Курс советского рубля к доллару продолжает расти

53 копейки - именно столько сегодня стоит американский доллар. А евро - 62 копейки. Фото: Shutterstock

ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ

53 копейки - именно столько сегодня стоит американский доллар. А евро - 62 копейки. Нет, это не счастливый сон министра экономики и не новость из 80-х, случайно просочившаяся на наши страницы. Это официальный курс Банка России на сегодняшний день. Согласно данным ЦБ, 1 рубль нынче стоит $1,9. Правда, есть одно уточнение: рубль не российский, а советский.

И этот курс - абсолютно свежий, на апрель 2021 года. Банк России не только публикует на своем сайте «Официальные курсы Госбанка СССР иностранных валют по отношению к рублю», но и каждый месяц обновляет котировки. Интересно получается: страны нет уже 30 лет, а курс ее валюты до сих пор то растет, то падает. Как живой! Причем курс советского рубля в Центробанке рассчитывают не только к доллару и евро, но и к давно почившим валютам: немецкой марке, итальянской лире, французскому франку. Зачем?

- Эти курсы валют применяются в платежно-расчетных отношениях Российской Федерации с иностранными контрагентами по торговым и кредитным соглашениям советского периода, - пояснили нам в пресс-службе Банка России.

Иными словами, именно по такому курсу должны возвращать нам долги иностранные заемщики, которые брали в долг еще у Госбанка СССР.

- Как правопреемница Советского Союза, Россия унаследовала не только активы, но и все обязательства по кредитам. По внешним долгам бывшего СССР Россия полностью расплатилась еще в 2017 году. Но многие страны, у которых была задолженность перед СССР, до сих пор с нами не рассчитались. Нужно понимать, в какую сумму в современных валютах оценивается их задолженность. Для этого Центробанк и рассчитывает курс советского рубля к мировым валютам, - объясняет профессор Валерий Абрамов, главный научный сотрудник Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ.

По этой же причине Центробанк до сих пор считает курс советского рубля к дойчмарке и другим валютам из прошлого. Страны могли давать друг другу в долг в самых разных валютах. И если кто-то задолжал нам несколько миллиардов марок, то в них и должен отдавать. Вернее, не в них, а в современных деньгах после пересчета по курсу.

КАК СЧИТАЮТ КОТИРОВКИ

Вот есть «живая» страна – Российская Федерация. У нее есть валюта – российский рубль. Ее курс зависит от разных факторов: баланса экспорта и импорта, политической ситуации, цены экспортируемых товаров (вы правильно поняли, речь о нефти) и многих других.

А как рассчитать курс валюты СССР - страны, которая ничего не производит, не экспортирует и не существует?

- Официальный курс Госбанка СССР устанавливается на основе метода «взвешенной валютной корзины». Базой расчета является официальный курс Госбанка СССР, установленный с 25 декабря 1991 года, - пояснили нам в пресс-службе ЦБ. К слову, 25 декабря 1991 года - это дата, когда Госбанк СССР объявил курс советского рубля в последний раз. На следующий день страны не стало.

Метод валютной корзины довольно сложен, но в общих чертах он работает примерно так. Берется набор валют: американский доллар, японская иена, итальянская лира и т. д. - в корзину, которая используется для расчета курса советского рубля, вошли деньги 26 стран. Каждой валюте присваивается удельный вес, и сумма этих весов всегда должна быть равна 100%. Соответственно, если одна валюта растет, то другая - снижается, чтобы корзина находилась в равновесии. Такой способ позволяет точно оценить текущий курс советского рубля к другим валютам без учета цены на нефть и прочих внешних факторов.

Но как узнать курс немецкой марки, португальского эскудо и других несуществующих валют, которые вошли в корзину для расчета котировок рубля? Очень просто: центральные банки всех этих стран точно так же до сих пор рассчитывают и публикуют курсы своих «бывших» валют.

ГОСДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН

Если обратиться к истории, то 25 декабря 1991 года доллар стоил 55 копеек. Сегодня - 53 копейки. Получается, за 30 лет доллар хоть немного, но подешевел к советскому рублю. И ничего удивительного в этом нет.

- Покупательская способность доллара каждый год снижается. Выходит, долги других стран перед Россией, которые рассчитывались в долларах, тоже постепенно обесцениваются, - объясняет Валерий Абрамов.

Впрочем, котировки все равно очень даже неплохие. Если доллар стоит 53 советских копейки, это означает, что каждая страна, взявшая у СССР миллиард рублей в долг, должна будет отдать почти $2 млрд. Да и процентов набежало с лихвой - за десятки-то лет!

Но не все так просто. Во-первых, многим странам Советский Союз давал взаймы не рубли или доллары, а товар - это была военно-техническая помощь. Мы отправляли «братским народам» автоматы Калашникова и истребители, а отдавать они должны были деньгами в течение долгих лет. По сути, это была продажа в рассрочку без процентов. А во-вторых, нам уже не до процентов - вернуть бы хоть часть того, что дали! Никто из должников не спешит с нами рассчитываться - ни долларами, ни бананами, ни бусами из зубов идеологического противника.

- Советский Союз активно помогал, мягко говоря, не самым богатым странам. Информация об этих долгах не афишируется, но некоторые данные все же известны. Например, Куба была должна нам около $35 млрд, Северная Корея - около $11 млрд. Но многим странам долги простили как безнадежные, - говорит Валерий Абрамов. - Им нечем отдавать долги, эти страны сами вечно нуждаются в помощи международных организаций. И никаких эффективных инструментов, которые заставили бы их заплатить, не существует. Однако часть долгов до сих пор не списана. И некоторые страны все же пытаются вернуть часть своих заимствований – если не деньгами, то за счет поставок своей продукции.

Так что надежда хотя бы на бананы все же остается.

Как правопреемница Советского Союза, Россия унаследовала не только активы, но и все обязательства по кредитам. Фото: Shutterstock

ЧТО ПОЧЕМ

А сколько это в современных деньгах?

По текущему курсу Банка России 1 доллар стоит 77 современных российских рублей, а по курсу Госбанка СССР он сегодня стоит 53 советских копейки. Путем нехитрых подсчетов выясняем: 1 советский целковый стоит 145 российских рублей.

Давайте пересчитаем цену товаров, по которой они продавались в СССР, из советских рублей в современные. И выясним, сколько бы они стоили сегодня.

Цены товаров в СССР и цена в России сегодня:

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Кто из кредиторов СССР с нами не рассчитался

Официальная информация о том, какие страны и сколько не заплатили нам по кредитам советских времен, очень скупа. Известно лишь, что только в XXI веке Россия простила безнадежным должникам около $140 млрд. Из них 20 млрд списали «оптом» сразу группе беднейших стран Африки - Буркина-Фасо, Бенину, Чаду и их товарищам по несчастью.

Тем не менее, время от времени появляются новости, что очередной Эфиопии списали очередной миллиард. И о том, сколько она осталась после этого должна. Вот какую картину нам удалось собрать по публикациям российских СМИ (в том числе «Комсомольской правды») за последние годы.

Какие страны и сколько не заплатили России по кредитам советских времен

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