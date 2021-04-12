Уникальная обсерватория в космосе: «Мы должны увидеть сотни тысяч белых карликов, черных дыр и нейтронных звезд…»

Спектр РГ. Так далеко наша техника еще не залетала

Несколько слов для начала

Я догадываюсь как так получилось. Но от этого не легче. Как-то за последние годы мы стали привыкать к самоуничижению. Я знаю умных, талантливых людей, которые сладострастно выводят: «Юра, мы все…» и гордо смотрят на реакцию окружающих, как будто сотворили что-то, что может претендовать на Пулицеровскую премию.

Почему-то космонавтика рассматривается такими людьми, как поле битвы, поле соперничества и никак иначе, как будто мы по-прежнему живем в 60-х годах прошлого века. Хотя уже события 70-х годов доказали: космос, скорее, место для сотрудничества.

Космонавтика сегодня – штука очень и очень дорогая. Выбрасывать миллиарды только для удовлетворения амбиций, чтобы обскакать соперника – ошибочная и опасная стратегия. Первым делом космонавтика должна обеспечивать прикладные национальные интересы, развитие страны.

За 60 лет со времени полета Юрия Гагарина космические технологии настолько интегрировались в нашу жизнь, что их совершенствование стало одним из ключевых условий для развития земной экономики. Телекоммуникационные спутники, метеоспутники, спутники навигации и дистанционного зондирования Земли – вот то, от чего зависит современный облик России (тем более учитывая размер территории). От спутниковой группировки все мы на самом деле зависим каждый день.

Запуски таких аппаратов – понятный приоритет. Потеря спутников отечественной группировки в 90-х годах, на мой взгляд, главная потеря российской космонавтики. Ее восстановление, которое сейчас происходит – индикатор состояния космической отрасли.

Второе направление – пилотируемая космонавтика. Как бы популяризаторы не пытались найти прикладное применение полетам людей на орбиту, рассказывая о том, какие технологии нам достались от пилотируемой программы, затраты на инфраструктуру и подготовку очередного экипажа совершенно не окупаются тем, что мы получаем взамен. Из публикации в публикацию кочуют липучки, антисептик мирамистин, костюмы для лечения болезней суставов и – недавнее достижение – хрящи, напечатанные на биопринтере.

Портрет первого космонавта Земли на стене дома в Гагарине. Это легендарное фото сделал корреспондент «КП» Павел Барашев в 1961 году Фото: Иван МАКЕЕВ

Пилотируемая космонавтика – это вложение в будущее, в романтические устремления человечества выйти из земной колыбели (об этом мечтал еще Циолковский). С этой точки зрения опыт, который приобретался на советских и российских орбитальных станциях «Салют» и «Мир», а сейчас на Международной станции – невероятно дорогое, но необходимое вложение в будущее. Каждое ЧП на орбите – пожары, столкновения, пресловутые трещины, ремонт солнечных батарей или туалета – это бесценные знания, которые понадобятся экипажам, которые полетят к другим планетам и не смогут рассчитывать на скорую помощь с Земли. И, кстати, уже есть предварительная договоренность о том, что работы на МКС продлеваются до 2030 года! Станция будет летать тридцать лет. Примерно такой срок годности сейчас закладывают для окололунной станции, которая будет поддерживать строительство базы на спутнике.

Третья направление –научные исследования. Они помогают разобраться кто мы есть тут, на Земле, как возникла наша планета, наша Солнечная система, и что нас или наших потомков ждет дальше. Страдальцы расписывают иностранные марсоходы (они - действительно выдающиеся достижения науки и техники, никто не спорит). Но редко вспоминают о совместном российско-европейском проекте ЭкзоМарс, отложенном до 2022 года не по нашей вине, а из-за накрывшего планету коронавируса. И еще меньше говорят о двух выдающихся обсерваториях – «Спектр Р» и «Спектр РГ».

Пристальный взгляд во Вселенную

- Наблюдать за звездным небом с Земли – все равно, что смотреть сквозь полуметровый слой свинца, - такое сравнение привел заместитель директора Института космических исследований РАН Александр Лутовинов на заседании Общественного совета Роскосмоса, объясняя зачем запущена уже вторая космическая обсерватория.

Да, семь лет успешно отработал на орбите космический радиотелескоп «Спектр Р», став частью глобального международного проекта «Радиоастрон». Суть его - за одним объектом во Вселенной одновременно наблюдали наземные радиотелескопы и космический аппарат. И таким образом удавалось более пристально вглядеться в интересующую ученых точку на звездном небе.

Теперь эстафету подхватила обсерватория «Спектр РГ».

В советские годы у нас было несколько знаменитых научных проектов в космосе, связанных с Луной, Марсом и Венерой. Но после 90-х, когда были провалы с запуском межпланетных станций («Марс-96», «Фобос-Грунт»), наши ученые приуныли. Однако, теперь мы снова на переднем крае исследований космоса.

Попали в нужную точку

- «Спектр РГ» стартовал в 2019 году и сейчас находится на расстоянии 1,5 миллиона километров от Земли. Никогда еще отечественные аппараты там не работали. Это успех Роскосмоса, нашей космической техники, которая замечательно отработала и вывела телескоп в эту точку, - рассказывает Лутовинов.- И сейчас, по прошествии полутора лет работы на орбите, можно сказать, что нам действительно есть, чем гордиться с научной и с технологической точек зрения.

Александр Анатольевич объясняет: для того, чтобы понять как устроена Вселенная, нужно смотреть, «во все окна» - использовать телескопы, работающие в разных спектрах. То, что видно через одно «окно» может быть упущено в другом.

Наиболее внимательно можно разглядеть небо с помощью рентгеновской астрономии. И с начала 70-х годов разные страны запускали телескопы, изучающие источники рентгеновского излучения. В начале 90-х годов была получена самая подробная карта звёздного неба.

- Но к 2000-м годам стало понятно, что ее потенциала не хватает: нужно смотреть дальше и глубже. Потому что карту снимали только в мягком рентгеновском диапазоне, а его чувствительность невелика, - говорит ученый.

Идет сборка телескопа ART-XC

В 2009 году Немецкий центр авиации и космонавтики и Роскосмос подписали соглашение о совместной работе над проектом «Спектр РГ». А через десять лет - в 2019-м была отправлена в космос астрофизическая обсерватория, состоящая из двух рентгеновских телескопов: немецкого eROSITA, работающего в мягком рентгеновском диапазоне, и российского ART-XC имени М.Н.Павлинского, работающего в жестком диапазоне.

Справка «КП»

Михаил Николаевич Павлинский — российский учёный, один из создателей телескопа ART-XC. Коллеги говорят, что он столько сил и нервов вложил в этот проект, что в конце концов организма не выдержал. Когда «Спектр РГ» вышел на заданную орбиту, Михаил Николаевич ушел из жизни. Ему было 60 лет.

- Два телескопа взаимно дополняют друг друга, - говорит Лутовинов. - Наблюдения проводятся так: обсерватория вращается вокруг своей оси, сканируя небо. В день «проходим» полоску неба примерно в1 градус, получается такое «колечко». Постепенно за Солнцем поворачиваемся, и тем самым, за полгода наблюдаем все небо. Это очень непросто, но НПО Лавочкина сделало замечательную платформу «Навигатор», которая удовлетворяет всем требованиям ученых.

Для того чтобы построить самую полную карту Вселенной, нужно сделать, как у нас это называется, глубокий обзор, заглянуть как можно дальше в прошлое, в те времена, когда Вселенной, условно, был миллиард лет или меньше, когда она была на уровне детского сада, если сравнивать с жизнью человека.

Таких обзоров нужно 8, и мы их за четыре года сделаем. Потом на 2,5 года обсерватория должна перейти в режим наведения на точечные отдельные объекты. Мы будем смотреть самые интересные объекты во Вселенной, которые обнаружим во время построения карты.

Центральная область нашей галактики. Снято телескопом ART-XC

С помощью таких наблюдений мы можем проследить, как на разных расстояниях от нас, на разных возрастах Вселенной образовывались скопления галактик, как они росли, как расширялась, развивалась Вселенная. Вы, наверное, слышали, утверждения, что Вселенная расширяется с ускорением. И связано оно с так называемой темной энергией. А что это такое, никто не знает. Исследуя скопление галактик с помощью «Спектра-РГ», возможно, нам удастся лучше понять, как вела себя темная энергия миллиарды лет назад. И что это такое.

Александр Анатольевич говорит:

- Обсерватория должна увидеть примерно 3 или 4 миллиона черных дыр. Как они рождались? Как они взаимодействуют со своей галактикой? А еще - сотни тысяч новых белых карликов, нейтронных звезд, обычных звезд, - рассказывает ученый. – Уже первая карта, которая была получена телескопом eRosita, состоит из миллиона источников. Это примерно в 10 раз больше, чем до этого было известно. Впервые на южном небе зарегистрирована структура горячего газа, которая вызвана каким-то мощнейшим всплеском активности в центре галактики десятки миллионов лет назад. И это только один из первых грандиозных результатов обсерватории.

А так выглядит eRosita

А российский телескоп ART-XC оказался замечательным прибором для исследования скопления галактик.

- Я недавно делал доклад на семинаре в Калифорнийском технологическом университете. Доложили о том, что есть непонятный объект, – гордится Александр Анатольевич. - Проанализировали вместе с американской группой и оказалось, что это пропущенный гамма-всплеск за которыми все наблюдатели охотятся, но никто его прежде не видел. А ART-XC увидел и зафиксировал.

В чем еще преимущество телескопа ART-XC? У него очень хорошее временное разрешение. Он видит пульсары - быстро вращающиеся нейтронные звезды. Это такие «маяки» во Вселенной, по которым можно настраивать навигацию спутников.

Уже по результатам первого года работы «Спектра РГ» ученые получили самую лучшую в мире карту Вселенной в мягких рентгеновских лучах – это постаралась eROSITA. А с помощью ART-XC впервые обнаружили несколько десятков ранее неизвестных астрономических объектов.

- НАСА считают своим флагманским проектом замечательную рентгеновскую лабораторию «Чандра», - объясняет Лутовинов. – Наша аппаратура дает сейчас более качественные и интересные результаты. Я бы назвал «Спектр-РГ» - флагманским научным проектом России в космосе.

Еще больше материалов о жизни и полёте Юрия Гагарина - в книге “Комсомольской Правды” «Юрий Гагарин. Первый человек в космосе. Как это было”.

В книге собраны публикации журналистов «Комсомолки» разных поколений, посвященных полету в космос первого человека. Корреспонденты «КП» вели эту тему, передавая главного героя, как эстафету. Василий Михайлович Песков первым из журналистов приехал в семью Юрия Гагарина в тот момент, когда спускаемый аппарат корабля «Восток-1» еще только входил в плотные слои атмосферы. А на следующий день спецкоры Василий Песков и Павел Барашев, единственные из советских журналистов, вылетели на спецсамолете из Москвы в Саратов, чтобы привезти Гагарина в столицу на торжества, посвященные может быть самому главному событию 20 века. Владимир Губарев, Леонид Репин, Ярослав Голованов ярко вели тему космоса на страницах газеты. С 1997 года историей космонавтики занимается Александр Милкус. Он собрал «народную энциклопедию о Юрии Гагарине». В «Комсомолку» присылали воспоминания очевидцы, приходили любительские фотографии космического первопроходца. Часть из них попала в книгу.

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