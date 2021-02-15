Муж Оксаны Акиньшиной перестал скрывать новый роман

Кинопродюсер Арчил Геловани и актриса Оксана Акиньшина Фото: Борис КУДРЯВОВ

Светская премьера комедии Жоры Крыжовникова "Родные" преподнесла немало сюрпризов, главным из которых стал выход в свет мужа актрисы Оксаны Акиньшиной. Вот только перед публикой Арчил Геловани появился не под руку с благоверной, а за ручку с бывшей женой Сергея Капкова.

Муж Оксаны Акиньшиной перестал скрывать роман с Софьей Капковой. Выход в свет Арчила Геловани с новой пассией стал настоящей сенсацией вечера. "Мы обомлели, когда увидели держащихся за руки продюсеров - Арчила Геловани и Софью Капкову", - пишут светские хроникеры "Экспресс газеты".

Капкова развелась с мужем Сергеем в 2019 году. До этого они прожили вместе восемь лет. Их трехлетняя дочь Зои осталась жить с мамой. Кроме того у Софьи есть еще двое детей от прежних отношений - сын Иван и дочь Настя.

Что касается Арчила, то Акиньшина встретила его на съемках фильма "Любовь с акцентом". Мужчина был сильно старше своей молодой, но опытной избранницы. К этому времени актриса успела расстаться с Сергеем Шнуровым и развестись с директором пиар компании Дмитрием Литвиновым. От него она родила своего первенца - сына Филиппа. Звезда отправила своего ребенка жить к маме, а сама вернулась к работе.

Арчил Геловани и Софья Капкова Фото: Борис КУДРЯВОВ

В 2018-м появились слухи, что Геловани развелся с Акиньшиной, родившей ему сына Костю и дочь Эмми, после шести лет брака. Однако позже Оксана эти сплетни опровергла. Предполагалось, что супруги смогли помириться. Они уехали на совместный отдых, откуда отправляли теплые семейные фото. Однако после этого перестали выходить вместе в свет.

Осенью 2020 года светские хроникеры активно обсуждали слухи о романе Акиньшиной с Данилой Козловским. Говорили, что Оксана увела его у Ольги Зуевой, родившей от актера дочку. Акиньшина отказывалась отвечать на любые вопросы относительно ее связи с Козловским. К слову, в недавнем интервью артистка заявляла, что у нее нет никакх проблем с ее мужчиной. Правда, она не назвала имени избранника.