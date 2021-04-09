Лыжник Сергей Устюгов: Большунов на свадьбу не приглашал. Мы с Александром не сказать, что лучшие друзья

Российский лыжник Сергей Устюгов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Этот лыжный сезон прошел под знаком Александра Большунова. А вот его старший товарищ по команде, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов оказался в тени. Сергей в начале сезона переболел коронавирусом, а накануне чемпионата мира-2021 получил травму, так что смог в Оберстдорфе выступить только в спринте (дошел до финала, где занял пятое место). Знаменитый лыжник, которому, 8 апреля исполнилось 29 лет, рассказал «КП», как он собирается преодолеть полосу неудач и будет готовиться к Олимпийским играм.

«Кубок мира – это очень круто»

- Сергей, поздравляем вас с днем рожденья! Сейчас, наверное, отдых, после не самого удачного для вас сезона. А когда начнете подготовку к Олимпиаде-2022 в Пекине, в мае?

- Я уже начал.

- То есть, гонки нон-стоп?

- Конечно. Надо сейчас хорошо пройти межсезонье, подтянуть свои слабые стороны…

- А как ваша травма?

- Какая из них?

- Растяжение. Мы все видели, как вы бежали на чемпионате мира спринт, прихрамывая.

- Все хорошо.

- В одном из интервью вы сказали, что главная цель для вас - Кубок мира, а не олимпийская медаль. Это так?

- Так то оно так, но я еще раз повторюсь, ни от олимпийской медали, ни от медали чемпионата мира я бы не отказался.

- Но неужели Хрустальный глобус у лыжников ценится выше, чем золотая олимпийская медаль?

- У лыжников ценится любая награда, если ты ее выиграешь. Как и у любого спортсмена.

- Но Хрустальный глобус в лыжах все-таки круче?

- В России у нас есть двукратный победитель Кубка мира Александр Большунов, а до него во времена СССР дважды побеждал Александр Завьялов. И больше в России нет таких. А Кубок мира - это престижно, это очень круто, потому что для этого необходимо показывать хорошие результаты весь сезон.

- Сергей, у вас такие неровные сезоны получаются, на этот раз помешал коронавирус?

- У меня был единственный хороший сезон – 2016/2017. Остальные у меня действительно шли волнами. То хорошо, то плохо.

- Это, когда вы «Тур де Ски» выиграли с большим отрывом?

- Да. Вот тот был хороший сезон. «Тур де Ски», чемпионат мира (Устюгов на ЧМ-2017 выиграл два «золота» - в скиатлоне и командном спринте в паре с Никитой Крюковым.) Я стабильно прошел весь сезон. А после у меня так не получалось - то болячки, то болезни.

- А в этом году коронавирус сильно вас подкосил?

- Да, подкосил, когда готовился к сезону, но не знаю, насколько сильно. У всех болезнь проходила по-разному. Допустим, Александр Бессмертных, он сильнее пострадал, ему даже допуск не давали долгое время.

- А вы где эту заразу подхватили?

- В Европе, в горах.

Кубок мира 2021 года. Хаавард Солаас Таугбель из Норвегии финишировал в полуфинале впереди Сергея Устюгова (2-й слева) из России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Спортивная злость не пропала»

- Вы, говорите, что я не молодею… Это год запомнился драматической развязкой в марафоне на чемпионате мира, когда Клебо сломал палку Большунову и его дисквалифицировали. В результате «золото» досталось вашему старому сопернику норвежцу Иверсену, которому, как и вам, 29 лет.

- Да, он мой ровесник. Мы впервые пересеклись с Эмилем еще на юниорском первенстве сезона 2010 - 2011 года.

- А какой сейчас в лыжах возраст расцвета?

- У всех по-разному. Кто-то показывает лучшие результаты в 30 лет, а кто-то в 17-20. Я считаю, что это зависит от особенностей организма. Допустим, тот же Мартин Сундбю, который недавно завершил свою карьеру в Кубке мира, раскрылся чуть ли не в 29 лет. До этого возраста у него не было хороших результатов. Так что все сугубо индивидуально. Кто-то и в 20 лет заканчивает карьеру, кто-то находится в отличной форме и после 30. К примеру, Максим Вылегжанин, Евгений Дементьев, Александр Легков, Илья Черноусов до сих пор могут дать бой молодым ребятам…

- Во многих видах спорта люди и до 40 лет бегают, прыгают, играют.

- Конечно. Это нормально. Значит, спортивная злость присутствует у них. Плюс, не так много травм или болячек, которые дают о себе знать - может, из-за этого.

- Сергей, а у вас спортивная злость не пропала?

- Куда она пропадет-то? Я хочу выигрывать, я хочу быть здоровым одновременно, так что делаю все для этого. Ну, маленько не везет - ничего страшного.

«Где-то командная тактика присутствует, где-то нет»

- Тут к нам недавно в редакцию недавно приходила Елена Вяльбе. И она сказала, что Устюгов даже более талантливый, чем Большунов, а Большунов более работоспособный. Как вы оцениваете эти слова?

- Ну, его организм дает ему работать на все 200%. А мне не всегда это удается сделать максиму в силу моего организма.

- То есть, вы больше тренируетесь по ощущениям, а не так чтобы добежать, закусив удила?

- Конечно. Потому что, делать это не имеет смысла, если твой организм не готов выполнять нагрузку на сто процентов.

- Вы на свадьбу к Большунову пойдете? Приглашал?

- Нет, не приглашал. Мы с Александром не сказать, что лучшие друзья, мы товарищи, в одной команде, но такого, чтобы на свадьбу приглашать - нет, не звал.

- Болельщики обсуждают тот момент, что у нас в сборной России как бы нет командной работы, то есть, каждый сам за себя. А вот норвежцы же все бегут вместе - там один поддерживает другого. Почему так?

- Я много думал на эту тему… Но как нет командной работы? Если вспомнить в прошлом году Денис Спицов отдал свою палку Александру Большунову, жертвуя своим результатом… Словом, в каких-то гонках получается командная работа, в каких-то нет. У меня, допустим, был случай, когда ребята меня прямо подтащили на «Тур де Ски» в 2017 году, на классике, прямо ждали меня, караулили, чтобы я не сдал. Так что где-то командная тактика присутствует, где-то ее нет.

- А почему вы с Большуновым не тренируетесь в паре, да и вообще готовитесь в разных группах, вы оба индивидуалисты, да?

- В плане работать вместе, индивидуалисты. Мы готовимся к сезону, мы работаем в разных группах, у нас у каждого свой тренер, который уже знает все наши нюансы. И в олимпийский год что-то менять я как бы не вижу смысла.

- Болельщики, кстати, тоже спрашивают - зачем в сборной несколько групп?

- Чтобы были конкурентные все. Если у одной группы, допустим, не получилось подготовиться к тем или иным соревнованиям, то другая группа может поддержать. В живой конкуренции всегда лучше результат.

Медалисты гонки преследования на 15 км вольным стилем. Второе место занял Сергей Устюгов, победитель Йоханнес Хесфлот Клаебо из Норвегии и третье место Александр Большунов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Должен быть готов к старту каждый день»

- Но нужна ли такая конкуренция во время крупных соревнований, когда жесткий отбор в команду проходит чуть ли не перед каждой дистанцией? А на этих «прикидках», то вы травму получите, как перед чемпионатом мира, то Спицов где-то упадает и вообще пропустит весь ЧМ…

- А как тогда выявить сильнейших на данный момент? Нельзя же ребят, допустим, за старые заслуги ставить на гонки. Мы же не берем сейчас олимпийского чемпиона-2014 Александра Легкова, не привозим его в Оберстдорф и ставим на коньковую пятнашку. А как сравнивать, как узнать кто сильнее готов на данный момент? Для этого и проводится постоянный отбор.

- Но не получается, что вы как бы выкладываетесь еще до самих соревнований?

- Это же работа, которой ты подводишь себя к старту. Ты же готовишься не ради одной гонки, а ко всему сезону, во время которого форма может меняться.

- Понятно. Просто со стороны эта кухня кажется немножко странной. Хотя такое есть и в других видах спорта, где внутри команды слишком жесткая конкуренция.

- В юниорах я раньше считал, самое трудное - это отобраться. Сейчас, если ты хочешь выигрывать, ты должен отборы проходить как обычную тренировку в штатном режиме. Если ты готовишься только на контрольную тренировку, на отбор, то тебе по сезону в принципе ловить нечего, ты сам это должен понимать…

- То есть, нужно быть готовым к старту каждый день?

- Да. Ты утром просыпаешься, тебе говорят - ты утром должен бежать гонку. Все. И ты готов. Нет такого, что - нет, я не готов, давайте проведем отбор в следующий день. Мы же ведь спортсмены сборной страны.

- А на Олимпиаду вам тоже пробиваться придется?

- Моя задача отобраться и выступать на Кубке мира. В этом году у меня была квота на первый этап, но я не был тогда готов в связи с послековидным синдромом. Я просто не поехал выступать, это было бессмысленно.

- А на следующий сезон у вас есть допуск на первые этапы?

- На следующий сезон у меня нет квоты, потому что я не в группе лидеров ни на Кубке мира, ни в российском рейтинге. Поэтому я буду на летней подготовке обсуждать, к каким стартам мне готовиться, как мне попадать на Кубок мира и как отбираться на Олимпиаду.

- То есть вам, прославленному спортсмену, опять придется проходить все заново, как новичку?

- В этом году я в принципе так и делал. Я начинал соревноваться с областного уровня, со Свердловской области, съездил на соревнования, выступил. Потом поехал на Кубок России, выступил. И по результатам кубка России я попал на Кубок мира. На Кубке мира я выступил и отобрался на чемпионат мира. На чемпионате мира занял пятое место.

- Спасибо вам за откровенность, Сергей. Поздравляем вас еще раз с днем рождения! Успехов!

- Спасибо!