Войны на Донбассе не будет. По меньшей мере, еще неделю

Как минимум, неделю, а то дней десять большой войны Украины не развяжет Фото: REUTERS

За те сутки, когда Владимир Зеленский приехал в пятницу на Донбасс, на линии разграничения практически ничего не изменилось. Присутствие президента на линии фронта не остановило украинских военных, и в ЛДНР зафиксировали восемь обстрелов.

В ЛНР насчитали 43 прилета гранат различных систем, не считая обстрелов из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В ДНР таких прилетов насчитали 68. При обстреле ДНР использовались не только гранатометы, но и минометы. Зеленский, правда, ничего об этом не узнал, поскольку, по новым данным, находился в 7-8 километрах от линии фронта, героически бродя по окопам и фортификациям второй (а то и третьей) линии обороны и позируя для фотосъемки с выражением обреченности на лице.

Киев пообещал, что войны не будет

Если в Донбассе ничего не изменилось, то в Киеве изменилось очень многое. В частности, риторика тех, кто еще недавно обещал кары небесные «клятым сепарам» и прочей «вате». Сначала командующий ВСУ Руслан Хомчак объявил, что «операция по освобождению Донбасса силовым путем приведёт к гибели большого числа мирных жителей и военнослужащих, и поэтому она неприемлема для Киева», а значит, проводиться не будет.

Затем, прославившийся в последние месяцы целым рядом откровенных и человеконенавистнических заявлений вице-премьер и министр временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил: «То, что происходит, мы воспринимаем как элемент информационной войны, которая является составной гибридной войны и создания этого напряжения - это как раз создание панического настроения в обществе. Люди не бойтесь, и не будет войны». Удивительный рецепт, не правда ли. Не бойтесь войны, не кличьте ее, и тогда ее не случится.

А тут еще неожиданно миролюбиво выступил в интервью изданию «Левый берег» заместитель руководителя Офиса президента Украины (ОПУ) Игорь Жовква: «В случае деоккупации Крыма Украина не будет принудительно депортировать россиян, которые там живут. Этого украинская власть не допустит». Заметьте, как поменялась риторика. Звучит уже не «когда», а «если». Все понятно насчет «их теляти нашего волка», но до сих пор шла риторика исключительно накачивания украинцев на войну с Россией. Наверное, перестарались. Вместо ожесточения подошли вплотную к границе с паникой.

Они даже не задумываются, что их новые заявления не менее глупы, чем предыдущие воинственные. А как же, если «страна-агрессор» начнет войну? Ее все равно не будет? Москва не один раз заявляла и заявляет, что привержена сценарию мирного разрешения кризиса, что совершенно не заинтересована в разжигании конфликта, но кто в Киеве признается, что Москва всегда держит слово.

Нет, безусловно, не стоит забывать слова мэра Днепропетровска Бориса Филатова в 2014-м: «Нужно давать мразям любые обещания, гарантии и идти на любые уступки. А вешать… Вешать их надо потом». Но главная особенность нынешней ситуации заключается в том, что от самой Украины сейчас ничего не зависит. Начинать войну на Донбассе или нет, решают не в Киеве. Там лишь берут под козырек. А потому именно сейчас можно временно передохнуть.

Активных военных действий на Донбассе Украина не начнет еще, по крайней мере, неделю. Нет, всегда есть шанс, что локальные столкновения на линии разграничения могут перерасти в нечто большее. Эксцесс исполнителя и прочие «прелести». Но украинские командиры постараются все же контролировать ситуацию, чтобы не получить из Киева по шапке. Но дело здесь, честно говоря, совсем не в миролюбивости Зеленского и компании. А в том, что в США еще не решили, действительно ли им нужна кровавая бойня на Донбассе, и не определились, каким способом им лучше выйти из этой ситуации без потерь.

Концепция поменялась?

Причин того, почему у всех нас есть, как минимум, еще неделя относительно спокойной жизни на Донбассе, несколько.

В том, что украинское руководство именно к силовому сценарию подталкивает Вашингтон, сомневаться не приходится. Вашингтон накачивает Украину финансовыми средствами на военные нужды, и одновременно Белый дом демонстрирует безоговорочную политическую поддержку Киева. Госсекретарь Энтонги Блинкен регулярно заявляет о намерении США наращивать поддержку Украины в области «защиты территориальной целостности» и «обеспечения безопасности от российской угрозы». Именно из США все время звучат отсылы к операции «Буря» по ликвидации Республики Сербская Краина, проведенной хорватами в 1995 г., а в Киеве горчие головы радостно их подхватывают. При этом, американцы, «как рыба о лед», молчат об «опыте» режима Саакашвили, который попытался реализовать аналогичный сценарий в отношении Южной Осетии в 2008 году.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на следующей неделе прибывает в Брюссель, чтобы обсудить с союзниками по НАТО ситуацию на Украине. Вместе с ним в штаб-квартиру НАТО прилетит и министр обороны США Ллойд Остин, у которого запланирована встреча с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Глав МИД стран-членов НАТО в Брюссель не зовут, а потому программа визита Блинкена остается темной. По всей видимости, встречи пройдут с «избранными» союзниками, а остальных поставят в известность «по факту».

У Киева и Вашингтона есть еще, как минимум две общих цели. И Украина, и США хотят уйти от Минского формата и поменять его на тот, где участником процесса станет Вашингтон. И, желательно, Великобритания. Новый формат позволит вновь актуализировать вопрос о размещении в зоне конфликта международного миротворческого контингента при определяющей роли стран НАТО. И в ближайшее время Киев явно намерен предпринять для этого ряд шагов.

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович публично, в эфире телеканала «Украина 24» анонсировал встречу трех из четверых лидеров «нормандской четверки».

- Будет N3, то есть Франция, Германия и Украина… Я думаю, что это вопрос недели, плюс-минус, - заявил он. Арестович, конечно, врет и не краснеет, он сам публично признавался в этом относительно недавно. Правда, говорилось это про Арестовича-блогера, а не госчиновника. Думается все же, что вряд ли официальное лицо будет нести откровенную пургу про встречу Зеленского с Меркель и Макроном.

Без сомнений, на грядущей встрече Зеленский будет склонять Меркель и Макрона к смене формата и отказу от Минских соглашений. Те, может и рады бы сбросить с снебя груз в виде недоговороспособной Украины, но Меркель прекрасно понимает, что отказ от Минска развяжет руки не только Киеву, но и Донецку с Луганском. И ей перед отставкой вряд ли нужна слава «разжигателя войны» в Европе. К тому же, Франция, Германия и Россия являются гарантами, наблюдателями и хранителями Минского процесса, и не могут отказаться от выполнения соглашений.

Минус неделя – это вряд ли. Плюс неделя – вероятно. Но глупо начинать боевые действия, Украине до или во время встречи с главами Германии и Франции, и до того, как Госсекретарь США и министр обороны проведут свои совещания и встречи в НАТО.

Если ружье висит на стене…

Но не стоит забывать и еще один фактор. Киев сейчас пока еще не готов к войне. Командование ВСУ прекрасно понимает, что обычные операции обернутся гигантскими потерями и подорвут и без того не слишком высокий моральный дух украинских солдат и общества в целом. А потому надеются обеспечить им «прогулку» после обработки позиций ЛДНР с воздуха. После войны в Карабахе украинские стратеги наяву грезят турецкими БПЛА «Байрактар». Определенное количество этих беспилотников Турция уже поставила на Украину. Сейчас Зеленский в Турции просит Эрдогана продать еще некоторое количество этих ударных БПЛА.

Кстати, украинские операторы уже начали учиться управлять этими беспилотниками. Пока их гоняют на украинской территории. Частично, вдоль линии разделения с ЛДНР, частично, гоняют через несколько областей на юге Украины. Один из этих ударных БПЛА пролетел, в частности, с южной части Украины через Херсонскую, Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области, а потом вернулся по обратному маршруту. Для овладения навыками боевого управления этими беспилотниками операторам ВСУ потребуется, как минимум, неделя. И пока не будут подготовлены операторы БПЛА, украинские войска вперед не двинутся.

Но все вышесказанное вовсе не означает, что Украина не развяжет войну на Донбассе. Она нужна Киеву, у которого не осталось других причин для объяснения ухудшения экономической ситуации в стране. Она нужна Киеву и Вашингтону в расчете на то, что Россия ввяжется, но ограниченно (мол, полноценная помощь республикам со стороны Москвы не будет оказана из-за угрозы новых сверхжестких санкций и ввязывания в войну с союзниками Украины из числа стран НАТО). А «локальная агрессия» России позволит Киеву и Вашингтону предоставить ПДЧ по вступлению Украины в НАТО в обход ныне существующих правил. При этом, Украина если и потеряет новые территории, то это не окажется критичным для нее. Но он рассчитывают остановить и Москву и ЛДНР, ошибочно полагая, что Россия остановится на полпути и полумерах, защищая своих собственных граждан.

Тем более, что нагнетание обстановки на Донбассе продолжаются. Все новая и новая военная техника перебрасывается эшелонами и колоннами, мины и снаряды подвозятся на оборудованные позиции. Концентрация воинских частей ВСУ на Донбассе уже зашкаливает. И, как говорил великий драматург, если ружье висит на стене в первом акте спектакля, то в третьем оно обязательно выстрелить. К тому же, просто гонять туда-обратно столько техники при не самом богатом бюджете ВСУ – дело для Киева сверхзатратное. Практически – неподъемное, если без целим боевого применения всего этого.

Но пока можно вздохнуть спокойнее. Как минимум, неделю, а то дней десять большой войны Украины не развяжет.

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