Запуск корабля Союз МС-18 9 апреля 2021: прямая онлайн-трансляция с Байконура

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-16" во время установки на стартовый комплекс. Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

В пятницу, 9 апреля, космический пилотируемый корабль «Ю. А. Гагарин» (Союз МС-18) запустят на ракете-носителе «Союз-2.1а» с космодрома Байконур. На пилотируемом корабле на Международную космическую станцию (МКС) отправятся российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай. Сайт «Комсомольской правды» ведет прямую видеотрансляцию.

Ранее отправляющийся на МКС экипаж доложил главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину о своей готовности к полету, после чего отправился на стартовый комплекс. Пуск запланирован на 10:42 по московскому времени. Примерно через девять минут пилотируемый корабль отделится от третьей ступени ракеты. Полет до МКС займет около трех часов, пристыковаться к модулю «Рассвет» корабль должен в 14:07 в пятницу, 9 апреля.

Запуск проводится в преддверии 60-летия полета на орбиту первого космонавта Юрия Гагарина. Именно поэтому корабль «Союз» получил название «Ю. А. Гагарин». Головной обтекатель ракеты украшен портретом космонавта и надписью «Год Гагарина. 1961–2021».