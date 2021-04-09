Добродушный седовласый парень за рулем «Феррари»: Как Байден собирается рулить миром

Американский президент настроен не столько на «доктрины», сколько на «прагматичный настрой: решайте проблемы, ясно разговаривайте с друзьями и соперниками». Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен изложил подходы президента Байдена к международным проблемам в своем первом большом интервью WP. «Комсомолка» выбрала самые важные моменты.

«Основанный на правилах порядок» - этим термином американцы называют то, что раньше называлось «международным правом». The Washington Post пишет, что американский президент настроен не столько на «доктрины», сколько на «прагматичный настрой: решайте проблемы, ясно разговаривайте с друзьями и соперниками». И на продвижение шаг за шагом того самого «порядка на правилах». Необходимо не забывать, что эти правила определяет сам Вашингтон при поддержке своих верных партнеров. Несогласные с этими правилами Байденом исключаются из «дружественных демократий».

Рассказав о том, как Байден собирается решить афганскую проблему, Блинкен отметил, что такого же прагматичного подхода президент США придерживается в отношениях с Россией. Отвечая на вопрос, как Байден мог одновременно назвать президента России Владимира Путина «убийцей» и тут же заявить о готовности работать с ним, Блинкен снял это противоречие термином realpolitik. «Президент очень трезво смотрит на две вещи: он должен призвать Россию к ответу за любые безрассудные или враждебные действия, которые она предпринимает, будучи открытым для работы с ней в областях, в которых это может быть в наших общих интересах».

Блинкен уточнил, что «обеспокоен» решением Путина в прошлом месяце перебросить тысячи военнослужащих и тяжелое вооружение к границе с Украиной. Чиновники госдепартамента опасаются, что это попытка спровоцировать украинцев и проверить Вашингтон, а также что она может перерасти во что-то гораздо более опасное. Американцы хвалят украинское руководство за «восхитительную сдержанность» и за то, что оно «не заглотило приманку». Но русские, похоже, не отступили. «Беспокойство остается, - сказал Блинкен. - Мы пристально следим за ситуацией, в режиме 24/7».

Подход Байдена к Китаю также совмещает отстаивание интересов США и поиск областей сотрудничества. Блинкен рассказал, что послание, которое Байден поручил ему передать китайским лидерам на встрече в Анкоридже в прошлом месяце, состояло в том, что действия Китая в Синьцзяне, Гонконге, Тайване или Южно-Китайском море являются не просто внутренними вопросами, но угрожают основанному на правилах международному порядку.

При этом он подчеркнул, что «Наша цель не в том, чтобы сдерживать Китай, удерживать или подавлять его». Мудрено. Особенно в сочетании с таким идущем следом пассажем: «То, что Байден постоянно видит, это то, что... когда мы не лидируем, тогда кто-то другой, все чаще Китай, пытается утвердить себя на нашем месте». А это может нанести ущерб американским интересам или ценностям, уточнил Блинкен.

Взгляд Байдена на американское лидерство может распространиться и на новые формы сотрудничества. Блинкен упомянул коалицию, первоначально включающую как «дружественные демократии», так и других ключевых игроков, таких как глобальные технологические компании. При этом цель состояла бы в том, чтобы решить «большие проблемы», такие как пандемии, изменение климата и разрушительные технологии.

Поиск прагматического баланса между ценностями и интересами является постоянной заботой внешней политики США, утверждал Блинкен. Понимание Байденом границ военной мощи США в 21 веке в сочетании с традиционным акцентом на американское участие может отличить его от предшественников Дональда Трампа и Барака Обамы, которые боролись с той же дилеммой, но имели меньше опыта.

Обсуждая Афганистан, Блинкен использовал фразу «смирение и уверенность», которая четко выражает более широкое видение, которое он и Байден разделяют относительно американской мощи. Опыт Ирака и Афганистана научил Байдена, что США не могут диктовать результаты. Но он по-прежнему убежден, что американские идеи могут иметь, как выразился Блинкен, «гальванизирующий эффект».

Завершая, обозреватель The Washington Post делится своим впечатлением, которое у него сложилось о Байдене после разговора с госсекретарем: «Добродушный седовласый парень за рулем «Феррари». Идеи Байдена о мире уходят корнями в прошлое, но они закалены жизненным опытом заключения сделок - и очень современной версией искусства возможного».

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