Дмитрий Сенников — о предстоящем матче «Локомотива» и «Спартака»: «Кубок не повлияет, на «Спартак» сил всем хватит»

Дмитрий Сенников Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главное противостояние предстоящего футбольного уикенда — московское дерби между «Локомотивом» и «Спартаком». В этот раз оба клуба подарят болельщикам не только громкую вывеску, но и реальную борьбу за очки и высокие места в турнирной таблице. Красно-белые идут на втором месте, имея в активе 47 очков, а «железнодорожники» дышат им в спину — третье место и 43 очка.

Бывший защитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников рассказал корреспонденту kp.ru о всех главных нюансах предстоящего матча с приставкой «супер». По словам Сенникова, «Локомотив» — «Спартак» станет поединком, в котором выяснится, чья философия и готовность к финишу сезона лучше.

«МОЛОДЕЖЬ В «ЛОКО» СОЧЕТАЕТСЯ С ОПЫТНЫМИ КРЫХОВЯКОМ, СМОЛОВЫМ И ЧОРЛУКОЙ»

— Тяжело давать прогнозы, потому что обе команды находятся в очень хорошей форме. Здесь всё непредсказуемо, но я жду результативной игры, тем более, что в противостоянии «Локомотива» со «Спартаком» это часто случается. Обе команды борются за чемпионство. Победа в дерби для обоих очень важна. «Локомотив» очень организован. Команда хорошо поработала на сборах, физически готова очень здорово. Сейчас состав у «Локо» очень сбалансированный. Мухин, Магкеев, Куликов, Баринов — это всё футболисты оборонительно плана. Они выполняют большую работу, но на ведущих ролях остаются опытные футболисты. Тот же Крыховяк, Миранчук, Смолов, Чорлука. Сочетание молодости и опыта оптимальное, - считает Сенников.

Успехи «Локо» во многом связывают с игрой Рифата Жемалетдинова, который начал забивать голы, отдавать голевые передачи и, как следствие, получил вызов в сборную России.

— У Жемалетдинова неожиданно для всех всплеск. Мы и раньше ждали от Рифата такой игры, но только в последних матчах он начал себя проявлять. Здорово сыграл с Сочи, отдал две голевых. После этого матча он окрылённый. Не знаю, как долго это продлится. Надеюсь, он будет становиться настоящим лидером команды, — признался Сенников.

«СБОЛОЕВ ХОРОШ В ШТРАФНОЙ»

Так же экс-защитник сборной России выделяет и сильные стороны «Спартака».

- У «Спартака» сильная атакующая линия. Если им удастся индивидуально переиграть футболистов «Локомотива», могут забить. Соболев хорош в штрафной, Ларссон может убежать, Промес набрал хорошую форму. Если «Спартак» увидит слабые стороны «железнодорожников», нужно туда атаковать. Например, Соболев выигрывает головой всё, значит нужно больше подач с флангов. Но «Локомотив» уже не та команда, которая побежит сломя голову вперёд. Был матч против «Динамо», когда проиграли 1:5. Думаю, после этого сделали выводы и больше столько ошибок в обороне не допускают, — поделился своим мнением с kp.ru Сенников.

«Локомотив» и «Спартак» действительно одни из самых успешных команды РПЛ в весенней части. Первые одерживали седьмую победу подряд с нулём в графе поражений, вторые — штампуют крупные победы и являются самой забивной командой весны в России.

«УХОД ЧОРЛУКИ - ЭТО ПРОБЛЕМА»

Но есть у «железнодорожников» и проблемы. О своём уходе из команды объявил капитан красно-зелёных Ведран Чорлука. Хорват провёл за «Локомотив» 195 матчей и стал олицетворением команды. Дмитрий Сенников признался, что уход защитника станет большой потерей для «Локо», потому что он, как и ряд других опытных игроков, строит вокруг себя команду.

— Время приходит. Сейчас у «Локо» появилось два хороших центральных защитника: Мурило и Пабло. Можно сохранить Чорлуку, но он должен играть. Руководство строит свои планы, но такой опыт, как у Чорлуки, нужен в команде. Надо смотреть на результат. Если команда попадёт в Лигу Чемпионов, то нужно его сохранять. Если будет другой результат — можно и отпустить, если есть хороший вариант. В любом случае, это потеря. Сильные футболисты должны быть. Возле них и молодёжь лучше играет. Гилерме, Чорлука, Крыховяк, Смолов — это футболисты с именем и духом победителя. Если останется одна молодёжь, то будет тяжело психологически, — сказал Сенников.

«ЭТО ПРОТИВОСТОЯНИЕ ПОЛИТИКИ КЛУБОВ»

«Локомотив» — «Спартак» — это ещё и дуэль двух иностранных тренеров. Хотя Сенников сказал, что как такого противостояние между Тедеско и Николичем не будет. Зато будет борьба философий развития клубов. Также Сенников рассказал, как участие «Локо» в Кубке России и в частности их последний матч с «Сочи» повлияет на игру со «Спартаком».

— Яркого противостояния тренеров нет. Больше внимание к Тедеско, конечно, он импульсивный. А Николич спокойно делает свою работу, не кричит, что уйдёт. Это не противостояние Шварца и Тедеско. Предстоящее дерби — борьба клубов. Важно выяснить, кто сильнее по уровню футбола. Лучше, как «Спартак», брать иностранных футболистов или, как это делает «Локомотив», делать ставку на своих? «Спартак» сильно играет в нападении, «Локомотив» — в обороне. Матч должен выявить, что сильнее: атака красно-белых или защита «железнодорожников». Кубок тоже не повлияет, на «Спартак» сил всем хватит. В таких матчах не бывает усталостей. Тем более «Локомотив» играет при поддержке своих трибун, — подытожил Сенников.