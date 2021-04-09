Сердце не выдержало: принц Филипп угас после скандального интервью Гарри и Меган Маркл

После интервью Гарри и Меган копья критиков без каких-либо на то оснований полетели в адрес принца Филиппа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Причиной проблем с сердцем, которые привели к смерти супруга британской королевы принца Филиппа, могло стать скандальное интервью его внука принца Гарри и его жены Меган Маркл, которое они дали американской телеведущей Опре Уинфри. Об этом пишут британские СМИ.

О том, что оно выйдет в эфир 7 марта, благодаря многочисленным анонсам, весь мир знал заранее. Гарри упрекали за то, что он выбрал крайне неудачную дату: 16 февраля дед Гарри, супруг британской королевы, принц Филипп был госпитализирован, а 1 марта переведен в другую больницу: оправившись после инфекционного заболевания, принц-консорт начал жаловаться на проблемы с сердцем. 3 марта он перенес кардиологическую операцию.

Любой стресс для 99-летнего человека, любившего и своих детей, и своих внуков, могло оказаться фатальным. А то самое интервью пресса почти сразу окрестила самым мощным ударом по британской монархии за последние годы.

Но Гарри и Меган это не остановило. Интервью произвело эффект разорвавшейся бомбы. Одной из главных причин своего бегства из Великобритании и главным обвинением в адрес ближайших родственников они назвали расизм, якобы царящий в Букингемском дворце.

Гарри и Меган не стали называть поименно тех, кто, по их мнению, оказался виновником их недовольства, но таблоиды уверенно предположили, что расистские высказывания в адрес наполовину темнокожей жены принца и их будущего ребенка прозвучали из уст именно принца Филиппа. Ведь это именно он в 1986 году, находясь вместе с королевой с государственным визитом в Китае, назвал китайцев узкоглазыми. А в 2002 году, приехав в Австралию, прилюдно спросил у аборигена: «Вы все еще мечете копья друг в друга?»

Cкандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл «убило» принца Филиппа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После интервью Гарри и Меган копья критиков без каких-либо на то оснований полетели в адрес принца Филиппа. Атаки на старого и больного человека стали столь массовыми, что Опре Уинфри пришлось выступить со специальным заявлением: герцоги Сассекские, говорят о расизме в королевской семье, не имели в виду Ее Величество королеву и ее супруга.

Но 99-летнему Филиппу уже нельзя было помочь, 9 апреля он скончался.

В связи со смертью принца-консорта в Великобритании и большинстве стран, входящих в Британское Содружество, объявлен траур.

Теперь британские таблоиды рассуждают, хватит ли у Гарри и Меган совести приехать из Калифорнии, где они обосновались, на похороны.