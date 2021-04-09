В США спрогнозировали итог воздушного противостояния Украины с Россией и пришли в ужас

Большая часть авиационной техники на Украине была либо распродана, либо утилизирована. Фото: Shutterstock

Военные аналитики американского журнала Forbes решили проанализировать – чем может закончиться воздушное противостояние между Россией и Украиной? Разумеется, все это чисто теоретические выкладки и предположения, но тем не менее, некоторые выводы экспертов не лишены основания и хорошо «зацементированы» неопровержимой фактурой. Но с некоторыми умозаключениями американцев можно и поспорить.

Какой же главный вывод сделали авторы статьи в Forbes?

А такой, что для Киева всё может закончиться весьма печально. И на это есть, как минимум, две веские причины.

1. Украина не строила и не получала новых боевых самолетов с момента развала Советского Союза. Хотя после обретения независимости на ее территории остались сотни истребителей, бомбардировщиков, штурмовиков, вертолетов и транспортных средств. Однако большая часть техники за эти годы была либо распродана, либо утилизирована.

2. Украинские ВВС сегодня имеют всего лишь 125 боевых машин, причем среди них нет ни одного самолета, выпущенного менее 30 лет назад. Многие боевые единицы старше 40 лет. Причем, есть машины, преодолевшие полувековой рубеж. В то же время Россия только на границах с Украиной держит около 500 боевых самолетов.

Истребитель F-15 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НУ И ГДЕ ЖЕ ВЫХОД?

Авторы материала считают, что единственный шанс для Украины — приобретение у США истребителей F-15, заправщиков Boeing KC-135 и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения E-2. (А чью же еще технику могли посоветовать купить американские аналитики?)

При этом Вашингтон может предоставить Киеву авиацию бесплатно, однако сам процесс передачи будет сопровождаться большими расходами.

Кроме того, доставка самолетов и их расконсервация потребуют времени, не говоря уже о том, что переобучение украинских пилотов займет годы и обойдется Киеву в миллиарды долларов, которых у страны нет.

И вывод.

Даже если Украина получит 125 американских истребителей, в воздушной войне с Россией у нее не будет шансов.

Pаправщик Boeing KC-135 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

О ЧЕМ ЕЩЕ ЗАБЫЛИ СКАЗАТЬ АМЕРИКАНЦЫ?

У России кроме подавляющего превосходства в количестве самолетов над украинскими ВВС есть еще одно важное преимущество – боевой опыт сотен наших пилотов, полученный в Сирии. К тому же американские истребители F-15, заправщики Boeing KC-135 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения E-2 принадлежат к устаревшему 3-4 поколению. Но впаривать старье союзникам и "партнерам", - это уже давно стало «традицией» США.

Кстати, это касается не только боевых самолетов. Пентагон продал Украине устаревшие противотанковые комплексы «Джавелин», уже подготовленные к утилизации катера и даже потрескавшиеся надувные лодки (причем, без весел!). Сбывая старье, Пентагон делает новые оружейные заказы у своего военно-промышленного комплекса. И тем самым обеспечивает США рабочие места и налоги. Ну а приносящая немалый навар продажа самолетов, которые «старше своих летчиков», это тоже очень по-американски.

Cамолет дальнего радиолокационного обнаружения E-2. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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