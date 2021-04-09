Данила Козловский впервые рассказал о внебрачной дочери

Актер Данила Козловский Фото: Олег ЗОЛОТО

Данила Козловский никогда не говорит о личной жизни. Вот почему недавние откровения артиста произвели эффект разорвавшейся бомбы. Звезда фильмов "Тренер" и "Мы из будущего" впервые рассказал о внебрачной дочери, которая живет вдали от своего знаменитого отца.

Данила Козловский официально был женат лишь однажды. Его супругой стала польская актриса Уршула Магдалена Малка. Они учились на одном курсе на факультете актерского искусства и режиссуры в Санкт-Петербурге. Поженились осенью 2008 года, а развелись спустя пять лет. С тех пор любимец женщин тщательно скрывает личную жизнь.

Но на днях неожиданно приоткрыл завесу тайны. Козловский рассказал о внебрачной дочери. Оду Валентину родила от актера Ольга Зуева в марте 2020 года в Нью-Йорке. Известно, что ребенок и мама девочки живут в США.

"Я мечтаю с дочкой поесть мороженого, когда она подрастет. Хотя мы ей давали уже это лакомство, когда ей был один годик. Она его размазала по лицу, но ела очень сосредоточенно", - вспомнил он в эфире программы "Ок. На связи!".

Напомним, Даниле Козловскому приписывали множество романов. Ходили слухи, что его связывали романтические отношения с Лизой Боярской. Однако строгий отец девушки Михаил Боярский якобы был против того, чтобы его любимая дочь встречалась с бесперспективным, на его взгляд, актером. Следующими пассиями актера снова становились Юлия Снигирь и Зоя Дойч. Ему также приписывали роман с Анной Чиповской.

Осенью 2020 года Данилу заприметили в компании 33-летней многодетной матери Оксаны Акиньшиной. В Сети появилось видео с отдыха пары на берегу Эгейского моря.