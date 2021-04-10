«Комсомолка. Просто о добром»: Продолжается конкурс историй о волонтерстве и благотворительности

Фонд "Дети наши" с 2018 года работает над проблемой социального сиротства Фото: БФ "Дети наши"

«Комсомолка. Просто о добром» - так называется конкурс, который kp.ru запустил для некоммерческих организаций. Мы хотим, чтобы истории о волонтерах и добровольцах узнавало как можно больше людей. Чтобы добрыми, бескорыстными поступками вдохновлялись. Поэтому мы приглашаем НКО присылать в редакцию материалы о своей работе - истории подопечных, рассказы волонтеров, репортажи с благотворительных акций.

Их мы публикуем в разделе "Доброволец" на сайте kp.ru и каждый месяц отмечаем лучшую статью о добре.

Так, в марте 2021 года лучшей стала статья "Сильным женщинам тоже нужна помощь: Как матери борются за своих детей". Ее к Международному женскому дню подготовил благотворительный фонд "Дети наши".

Он с 2018 года работает над проблемой социального сиротства. Фонд занимается помощью семьям, в которых дети могут отправиться в детские дома и интернаты при живых родителях. Здесь верят, что к кризису всегда приводит целый клубок проблем: это может быть и неблагополучное детство, и потеря близких, работы или развод. Но детям все же лучше расти в родных семьях, с любящими родителями - и в фонде стараются помочь "трудным" семьям найти ресурсы и заново собрать жизнь. Ради детей.

Так, в статье для kp.ru "Дети наши" рассказали историю своей подопечной Оксаны. У нее трое детей - красавицы-дочки. После рождения старшей Оксану бросил муж: мужчина больше не хочет ни общаться, ни тем более помогать собственным детям.

Так Оксана осталась одна, без работы, с тремя дочерьми. У нее буквально не хватало ни на что сил, опускались руки. Семьей заинтересовалась опека. Именно она попросила фонд «Дети наши» помочь семье: ни у кого не было сомнений, что Оксана любит детей и готова сделать все, чтобы они были счастливы.

Руку помощи протянули социальные педагоги и психологи фонда. Оксана поняла, что она - не одна. Сейчас у нее есть работа в регистратуре больницы, ее во всем поддерживает и помогает подросшая старшая дочь. А главное - младшие девочки останутся с мамой, дома.

ВАЖНО

В апреле и мае мы вновь ждем от некоммерческих организаций рассказы о вашей работе. Это может быть репортаж о буднях волонтеров, история ваших подопечных, интервью, личные дневники... Мы ждем именно уникальные тексты, рассказы о вашей работе.

Присылайте свои материалы с фото на почту dobrovolec@kp.ru с пометкой "На конкурс".