Каким был принц Филипп в молодости: они прожили с Елизаветой II 73 года

1947 год, будущая королева Елизавета и принц Эдинбургский Филипп во время медового месяца. Фото: EAST NEWS

В пятницу, 9 апреля, скончался Филипп, муж королевы Великобритании Елизаветы II. Они прожили вместе 73 года.

Принц Филипп родился 10 июня 1921 года во дворце Мон-Репо на греческом острове Корфу. В 1939—1940 годах учился в Королевском военно-морском колледже в Дартмуте.

Слева - принц Филипп в младенчестве, справа - будущему супругу Елизаветы II 9 лет, он позирует в греческом национальном костюме. Фото: EAST NEWS

Именно там Филипп познакомился Елизаветой, тогда она еще была принцессой, которая прибыла в учебное заведение вместе королем Георгом VI. После этого между Филиппом и Елизаветой завязалась переписка, которая продолжалась даже тогда, когда принц служил в Военно-морском флоте во время Второй мировой войны.

В 1946 году Филипп попросил у короля разрешения жениться на наследнице престола. Об их помолвке было объявлено 10 июля 1947 года. В том же году состоялось бракосочетание в Вестминстерском аббатстве.

Свадебное фото Елизаветы и Филиппа, 1947 г. Фото: EAST NEWS

После смерти короля Георга VI в 1952 году и восшествия на престол Елизаветы II, Филипп супругом царствующего монарха, но титул принца-консорта не принял.

Герцог Эдинбургский (справа) во время игры в крикет, 1953 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За все время брака Филиппа и Елизаветы у пары родилось четыре ребенка — Чарльз, принц Уэльский, Анна, Эндрю, герцог Йоркский, Эдвард, граф Уэссекский.