Александр Большунов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лучший лыжник мира двух последних сезонов Александр Большунов во время недавно завершившегося чемпионата России 2021 в Тюмени совершил один "финт". На сутки спортсмен уехал с турнира, ради того, чтобы попасть на съемки очередного выпуска Comedy Club. И вот, в пятницу, 9 апреля, когда сезон для Большунова окончательно завершился, в эфир вышла программа с участием Александра.

Появление Александра Большунова, как ожидалось, случилось в первой части программы, где традиционно представляют звездных гостей. Гарик Харламов и Павел Воля, представляя все регалии спортсмена, пошутили: "Да я запыхался, пока прочел все его титулы".

- Я хочу все-таки то, что заработал, призовые за весь сезон, вложиться куда-то, - говорит Большунов

- Сколько?

- 100-120 где-то тысяч, - отвечает лыжник.

- Ты это все за 120 тысяч? Серьезно? Рублей? - едко поддевает Павел Воля.

- 120 тысяч евро, - смеясь, отвечает Большунов.

- Куда хочешь вложить их? - не унимаются Харламов и Воля со сцены.

- Хочу купить тредбан. Это - такая большая беговая дорожка, на которой можно оттачивать технику.

- Ты же и так уже чемпион всего.

На чемпионате мира 2021 Александр Большунов стал лучшим в скиатлоне. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Нет, не всего, - отрезает Большунов совершенно спокойным голосом.

- А как сейчас тренируешься?

- Летом - кросс, лыжероллеры, имитация лыжного хода.

- Чего-чего? - переспрашивают у Александра.

- Имитация лыжного хода.

- А, я из-за этого развелся. У меня была имитация..., - смеется Харламов со сцены.

- Ты именно сегодня перед съемками выиграл гонку на чемпионате России, - берет слово Павел Воля.

- Ну да, пришлось сегодня ускоряться... пришлось ускориться, так как все же самолет...

- А что это такое вообще, тредбан? - уточняют у Большунова

- Беговая дорожка 3 на 5 метров. Если бы я всего добился, то не знал бы как дальше развиваться.

- Да блин, ты по пути в "Камеди клаб" выиграл гонку! Куда еще лучше? - отвечает восхищенно Харламов Большунову, и в зале раздаются аплодисменты.

Напомним, что в прошедшем сезоне лыжник Александр Большунов выиграл во второй раз в своей карьере общий зачет Кубка мира, на ЧМ в Оберстдорфе одержал победу в скиатлоне. Следующая цель спортсмена - вторая в жизни Олимпиада. В начале 2022 года Игры пройдут в Пекине

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