«Это был вопрос на 2 миллиарда рублей»: Знакомые объяснили, почему «мытищинский Рэмбо» отказался сдаваться спецназу

Владимир Барданов с дочерью Фото: СОЦСЕТИ

С момента штурма трехэтажного особняка бизнесмена Владимира Барданова прошло больше недели, но вопросов вокруг загадочной личности «мытищинского Рэмбо» меньше не становится.

Напомним, 30 марта к дому в элитном подмосковном поселке Вешки подъехали сотрудники полиции и ФСБ. По оперативной информации Барданов незаконно хранил оружие. Увидел людей в форме, мужчина бросил вниз две гранаты и открыл стрельбу. Позже он выпустил из дома своих родных и работников. Осада со стрельбой продолжала около 10 часов. Барданову, как говорят, много раз предложили сложить оружие, но он отказался. Во время штурма особняк загорелся. Обгоревшее тело владельца после разбора завалов нашли на чердаке. Позже силовики опубликовали фото и видео из дома - там нашли больше количество стрелкового оружия и сотни ящиков с патронами.

Погибшего Барданова подозревают в торговле оружием.

- Но при этом так до сих пор и неясно, почему мужчина до последнего отказывался сдаться и предпочел погибнуть? Ведь при определенном раскладе он за хранение оружия мог даже не сесть в тюрьму, а отделаться условным сроком…

Дом, в котором забаррикадировался Барданов. Фото: Александр РОГОЗА

«Комсомольской Правде» удалось пообщаться с несколькими близкими знакомыми погибшего предпринимателя.

Для начала напомним, что о нем самом известно точно:

- В 1976 году, в 15-летнем возрасте, сел в тюрьму за грабеж - вместе со старшим товарищем избили одного парня, забрав его часы.

- Вышел на свободу в 19.

- В 80-е фарцевал. В 90-е торговал контрафактными элитными часами, перепродавал машины (по некоторым данным, якобы содержал мастерскую, где «ремонтировали» угнанные тачки).

- Позже в «империи» Владимира Барданова появлялись пара ЧОПы, автосервисы. Но самым прибыльным бизнесом стал торговый центр, землю под постройку которого удалось выбить в Сокольниках.

Гранаты Ф1 и РГД. Вероятно, они боевые. Потому что учебные делают черными с белой полосой. Как известно, Барданов метнул два десятка гранат в спецназовцев Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Этот ТЦ и по сей день здравствует. «Русское раздолье» - некрасивый трехэтажный прямоугольник на Сокольнической площади, внутри разбитый на сотни торговых павильонов разного размера. И каждый исправно платить аренду. «Комсомольская Правда» уже сообщала, что только за прошлый год компания Барданова, которая управляет «Русским раздольем», предоставили в налоговую отчеты от чистой прибыли в 30 миллионов рублей.

- Изначально у этого торгового центра было трое совладельцев, - рассказал kp.ru человек, близко знавший Барданова еще с 2000-х. - Землю под стройку еще в 90-х у московских властей выбил партнер Барданова Генрих Гиндес. Это был заслуженный деятель культуры, бывший глава Тульской филармонии. Людям искусства такие вопросы проще было решать. То есть, он пролоббировал разрешение на строительство. Деньги на все это нашел Барданов. И был еще третий человек, его тоже звали Владимир. Он был спортсмен, известный тренер по восточным единоборствам. Насколько я понимаю, он в этом трио отвечал за возможные проблемы с криминалом.

Насколько известно, позже этот человек отошел от дел. Гиндес умер в начале 2000-х, в возрасте 69 лет. А Владимир Барданов оказался единственным полноправным владельцем этого большого пирога, исправно приносящего денежки.

Дочь уверяет, что Барданов ни в кого не стрелял. Фото: Александр РОГОЗА

«ЛИБО ОТДАЕШЬ БИЗНЕС, ЛИБО САДИШЬСЯ»

По словам знакомых, этот торговый центр в Сокольниках у Барданова много раз пытались «отжать».

- Многие уже писали, что в 2003 году на Володю заводили уголовное дело по статье «мошенничество», - продолжает наш собеседник. - Та история как раз была связана с ТЦ. Его вынуждали отдать бизнес. Он говорил, что после ареста его якобы пытали в камере. Но в итоге дело закрыли, потому что на него на самом деле ничего не было. С тех пор он и переписал все свои активы на жену.

Согласно документам из открытых баз, действительно владелицей принадлежавших Барданову компаний стала его супруга Нина.

Друзья Барданова утверждают, что в последние годы ему снова начали угрожать.

- Ему рисовали такой сценарий: либо ты отдаешь бизнес, либо на тебя заводят уголовное дело и из тюрьмы ты больше не выйдешь. Угрожали, что «опустят» его. Разумеется, он этого боялся. Только этим можно объяснить, зачем ему держать в доме такое количество оружия. Могу только предположить, что когда полицейские пришли проводить обыск, он решил, что его «заказали». Поэтому решил не сдаваться.

- Разумеется, Владимир в любом случае был не прав, когда начал стрелять, - говорит еще одна знакомая Барданова Элина Мазур. - И силовики, конечно, действовали максимально лояльно. Понятно, что убивать владельца дома они не хотели.

Дом Владимира Барданова Фото: Кадр видео

СКВЕР НА МЕСТЕ ТЦ

Элина Мазур считает, что наезд на Владимира Барданова шел на нескольких уровнях. Например, несколько месяцев назад в интернете появилась петиция, адресованная столичным властям - от обеспокоенных жителей Сокольников.

- Некая инициативная группа ни с того ни с сего начала требовать, чтобы торговый центр снесли и построили на этом месте сквер, - говорит женщина. - Якобы он построен с нарушениями, мешает коммуникациям и все в таком духе. Странно, что эти люди больше 20 лет жили с «Русским раздольем» под окнами, но вопрос решили поднять только сейчас. Ну, они набрали там 200 голосов…

По мнению Мазур, кто-то таким способом мог пытаться заставить Барданова оставить ТЦ, отдать по бросовой цене.

С другой стороны, есть версия, что та самая петиция была выгодна и самому Барданову. Потому что один из ее пунктов гласит, что если, мол, законность строительства в итоге будет подтверждена, пусть город выкупит здание у владельца. А дальше по плану - снос и строительство сквера.

- По некоторым оценкам этот объект общей площадью 5,5 тысяч квадратных метров мог бы стоить 1,5-2 миллиарда рублей, - говорит наш источник. - Серьезные деньги. Вряд ли Барданов отказался бы от того, чтобы разово получить такую сумму и дальше уже не работать. Тем более, что и у него уже возраст, и у супруги проблемы со здоровьем. Тревоги и волнения уже ни к чему.

Другими словам, если верить рассказу наших собеседников об угрозах в адрес Барданова, в последнее время бизнесмен пребывал в состоянии стресса. Возможно, на этом фоне у него и началось что-то вроде паранойи. С этим связано огромное количество оружия в доме и то, что он отстреливался от спецназа.

При этом по нашим данным, семья погибшего предпринимателя ждет окончания экспертиз по найденному в доме оружию. Родственники Владимира Барданова считают, что помимо официально зарегистрированных охотничьих карабинов у пенсионера было лишь страйкбольное (то есть, для игры в «войнушку») и охолощенное (то есть, не умеющее стрелять боевыми патронами) оружие.

КСТАТИ

«Дом-крепость строил не Барданов»

Много вопросов было по самому особняку. Спецназовцы, которые участвовали в штурме, потом говорили, что дом выстроен как укрепление на случай боя. Из окон и верхних этажей внутри самого здания - удобные позиции для стрельбы, когда сам стрелок остается практически неуязвим. По одной из версий Владимира Барданов в свое время строил дом именно для обороны.

- На самом деле Бардановы купили этот дом уже готовым, в 2006 году, хотя он был построен в 2003-м, - заявил нам осведомленный источник. - Предыдущим владельцем был некий банкир.

- А подземный ход в особняке есть?

- Это не подземный ход, а несколько укрепленных помещений для хранения дорогих вещей. Они сделаны по принципу шлюза - в одну комнату заходишь, закрываешь наружную дверь, открываешь другую и так далее. Там же находится винотека, которую нам показали на оперативных видео.

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