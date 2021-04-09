Пытаются выставить "радиоэлектронный щит": Зачем США и Украина начали глушить сигналы в Донбассе

На фото: группа радиоэлектронной борьбы морских пехотинцев США на учениях в Норвегии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Любопытная новость поступила из Донецкой народной республики (ДНР). Ее спецы по радиоэлектронной борьбе (РЭБ) утверждают, что украинские силовики создали в Донбассе сильные радиоэлектронные помехи для каналов управления и датчиков GPS. Из-за этого беспилотники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), не смогли даже взлететь. Таким образом Киев пытается скрыть прибытие новых партий боевой техники в регион.

К этому сообщению можно относиться по-разному. В том числе и с сомнением. Допустим, наблюдатели ОБСЕ не очень-то и хотели запустить беспилотник. Эти европейские "надзиратели" уже не раз подыгрывали Киеву.

И не слишком-то возбухали, когда их недавно не пустили к замаскированным у линии разграничения украинским танкам.

Но и напрочь отметать сигнал из ДНР тоже нельзя. Ведь в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ так и записано: беспилотник не удалось запустить из-за радиоэлектронных помех. Причем, случилось это впервые за 6 лет.

А вот это уже заставляет задуматься, - к чему такое?

Некоторые спецы-аналитики тут же "подкатили" горяченькую версию: активная работа украинских комплексов РЭБ на Донбассе - это разведпризнак того, что наступление на ДНР и ЛНР действительно готовится всерьез и по-современному. Причем, не столько украинцами, сколько американцами. А эти комплексы РЭБ, надо полагать, - тот самый тайный груз, который недавно самолёты ВВС США доставили на Украину. Как говорится, пазлы сходятся. Следовательно, американцы решили помочь украинским воякам "вырубить электронные мозги" штабам и боевой технике корпусов ДНР/ЛНР. А заодно - и российской разведке, которая, несомненно, следит за обострением конфликта в Донбассе.

Некоторые наши спецы считают, что это очень напоминает тактику США во время операции "Буря в пустыне" против Ирака. Тогда ВВС США смогла сформировать "щит РЭБ" 18 самолетами радиоэлектронного подавления EF-111A Raven. Их аппаратура, основу которой составляла система постановки помех AN/ALQ-99, глушила радиосвязь и РЛС армии Саддама Хусейна.

Активная работа EF-111A Raven задавила тогда иракские каналы связи и обеспечила "фактор внезапности" для авиаударов с суши и с авианосцев, а также фланговый манёвр через пустыню 6 американских танковых дивизий и двух дивизий союзников (Франция, Великобритания), которые вышли в тыл иракским войскам, находившимся в Кувейте.

Из всего этого делается вывод, что американцы с такой же целью притащили мобильные глушилки на Украину, потому как самолеты радиоэлектронного подавления EF-111A Raven над Украиной пока не замечены.

Американская армия в основном использует системы глушения сигналов AN/ULQ-19 (V). Они разрабатывались еще в 1980-е годы.

Ну и какой из всего этого следует вывод? А такой, что теперь уже не только в Сирии, но и на Донбассе может начаться российско-американская радиоэлектронная борьба.

В Сирии российские рэбовцы накопили хороший опыт борьбы с американскими каналами связи и "электронными мозгами" тех же "Томагавков" (тут стоит вспомнить об атаке 56 этих ракетах, из которых лишь 23 долетели до цели). Специалисты РЭБ США уже не раз признавали, что россияне "устроили им крайне агрессивную среду» в Сирии. Применение системы РЭБ "Красуха-4" в Сирии, при обороне российской авиабазы «Хмеймим», заставило американского генерала в отставке Дона Бэкона, считающегося одним из ведущих специалистов мира по радиоэлектронной борьбе, признать отставание американцев от россиян в разработке систем радиоэлектронной борьбы. Приоритет российских средств радиоэлектронной борьбы признает и Алан Шаффер – еще один очень авторитетный специалист в этой области.

Американцы все же считают, что их "глушилки" способны задавить российские системы связи и управления.

Очень вероятно, что эта техника США уже подтянута к Донбассу. Но американцам, да и воякам Украины хорошо бы знать, что в России создали антенну для приема навигационных спутниковых сигналов, несмотря на глушение. Да-да, наш передатчик игнорирует помехи, созданные глушителями сигнала. Даже во время действия мощных заградительных помех.

Ну а все же - какой именно мобильный комплексе РЭБ американцы скорее всего притащили на Украину?

Наши спецы не исключают, что это система противоэлектронной борьбы Crew Duke.

Это, можно сказать, "старый знакомый". Эксперты американского издания Breaking Defense отмечают, что этот новый комплекс пока уступает российским аналогам мобильных средств РЭБ, задействованных в Сирии.

Но при всем при этом нельзя исключать, что если американцы и украинцы в какой-то момент врубят на всю катушку свои системы РЭБ, то это действительно может стать верным признаком начала крупномасштабной операции. Или по-другому - наступления на Донбасс.

Кстати, спецы США не так давно сделали для себя еще один неутешительный вывод: российские системы РЭБ способны функционировать на сотнях километров и предусматривают работу в условиях недоступности GPS и ГЛОНАСС.