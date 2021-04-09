После инсульта Елена Кондулайнен стала затворницей

В прошлом году у Елены Кондулайнен случился инсульт. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В пролом году «секс-символ СССР» попала в беду. Худрук Театра Луны, где служит Елена Кондулайнен, режиссер Сергей Проханов сочинил специально для нее пьесу «Шпионка». Кондулайнен должна была играть главную роль. 24 июля прошлого года во время обсуждения постановки у нее случился инсульт. После самоизоляции все участники проекта собрались в ресторане «Времена года» в парке им.Горького. У Кондулайнен закружилась голова в момент, когда она произносила тост. Ей вызвали скорую, в тяжелом состоянии отвезли в Боткинскую больницу с диагнозом инсульт.

Около месяца она провела в больнице, потом была долгая реабилитация. Но полностью восстановиться, как мы поняли, не удалось. Что происходит с актрисой сейчас, не знает никто. В театре после болезни она не появляется, не поддерживает связь с коллегами.

Заместитель художественного руководителя Театра Луны Игорь Краснопольский сказал нам, что Кондулайнен на звонки не отвечает и сама не звонит. Связи с ней нет никакой, только зарплату ей отправляют регулярно. «Обычно, когда актерам что-то нужно, они сами звонят. Если молчат, значит, у них все в порядке», - сделал вывод Краснопольский и посоветовал обратиться в гильдию киноактеров, мол, они должны быть в курсе жизни Елены Кондулайнен. В гильдии сказали, что они тоже давно не общались с ней, и направили… в Театр Луны: все новости узнают оттуда.

Получается, что актрисой, попавшей в беду, никто из коллег особо не интересуется. Будем надеяться, что Елена все-таки не одна, что с ней рядом ее взрослые сыновья Александр и Михаил.

Елена Кондулайнен родилась в 1958 году. На счету актрисы более 40 картин, среди которых - "Сто дней до приказа", "Зверобой", "8 свиданий" и "Интерны".