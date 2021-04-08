Кто сгорел в доме "мытищинского рэмбо": по первичным признакам тело Владимира Барданова опознать невозможно

Уже больше недели прошло с момента штурма особняка бизнесмена Владимира Барданова, в поселке Вешки, что в двух километрах от Москвы. Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Уже больше недели прошло с момента штурма особняка бизнесмена Владимира Барданова, в поселке Вешки, что в двух километрах от Москвы.

Напомним, утром 30 марта, в трёхэтажный особняк нагрянули силовики в черных масках. При себе у сотрудников Росгвардии было разрешение на осмотр дома. По официальным данным, Барданов попал в оперативную разработку, его подозревали в незаконном обороте оружия. Но пройти в дом предприниматель никому не разрешил, вместо этого он открыл стрельбу. Осаду собственного дома он держал почти 10 часов. Во время второго штурма в доме начался пожар. Позже обгоревшее тело мужчины нашли на третьем этаже.

По версии следствия, погибший – 61-летний Владимир Барданов. Однако с точностью утверждать это даже сейчас, спустя 9 суток, после случившегося никто не может.

Обыск в доме предпринимателя продолжался трое суток. Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

- Тело до сих пор находится в морге. По первичным признакам в том числе и по татуировкам, которые были у Владимира Барданова, опознать его просто невозможно, - сообщил kp.ru Аслан Акавов, адвокат семьи Бардановых. – Сложности связаны с сильными повреждениями тела, которые были получены во время пожара. Чтобы установить личность назначена экспертиза ДНК.

Кто из четверых детей Барданова, сдал образцы ДНК, не раскрывают в интересах следствия. Тем временем в СМИ уже появились слухи о том, что погиб вовсе не Барданов, а его телохранитель. По одной из версий, во время осады дома вместе с предпринимателем внутри находился еще один человек. Однако, близкие друзья и члены семьи опровергают этот факт. По их данным, у Барданова никогда не было охраны.

- Экспертиза ДНК — необходимая в данном случае формальность. По словам членов семьи, в момент прихода силовиков, Барданов находился в доме только с домработницей. Ее вывели еще до начала стрельбы. То есть нет сомнений, что погиб именно он, - объяснил Арслан Акавов.

Тем временем по делу назначена еще одна комплексная судебно-медицинская экспертиза. До сих пор не ясно что же стало причиной смерти Барданова

- На данный момент причина смерти не установлена. Мы не исключаем, что причиной смерти мог стать сердечный приступ, человеку все-таки 61 год, - прокомментировал адвокат семьи Бардановых.

По версии следствия, погибший – 61-летний Владимир Барданов. Однако с точностью утверждать это даже сейчас, спустя 9 суток, после случившегося никто не может. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Защитник также предполагает, что смерть могла наступить в результате ранения осколком гранаты.

Напомним, обыск в доме предпринимателя продолжался трое суток. Его результат: обнаружены более 150 000 патронов и 32 единицы оружия, из которых зарегистрированы только шесть. В отношении Барданова возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном хранении оружия и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Один из участников силовой операции получил осколочное ранение и до сих пор находится в больнице.

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