Видео для взрослых и тайны спецагентов: что нашли в ноутбуке сына президента США Байдена

Фотоальбом на ноутбуке Хантера Байдена – мешанина из семейных фотографий, откровенных селфи и грязного порно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Только что вышедшая в свет книга младшего сына действующего президента США Джо Байдена, Хантера Beautiful Things, полна откровений. В ней Байден-младший красочно описывает свои загулы в наркотическом и алкогольном угаре и роман с женой умершего брата.

Но все это меркнет на фоне той информации, которая была найдена в его ноутбуке, пишет Daily Мail.Свой компьютер Хантер Байден принес для ремонта в одну из мастерских, но так и не забрал его. В итоге, жесткий диск с этого ноутбука попал к газетчикам.

Шокирующая информация – многочисленные фотографии, деловая и личная переписка – стали достоянием общественности как раз перед президентскими выборами. Но в штабе Байдена взяли и объявили все это сначала «кучей мусора», а затем грубой подделкой, обвинив попутно во всех грехах… российские спецслужбы.

Но независимая экспертиза подтвердила – никаких следов фальсификаций нет, и все содержимое жесткого диска – подлинное.

В распоряжении британского издания Daily Mail оказались фотографии и некоторые документы из компьютера Хантера Байдена.

Оказалось, сын действующего президента США обожал развлекаться с проститутками, фиксируя свои забавы на камеру, после чего пополнял этими видеороликами каталоги самых известных порносайтов. Его активность на одном из сайтов была отмечена 66-ю наградами, а общее число снятых и залитых для всеобщего просмотра порнороликов достигла 500.

Особого внимания заслуживает переписка между отцом и сыном, таких сообщений в компьютере больше 100 тысяч. Выясняется, что папочка был в курсе всех приключений своего младшего сына, включая его роман с вдовой старшего брата.

Джо Байден, чей мобильный телефон и личный компьютер принимали сообщения от беспутного сынка, не без оснований боялся, что компрометирующая переписка может стать объектом внимания хакеров. Он писал Хантеру: «Будьте осторожны при написании сообщений. Скорее всего, меня попытаются взломать».

Фотоальбом на ноутбуке Хантера Байдена – мешанина из семейных фотографий, откровенных селфи и грязного порно. На некоторых фото видны флаконы с виагрой.

Непонятно, кто понесет наказание за нецелевое расходование государственных средств: из документов, найденных в ноутбуке, выяснилось, что Байден-младший продолжал находиться под государственной охраной, положенной ему как сыну тогда вице-президента США, уже после того, как его отец покинул Белый дом вместе с Бараком Обамой.

Публикации в очередной раз произвели в США эффект разорвавшейся бомбы: некоторые проделки сына главы государства являются не столько объектом общественного порицания, сколько предметом уголовных расследований. Но пока этого не происходит: похоже, что всесильный папочка не допустит никаких разбирательств.

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