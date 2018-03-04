Немецкий лыжник выступил в лыжных гонках в форме сборной России

4 Март 19:50 2018-03-04T19:50:25+03:00

Немецкий лыжник Тим Чарнке на гонку в шведском Вассалоппете решил выйти не в национальных цветах, а надеть форму сборной России

Серебряный призёр ОИ-2010 в Ванкувере в командном спринте таким образом решил поддержать отстраненных от Олимпиады в Пхенчхане россиян Легкова и Устюгова

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Прошедший 4 марта в Швеции лыжный супермарафон запомнится любопытным случаем. Немецкий лыжник Тим Чарнке на гонку в шведском Вассалоппете решил выйти не в национальных цветах, а надеть форму сборной России.

Свой поступок он уже призвал считать демаршем в поддержку российских лыжников, оправданных недавним решением Спортивного арбитражного суда (CAS), но так и не допущенных на ОИ-2018 в Пхенчхане и последовавшим за олимпийскими стартами этапом Кубка мира в финском Лахти.

«В последние годы России было несправедливо запрещено участвовать в гонках в Южной Корее. Лучшие лыжники, такие как Сергей Устюгов и Александр Легков, все еще не допускаются к лыжным гонкам. Я с этим не согласен», - сказал Чарнке после гонки в интервью ряду европейских СМИ.

29-летний Тим Чарнке - выходец из ГДР. Отмечается, что он следит за выступлениями российских спортсменов и говорит по-русски. Кроме того, Чарнке является серебряным призёром ОИ-2010 в Ванкувере в командном спринте.

Однако некоторые спортсмены обвинили Чарнке в излишнем пиетете к России. Как признался швед Андерс Бломквист, «таким образом, Чарнке поддерживает российскую систему допинга».

В начале февраля Спортивный арбитражный суд в Лозанне оправдал 49 ранее отстраненных МОК российских спортсменов, среди которых и лидеры сборной по лыжным гонкам Александр Легков и Сергей Устюгов. Однако Международный олимпийский комитет так и не допустил россиян к олимпийским стартам в Южной Корее.