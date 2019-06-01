"Билет в один конец": избитая экс-жена Башарова уволилась с работы и улетела с сыном в Доминикану

Еще пару недель назад бывшие супруги делали вид, что у них все прекрасно. Несмотря на развод, вместе выходили в свет (на днях Марата Башарова и Елизавету Шевыркову видели вместе на концерте "Би-2"), благополучно поделили имущество - во всех интервью актер заявлял, что по собственной воле оставил экс-жене роскошную квартиру. Поклонники уже было подумали, что дело идет к примирению, но Шевыркова внезапно для всех решила резко изменить свою жизнь. В своем инстаграме Елизавета опубликовала фото трудовой книжки и призналась, что уволилась из банка, в котором работала последние 10 лет. Более того - женщина забрала их общего с Башаровым двухлетнего сына Марселя и улетела в теплые края.

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- Мой сын настоящий фанат моря, как и я. Последние два месяца говорил мне: «Мам, хочу билет,самолет и море», - написала Елизавета. - Какое счастье, что всё, что с нами происходит происходит - не просто так, а именно в нужное время. Я забрала трудовую,получила расчет и вот он - шанс исполнить желание моего маленького принца. Я купила нам два билета в Доминикану, пока что в один конец... Несмотря на то, что мы летели 12 часов, это был один из самых лёгких полетов. Марсель вёл себя, как настоящий мужчина и практически весь полет спал. А сейчас мы в счастье, с нами: бело-розовый песок, солнце, океан, фрукты и невероятные закаты.

Экс-супруга не исключила, что через месяц или два вернется обратно, но пока она никуда не торопится. Напомним, второй брак Марата Башарова с поклонницей Елизаветой Шевырковой продлился всего полтора года и как под копирку, закончился разводом после избиения супруги - женщина попала в больницу со сломанным носом и травмой руки. Но в отличие от первого брака, когда артист быстро расстался с женой-актрисой Екатериной Архаровой, эта история оказалась долгоиграющей. Башарову, от которого отвернулись даже самые преданные поклонники, перестав покупать билеты не его спектакли, пришлось мириться с избитой женой, дарить ей квартиру и всячески делать вид, что у них, несмотря на развод, дружная семья - мол, ради ребенка артист готов на все. Однако сейчас, когда стало известно о "побеге" Шевырковой в Доминикану, Башаров не берет трубку.

Между тем, на звонок "Комсомолки" ответила агент артиста Елизавета Круцко, которая жила с ним в гражданском браке до 2009 года и после расставания продолжила сотрудничество:

- Я, если честно, не знаю, куда она там улетела, забрала ли ребенка. Первый раз слышу. Но вечером увижу Марата, могу спросить.

- А бывшие супруги продолжают жить вместе? Все надеялись на их примирение...

- Кто надеялся? Я не могу ничего сказать - это не относится к профессиональной деятельности. Это их личная жизнь.

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