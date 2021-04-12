Как СССР отвоевал у Калифорнии наследство Гагарина от американской бабушки

Герман Титов (слева) и Юрий Гагарин подарили юристам свои автографы. Фото Личный архив Елены Зверевой

«Комсомолка» уже рассказывала о загадочной истории, как некая состоятельная американка завещала нашим космонавтам Юрию Гагарину и Герману Титову часть своего наследства. А оставшееся распорядилась отдать детским домам Москвы и Пекина. Это был шок и ярость для Америки: шестидесятые, железный занавес, самый разгар холодной войны — и тут без малого 200 тысяч долларов грозят уйти «красным» и китайцам!

Судебная тяжба длилась 5 с половиной лет, юристам Инюрколлегии, которые вели это дело, пришлось прибегнуть к помощи лучших американских адвокатов, но в конце концов наша взяла. Конечно, было очень интересно узнать подробности этого необычного дела — и вот на днях такая возможность предоставилась.

Передо мной три тома увлекательной истории о том, на какие только ухищрения не пускались американские власти, лишь бы не отдавать советским гражданам положенное им по закону наследство — не только космонавтам, но и детским домам.

Судебное решение по завещанию Гагарину и Титову

ВСЕ ОТДАЛА «КРАСНЫМ»

Началась история с того, что 12 марта 1964 г. в Сан-Диего в возрасте 75 лет скончалась американская гражданка Гликерия Роджерс, занимавшаяся операциями с недвижимостью: приобретала дома, делала в них ремонт и продавала, но уже дороже. Размер наследства составлял 200 тысяч долларов — немало по тем временам, но не это привлекло внимание, Америка видала и более крупные суммы. В списке наследников были мировые знаменитости - советские космонавты Юрий Гагарин и Герман Титов, им было отписано по 3 тыс долларов. По 2 тысячи назначено лучшей подруге и 4 местным благотворительным фондам, столько же было отложено на организацию церемонии прощания, еще 100 долларов - на поминальный ужин на 20 персон, а оставшиеся деньги (более 180 тысяч) — должны быть переведены в сиротские дома Москвы и Пекина.

В списке наследников были мировые знаменитости - советские космонавты Юрий Гагарин и Герман Титов, им было отписано по 3 тыс долларов.

- Этот странный с виду выбор на самом деле вполне логичен, - пояснила kp.ru председатель Инюрколлегии адвокат Елена Зверева. - Женщина родом из России, после революции эмигрировала в Китай, сохранила хорошие воспоминания об этой стране, там же познакомилась с будущим мужем, американским военным моряком. Своих детей у них не было. А космонавты номер один и номер два были очень популярны во всем мире...

Американцы целый год скрывали информацию об этом наследстве. Более того, суд по делам завещаний в Сан-Диего собрался оспорить последнюю волю покойной и оставить деньги в казне штата Калифорния. Тогда-то об этом необычном деле и узнали местные репортеры — из анонса судебных заседаний. И понеслось — заголовки один другого краше. «Завещание в пользу красных может быть признано недействительным», «Американка завещала 200 тысяч сиротам Москвы и Пекина» и т. д.

Гагарин и Титов в завещании.

Примечательно, что американские газетчики ни разу не усомнились в праве Гагарина и Титова называться космонавтами (spacemen), хотя первое время после полета Гагарина в Штатах высказывались сомнения, не выдумали ли русские этот полет. Но после того, как президент Кеннеди публично поздравил Хрущева и признал поражение США в космической гонке, тон публикаций изменился.

Много это или мало 3 тысячи долларов? По нынешним меркам выглядит скромно, но в 1964-м средняя зарплата в США составляла $381.

- Советский посол в США получал 400 долларов, - рассказал мне историк Александр Песляк.

Так что 7,5 посольских зарплат на каждого космонавта — вполне достойно.

Титульный лист завещания

ЗАЩИТНИК ИНДЕЙЦЕВ И СОЦИАЛИСТОВ ВСТУПИЛСЯ ЗА ДЕТЕЙ И КОСМОНАВТОВ

В России об истории с наследством узнали из сообщения ТАСС, отследившего информацию в американских СМИ.

«Представители суда заявили, что между Соединенными Штатами и Россией не существует никаких взаимных прав наследования, - говорилось в заметке советского информагентства. - Суд заявил, что в данном случае наследство должно быть передано либо федеральному правительству, либо властям штата Калифорния».

В России об истории с наследством узнали из сообщения ТАСС, отследившего информацию в американских СМИ.

Тассовка вышла 2 апреля, а слушания назначены на 6-е, времени на подготовку не то, что в обрез, а вовсе не оставалось.

В КГБ и МИДе переполох. Благо у Инюрколлегии были прочные связи с американскими адвокатами. К тому же ее председатель Александр Волчков (дедушка нынешнего председателя Елены Зверевой) — фигура в юридическом мире известная: он был заместителем советского судьи Ионы Никитченко на Нюрнбергском процессе. В переписке американские адвокаты так и обращались к нему: «Дорогой судья Волчков»

О необычной истории прознала «Советская Россия» и выдала заметку. В Инюрколлегию тут же полетели письма от возмущенных советских граждан.

И уже 3 апреля в Сан-Диего летит срочная международная телеграмма адвокату Ховарду Моску: надо отложить процесс, а дальше разбираться, как быть. Отдадим Ховарду должное: ему удалось отложить слушания.

Посовещавшись с посольством СССР в США, наши решили передать дело известной юридической фирме Вольфа-Поппера. Она и сейчас в лидерах, среди ее клиентов есть и известные россияне, например, скульптор Зураб Церетели, в США его знают как автора монумента «Добро побеждает зло», установленного у входа в здание ООН в Нью-Йорке.

Александр Волчков

Группу юристов «за красных» усилили адвокатом по защите прав человека — это Ирвин Гостин, бывший «наш», в СССР его звали Исидор Гостинский. Его родители еще до войны эмигрировали в США, но «красная» закваска у человека осталась. Вместе со своим напарником Луисом Кацем он отстаивал в судах интересы угнетаемых категорий: негров, индейцев и социалистов.

И даже таким асам потребовалось несколько лет, чтобы вырвать у американцев наследство наших космонавтов.

Хотя возможно, вопрос решался не только в судебных стенах. В деле есть информация о том, что председатель Волчков лично летал в США, но упоминаний о его выступлении в суде нет. Значит, были контакты на другом уровне — тем более, что дипломатический опыт у Волчкова был, до войны он работал в советском посольстве в Великобритании.

Оставшиеся деньги (более 180 тысяч) — должны быть переведены в сиротские дома Москвы и Пекина.

Как бы то ни было, Советский Союз тяжбу выиграл. Однако сообщения американских СМИ о том, что космонавты полностью получили деньги, были несколько преувеличены. После уплаты судебных расходов, налогов и гонораров американским адвокатам размер фактически полученного наследства сократился до $2045 на каждого, свидетельствуют материалы дела. Интересная деталь: Инюрколлегия не стала брать свой гонорар с этих денег.

Что же дальше случилось с деньгами? Космонавты в лучших традициях тех лет отдали их детям. 20 февраля 1968 г. они приехали в Инюрколлегию, и каждый из них написал заявление: «Прошу передать в фонд детских учреждений войсковой части 26266 поступившую на мое имя сумму по завещанию Роджерс из Калифорнии (США)».

А через месяц, 27 марта, Юрий Гагарин погиб во время испытательного полета.

Письмо читателя-судьи

ДЕТИ ЗВЕЗДНОГО ПОЛУЧИЛИ 17 ТЫСЯЧ ЧЕКАМИ ВНЕШПОСЫЛТОРГА

Загадочная в/ч 26266 — это Звездный городок, сейчас это уже не тайна. В деле есть чек, подтверждающий перевод денег.

- Валюта из-за рубежа поступала через Внешэкономбанк в доход государству. Полученная сумма пересчитывалась в инвалютные рубли — тогда был курс 90 копеек за доллар. То есть за 1000 долларов давали 900 инвалютных рублей. Это была такая условная единица, никто на руки не получал банкнот с названием «инвалютный рубль». На руки получали чеки Внешпосылторга — для свободно конвертируемой валюты курс был 4,6 рублей чеками за 1 инвалютный рубль. В итоге 1000 долларов превращалась в 4140 рублей чеками. Их можно было отоварить в магазинах «Березка» - купить спортинвентарь, импортные игрушки.

Как было принято в те времена, ни одно обращение в официальную инстанцию не оставалось без ответа.

Выходит, что детские сады Звездного городка получили от космонавтов $4090 — это почти 17 тыс руб. чеками Внешпосылторга. Сумма более чем солидная. Причем за доллары давали так называемые бесполосные чеки — в отличие от желтополосных и синеполосных (соответственно за валюты стран третьего мира и соцстран) это давало возможность покупать товары по более низкому ценнику. «Волгу ГАЗ-21» можно было приобрести всего за 1200 бесполосных чеков.

Заявление Титова

К сожалению, за давностью лет в администрации Звездного, куда обратился корреспондент «КП», не смогли ответить, на какие нужды ушли полученные от космонавтов деньги. Свидетелей тех событий уже не осталось, а документов не сохранилось.

Письмо адвоката про $2045

«НА ЭТИ ДЕНЬГИ МЫ МОГЛИ БЫ ПРОВЕСТИ В ДЕТДОМ ГОРЯЧУЮ ВОДУ»

Настоящая битва развернулась вокруг наследства для советских детдомов — на кону было $90 тыс. Листаешь страницы дела и диву даешься, какие изощренные причины для проволочек находили американцы. Ситуация казалась практически безнадежной.

Невинная фраза доброй женщины о том, что деньги завещаются «сиротским домам в Москве, созданным в целях попечения, содержания и образования нуждающихся русских детей», превратилась в юридическую ловушку.

Письмо адвоката о переводе денег Гагарина и Титова в СССР

- Придется доказывать по отдельности каждый пункт, - телеграфирует в Москву адвокат Мартин Поппер. - Что дома - сиротские, дети — нуждающиеся, что деньги пойдут именно на образование и т.д.

С каждым заседанием перечень вопросов со стороны представителей штата Калифорния ширился. А имеют ли вообще советские детдома такое право - принимать наследство? А сами руководители детдомов хотят получить наследство? Пусть заявят это суду под присягой. И кто эти люди, которые заведуют детскими домами — нужно подтвердить их компетентность и полномочия. А у того, кто подтвердит, есть для этого достаточные компетентность и полномочия? И т.д. и т.п. В общем, справочное пособие для зануды.

Замзав столичного районо Зинаида Маслова, которая курировала в те годы детские дома Москвы, дала суду подробнейший отчет. Что она окончила МГУ, что педагогический стаж — почти 20 лет, рассказала о порядке финансирования советских детдомов, о том, как контролируются средства, какие дети в таких домах содержатся (в деле до сих пор сохранилась брошюрка «Устав детского дома», Учпедгиз, 1954 г.)

Сообщение о выплате Гагарину и Титову $4090 на двоих

Рассказала Маслова и о благотворительной помощи — разрешено и практикуется. Например, дирижер Большого Театра Альгис Жюрайтис (будущий супруг оперной певицы Елены Образцовой) перевел одному из детдомов 1641 рубль из собственных средств. Другому детскому дому известный советский кинорежиссер и актер Сергей Бондарчук (в 1969 его «Война и мир» прогремит в США, получив Оскара за лучший фильм на иностранном языке) передал 3000 руб. Благотворительные концерты в пользу сирот давали певец Иван Козловский, композитор Людмила Лядова… Нашелся и прецедент с наследством для детдома.

Сообщение в военную часть о передаче денег

Нуждались ли московские детдома в дополнительных деньгах? Безусловно. О современных финансовых потоках в 60-е даже и не мечтали.

«Получив завещанные суммы, мы смогли бы дооборудовать детский дом, построить летние павильоны, провести в здание горячую воду, приобрести мебель, игрушки, одежду для детей, улучшить их питание», - написала в американский суд директор детдома №27 Евгения Зайцева, 40 лет педагогического стажа.

Просьба из военной части с номером счета

ЗА МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ США ЗАПРОСИЛИ $20 ТЫС.

Деньги советская сторона предлагала выделить двум детдомам: №27, который находился на улице Сосновой, в нем воспитывалась сотня детей в возрасте от 3 до 7 лет, и 22-й, он располагался в Товарищеском переулке — для ребят постарше, там было 150 воспитанников.

Отказ детдома от денег

Письменных сообщений и фото оказалось недостаточно - американцы захотели посмотреть на советский детский дом вживую. Приходите, ответила Москва. И вот в июне 1966-го детдом №27 посетили консул Андерсон и вице-консул Шинн — каков уровень! Ничего плохого не нашли.

Но нашелся новый повод для затяжки дела.

Письмо про 40% детдомам

- В суде усомнились, что в городе с 6-миллионным населением только 2 нуждающихся детских дома, - передали американские адвокаты с одного из заседаний. - Пришлите перечень всех детских домов в Москве с их описанием, задачами и бюджетами.

Впрочем, вскоре стало ясно, что такая придирчивость продиктована вовсе не заботой о детях.

Согласие на 40%

«Дорогой судья Волчков! После длительных переговоров мы получили предложение урегулировать вопрос мирным путем», — пишет адвокат Мартин Поппер.

Мирный путь — это 80% от полагавшейся по завещанию суммы. До этого предлагали 70%, но опытный Поппер отказался.

Суммы перечислений в детдом

«Очень рекомендую принять это предложение», - продолжил адвокат и доходчиво обрисовал, как противная сторона может заволокитить дело еще на несколько лет.

В итоге нашим детям вместо 90950 (сумма оказалась больше, чем на момент смерти Гликерии Роджерс, поскольку пока шло дело, набежали проценты) досталось 72760 долларов. После вычета налогов и судебных издержек сумма уменьшилась еще на 11 тыс. Да минус гонорар американским адвокатам, которые работали профессионально, но не бесплатно, минус налог на денежный перевод из США — в итоге сумма, которую сразу перевели для московских детдомов похудела до 25622 долл. И еще примерно столько же душеприказчик распорядился положить на счет в американском банке и отправлять детдомам частями.

Устав детдома

Кстати, китайцам досталось еще меньше. Наличными около 22 тыс долл и 8,7 тыс в трастовых фондах. Видимо, их адвокаты оказались менее стойкими.

Выплаты продолжались с 1969 до конца 90-х. Примерно раз в квартал, получалось примерно 1000-1500 долл в год для каждого детдома. Детдома реорганизовывались, меняли номера, адреса, Директора уходили на пенсию, на их место приходили новые. Один из таких правопреемников еще в 80-х по непонятным причинам перестал принимать деньги — Инюрколлегия обратилась в отдел народного образования, чтобы там предоставили другой детдом, но это предложение осталось без ответа, отмечается в материалах дела. После этого всю сумму стали перечислять оставшемуся детдому, к тому времени он носил номер 103 и располагался на Госпитальном валу, 1. А в 1999-м и он закрылся, на этом выплаты прекратились.

Что сказал эксперт

«В США НА ПОЛНОМ СЕРЬЕЗЕ СЧИТАЛИ, ЧТО ВСЕ ИХ ПРОБЛЕМЫ 60-Х — ДЕЛО РУК СССР»

- Середина 60-х — это фактически пик холодной войны и очень сложная ситуация в самих Соединенных Штатах, - описывает «КП» атмосферу тех лет историк-американист Ярослав Левин. - Только-только завершился Карибский кризис (1962 г.), в августе 1964-го началась война во Вьетнаме. В 68-м - сразу несколько громких политических убийств: Роберт Кеннеди, Мартин Лютер Кинг. На этом фоне тема противостояния еще более обострилась. В США на полном серьезе ходили разговоры, что все проблемы, вставшие перед страной, так ли иначе инспирированы Советским Союзом.

Глас народа

РАЙОННЫЙ СУДЬЯ КОМАРОВ — ПРОТИВ ШТАТА КАЛИФОРНИЯ

История необычного завещания, а особенно длительная судебная тяжба в советской прессе не афишировалась — тема деликатная, как бы не навредить. Но разве от журналистов что-нибудь скроешь! О необычной истории прознала «Советская Россия» и выдала заметку. В Инюрколлегию тут же полетели письма от возмущенных советских граждан.

«Прошу сообщить, вручены ли деньги Гагарину и Титову. Как разрешен вопрос о завещании в пользу детского дома?», строго спрашивает народный судья Тюхтетского района Красноярского края Комаров, его письмо есть в деле.

Как было принято в те времена, ни одно обращение в официальную инстанцию не оставалось без ответа.

«Деньги на имя т.т. Гагарина Ю.А. и Титова Г.С. были получены, и согласно их желанию переданы в фонд детских учреждений, - говорится в ответе Инюрколлегии. - Что касается остальных денег, завещанных в пользу детских домов Москвы, то американские власти до сих пор задерживают выплату денег, ссылаясь на некоторые неясные места, якобы содержащиеся в завещании. Однако мы надеемся, что нам удастся добиться от них перевода денег нашим детским домам».

ЗАВЕЩАНИЕ ГЛИКЕРИИ РОДЖЕРС

Организация церемонии прощания и цветы $2000

Поминальный ужин в ресторане примерно на 20 человек $100

Подруга Джулия Ван Бун $2000

Благотворительные и детские фонды (всего 4 организации в равных долях) $8000

Юрий Гагарин $3000

Герман Титов $3000

Оставшееся — детским домам и приютам в Москве и Пекине в равных долях.

Общая сумма наследства $200000

Еще больше материалов о жизни и полёте Юрия Гагарина - в книге “Комсомольской Правды” «Юрий Гагарин. Первый человек в космосе. Как это было”.

В книге собраны публикации журналистов «Комсомолки» разных поколений, посвященных полету в космос первого человека. Корреспонденты «КП» вели эту тему, передавая главного героя, как эстафету. Василий Михайлович Песков первым из журналистов приехал в семью Юрия Гагарина в тот момент, когда спускаемый аппарат корабля «Восток-1» еще только входил в плотные слои атмосферы. А на следующий день спецкоры Василий Песков и Павел Барашев, единственные из советских журналистов, вылетели на спецсамолете из Москвы в Саратов, чтобы привезти Гагарина в столицу на торжества, посвященные может быть самому главному событию 20 века. Владимир Губарев, Леонид Репин, Ярослав Голованов ярко вели тему космоса на страницах газеты. С 1997 года историей космонавтики занимается Александр Милкус. Он собрал «народную энциклопедию о Юрии Гагарине». В «Комсомолку» присылали воспоминания очевидцы, приходили любительские фотографии космического первопроходца. Часть из них попала в книгу.

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