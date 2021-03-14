Смолов весной 2021 года забил уже два гола за "Локомотив" в двух матчах подряд. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером в воскресенье, 14 марта, в Москве прошел на поле стадиона "РЖД Арена" последний матч 22 тура чемпионата России по футболу в РПЛ. "Локомотив" принимал у себя дома дерзкий ФК "Сочи".

Все зрители матча долго ждали голов, но зато потом все получилось очень быстро. Между финишем первого тайма и началом второго. Героем этих 15 минут игрового времени стал форвард "Локомотива" Франсуа Камано.

Дважды он с паса Жемалетдинова забивал голы в ворота Сослана Джанаева. Сначала Франсуа на 42-й минуте перебросил мяч чере голкипера "Сочи". А потом же Камано поймал его на финте и отправил мяч четко мимо вратаря соперников.

Но насладиться 2:0 сполна москвичам не удалось. Ибо уже на 58-й минуте полузащитник "Сочи" Артур Юсупов забил ответный мяч, сделав счет 2:1. И в матче повисла до конца поединка интрига. Которую убил на 88-й минуте матча Федор Смолов, забивший третий мяч после быстрой атаки дальним ударом.

Итог матча 22 тура РФПЛ Локомотив - Сочи - победили москвичи 3:1, и у них забил очередной гол этой весной Федор Смолов. В двух играх весны-2021 у Федора - два гола после выходов на замену. "Локомотив" теперь на 4 месте в Премьер-Лиге, а "Сочи" - пятый.

Из-за того, что сборные весной сыграют аж 3 матча в отборочном турнире ЧМ-2022, то следующий тур пройдет через пару дней. В середине следующей недели "Локомотив" поедет играть в гости против ФК "Уфа" - встреча пройдет 18 марта. А "Сочи" в пятницу, 19 марта, примет дома "Тамбов".