в 16 штатах, а также в столице.

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