Путин посетит место приземления Гагарина в День космонавтики

Владимир Путин посетит Энгельс в День космонавтики Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент РФ Владимир Путин 12 апреля, в День космонавтики, посетит музейный комплекс на месте приземления космонавта Юрия Гагарина в городе Энгельс в Саратовской области. Также он проведет совещание в режиме видеоконференции по развитию космической отрасли в России.

- Шестьдесят лет со дня полета в космос Гагарина - это очень важная дата для всей нашей страны. Это День космонавтики, день нашей национальной гордости, и, конечно, президент не может оставить этот день без внимания. Он полетит в Энгельс и посетит место приземления Гагарина, там на этом месте скромный музейный комплекс, его Путин посетит, — сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, сегодня, 9 апреля, в преддверии 60-летия полета на орбиту первого космонавта Юрия Гагарина был запущен космический пилотируемый корабль "Ю. А. Гагарин" (Союз МС-18) на ракете-носителе "Союз-2.1а" с космодрома Байконур. На Международную космическую станцию (МСК) отправились два российских космонавта Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай.