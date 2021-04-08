Дмитрий Козак: Боевые действия в Донбассе будут началом конца Украины

Козак высказал мнение о команде президента Украины Владимира Зеленского, назвав его действия спектаклем. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Жестко и прямо предупредил Киев о последствиях нападения на Донбасс зам. главы администрации Кремля Дмитрий Козак. Он считает, что война с ДНР и ЛНР станет концом Украины.

- Если там (в Донбасе, - ред.) будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница (резня, как в Югославии, - ред.), видимо будем вынуждены встать на защиту, - предупредил Козак. - Но все зависит от другой стороны. Есть уже и такие оценки, что начало боевых действий — это начало конца Украины, это самострел. Выстрел не в ногу, а прямо в висок.

Российский политик рассказал из-за чего застопорились переговоры об урегулировании в Донбассе. И даже привел пример в виде анекдота:

- Обязательства нарушала одна сторона, Украина. А в финальном заявлении Донбасс тоже должен был взять ответственность за то, что Украина 8 месяцев не выполняет. Как из известного анекдота: «Один украинец говорит другому: "Давай пойдем на Красную площадь, поймаем москаля и побьем его". Другой говорит: "Их там много, нас побьют" - "А нас-то за что?» Вот эта философия сопровождает все переговоры – что в нормандском формате, что в трехсторонней контактной группе.

А еще Козак высказал мнение о команде президента Украины Владимира Зеленского, назвав его действия спектаклем.

- Команда «Квартал 95» пришла поставить свой талантливый спектакль под названием «Военная угроза», - выразился зам. главы кремлевской администрации. - Имитация обстрелов со стороны Донбасса, переброска военной техники даже с Западной Украины к линии соприкосновения… Тем не менее, по моим оценкам, это все-таки спектакль. Но поскольку коллеги большого политического опыта не имеют, у них опыт в другой сфере, могут заиграться. Я им и в лицо это говорю, что они - дети со спичками. И когда у них там случайно что-нибудь загорится, предсказать трудно.

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