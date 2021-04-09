Песков ответил, когда Путин опубликует декларацию о доходах

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В пятницу, 9 апреля, на традиционном пресс-брифинге Пескова речь зашла и о декларациях глав российских регионов.
- Еще про декларации можно? - предложил я продолжить тему - К 1 апреля все чиновники Кремля, Администрации Президента сдали свои декларации? И когда мы узнаем, увидим декларацию о доходах Владимира Владимировича, Дмитрия Сергеевича и других товарищей?
- Вы увидите их в установленные сроки.
До 1 апреля все декларации были сданы. Это обязанность госслужащих. Это им вменяется по закону.
Все декларации были представлены в администрацию и налоговые органы. И в установленные сроки они будут опубликованы.
Эти сроки тоже прописаны. И объемы данных, которые подлежат публикации, тоже описаны в законе.
- Там, по-моему, срок месяц дается?
- Да. Поэтому вы достаточно скоро все увидите.
- Спасибо, ждем.
- Пожалуйста.
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