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Общество9 апреля 2021 15:21

Каким был принц Филипп в молодости: они прожили с Елизаветой II 73 года

9 апреля герцог Эдинбургский скончался в возрасте 99 лет
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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1947 год, будущая королева Елизавета и принц Эдинбургский Филипп во время медового месяца.

1947 год, будущая королева Елизавета и принц Эдинбургский Филипп во время медового месяца.

Фото: EAST NEWS

В пятницу, 9 апреля, скончался Филипп, муж королевы Великобритании Елизаветы II. Они прожили вместе 73 года.

Принц Филипп родился 10 июня 1921 года во дворце Мон-Репо на греческом острове Корфу. В 1939—1940 годах учился в Королевском военно-морском колледже в Дартмуте.

Слева - принц Филипп в младенчестве, справа - будущему супругу Елизаветы II 9 лет, он позирует в греческом национальном костюме.

Фото: EAST NEWS

Именно там Филипп познакомился Елизаветой, тогда она еще была принцессой, которая прибыла в учебное заведение вместе королем Георгом VI. После этого между Филиппом и Елизаветой завязалась переписка, которая продолжалась даже тогда, когда принц служил в Военно-морском флоте во время Второй мировой войны.

В 1946 году Филипп попросил у короля разрешения жениться на наследнице престола. Об их помолвке было объявлено 10 июля 1947 года. В том же году состоялось бракосочетание в Вестминстерском аббатстве.

Свадебное фото Елизаветы и Филиппа, 1947 г.

Фото: EAST NEWS

После смерти короля Георга VI в 1952 году и восшествия на престол Елизаветы II, Филипп супругом царствующего монарха, но титул принца-консорта не принял.

Герцог Эдинбургский (справа) во время игры в крикет, 1953 г.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За все время брака Филиппа и Елизаветы у пары родилось четыре ребенка — Чарльз, принц Уэльский, Анна, Эндрю, герцог Йоркский, Эдвард, граф Уэссекский.

1951 год, молодые родители Филипп и Елизавета с детьми - принцом Чарльзом и принцессой Анной.

Фото: EAST NEWS

КАРТИНА ДНЯЕлизавета II: досье KP.RU