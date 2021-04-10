Бывшая жена Марата Башарова предложила отписать половину дома актера на их общего сына

Друзья актера опасаются, что экс-жена скоро оставит его на улице Фото: Борис КУДРЯВОВ

Марата Башарова, в чьем арсенале роли в таких ярких фильмах, как «Сибирский цирюльник», "Свадьба", последние годы все больше вспоминают в связи со скандалами, называя его дебоширом, домашним насильником. Однако талант он свой не пропил и остается на плаву. Недавно представил свою новую работу уже как режиссер - в Московском областном театре драмы и комедии в Ногинске (Подмосковье) состоялась премьера музыкального спектакля «Игра любви и случая» по пьесе Пьера Мариво, который поставил Башаров.

- Марат поставил пьесу репертуарную в государственном театре с местными актерами. Это комедия. Так что Башаров репетирует, занимается, живет. У него все нормально, спокойно, только бывшая жена достает своими требованиями, - сказал его друг актер Александр Морозов.

C первой гражданской женой, киношной сотрудницей (трудится в студии "ТриТэ" Никиты Михалкова) Лизой Круцко, родившей ему дочь Амели, Башарова связывают хорошие отношения. Елизавета по сей день остается директором актера. Она рассказывала, как ревновала Марата, когда у него был роман с фигуристкой Татьяной Навкой, из-за которой он и бросил Круцко. Но нашла силы простить отца своей дочки и сохранить с ним дружбу. Круцко счастлива со вторым мужем, с которым подружился и Башаров. Все вместе они даже ездят отдыхать. Марат жалел, что расстался с Круцко, которая понимала его больше других женщин.

Брак со второй женой Екатериной Архаровой получился коротким. Женщина показывала на телевидении последствия избиения мужа. Позже и в третьем браке актер сломал нос жене Елизавете Шевырковой, которая родила ему наследника Марселя. За домашнее насилие ему приходится расплачиваться деньгами. Откупился от второй жены, выплатив кругленькую сумму. Третья супруга потребовала, чтобы при разводе актер отписал ей большую квартиру в Москве, которая соединена из трех. «Она меня шантажировала», - писал он на свой странице. Оказалось, Елизавета поставила условие: либо она подает заявление в полицию на мужа-тирана, сломавшего ей нос, либо он оставляет ей квартиру площадью более ста кв. м.

Таким образом, актер остался без жилья в столице.

- У Лизы брат юрист, - рассказал знакомый Башаров. – Они все продумали, обложили Марата документами. А тот подписывал по пьяни, сам мне в этом признавался. Когда протрезвел, понял, что дал маху. Подписал себе кабалу. По договору платит большие алименты Шевырковой, заправляет ей машину постоянно, также платит за ремонт, финансирует курорты заграничные. Но говорит, что не жалеет – все ради сына, чтобы он хорошо отдыхал, развивался. Бывшая не работает, а аппетиты ее растут. Она постоянно требует у Марата денег.

Актер рассказывал в интервью, что он помирился с бывшей женой, и они даже снова стали делить одну постель. Однако Шевыркова назвала эти сведениям фейком. Сказала, что Башаров для нее только отец ее ребенка и больше шанса она ему не даст.

- После развода Марату пришлось переселиться в загородный дом, оставив квартиру в Москве бывшей, - рассказал сегодня его друг. – А бывшая жена продолжает трясти с него деньги. Недавно захотела, чтобы он отписал половину загородного дома на их сына. Почему? А потому что ей так захотелось! Она прикрывается сыном, что вроде как все для него. И, тем не менее, вероятно, думает и о своих интересах. Постоянно Марату что-то диктует. Даже водитель Марата слышал, как однажды (еще во время его брака), когда он вез Лизу и ее маму, они говорили между собой, мол, если будет себя плохо вести, мы его разденем, у него есть что взять. И еще как взяли! Огромную квартиру он им отдал. Лиза манипулирует ребенком: дам, не дам… И Марат старается заработать, чтобы ей оплатить путешествия и прочее. Свободное время проводит с сыном. Марсель очень тянется к Марату, похож на него. Марат превосходный отец, души ни чает в наследнике. К сожалению, многие после раскрученного в СМИ скандала отвернулись от него. Но я – нет. Наоборот, поддерживаю и буду это делать. Знаете же, когда познаются друзья…

«Марат мне рассказал, что недавно Лиза Шевыркова, бывшая жена, предложила ему оформить дарственную на половину загородного дома (последнее, что у него осталось) их общему сыну. Дескать, это надо для того, чтобы Марат не отписал кому-то еще, - рассказала «КП» его знакомая. - Когда Марат выпьет, он может быть очень щедрым. И может последнее отдать. К тому же у него выросла дочь Амели (от первого брака). Ей очень нравится папин загородный дом. И отец по просьбе дочки нередко оставляет Амели дом для ее вечеринок. Но она намекает, что ей хотелось бы жить за городом. В конце концов, Марат остался без московской недвижимости, часть которой могла бы быть наследством для дочки. А все получила его бывшая жена Шевыркова. Теперь дочке Амели, возможно, нашептывает ее мама Круцко («Лиза-старшая», как ее называет Марат). А интересы маленького сына от последнего брака защищает как тигрица «Лиза-младшая», как ее прозвали, - Елизавета Шевыркова.

Марат на все готов ради детей. Но за детьми-то стоят его бывшие жены. Если дочь Амели всерьез попросит у папы дом, Марат не откажет, может отдать ей недвижимость. Возможно, такую нежелательную для нее и ее сына перспективу и пытается убить в зародыше последняя его экс-жена Шевыркова. Марат не заморачивается материальными вещами. Спокойно может жить в доме, который юридически ему и не будет принадлежать, уже распишет детям. Хотя в разговоре со мной, как-то вздохнул, мол, если дальше так пойдет, и его имущество будут тянуть в разные стороны, он, пожалуй, окажется на улице. Шутки-шутками, а мы переживаем всерьез за Марата. Он непрактичный в этом смысле человек. Нет хватки. Его волнует творчество, работа, а в женских интригах не разбирается. Если дочь Амели ведет себя любовно с отцом, то бывшая Шевыркова выбрала тактику решительных наступлений, она требует, качает права. И как показывает жизнь, остается в выигрыше…

Мы позвонили бывшей жене Башарова Елизавете Шевырковой с расспросами.

- Я не отнимаю у него дом – это бред, - сказала Шевыркова. – Мы развелись 21 марта три года назад. И у меня сейчас своя жизнь. Рассказывать о ней не буду, на то она и своя.

- Вы хотите забрать половину его дома не себе, а для сына?

- Доброго вам дня, - Елизавета отказалась от разъяснений.

«Бывшая жена Марата кажется мне довольно алчной, а Башаров даже после всех публичных выволочек, которые ему устроили, не сломался, не спился, а продолжает работать. Его выдержке и воле можно позавидовать. Актер он бесспорно прекрасный, творческий человек», – сказала его знакомая Ирина Лобачева.