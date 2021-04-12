"Гагарин приземлился!" На радостях заместители Королева стали прыгать друг через друга

Первый космонавт Земли Юрий Гагарин. Фото: Репродукция Фотохроники ТАСС

- Прокурор снял трубку и позвонил начальнику предприятия, где я тогда работал: «Григорий Иванович, у меня тут молодой специалист, он три года у вас отработал. Отпустите…»

Борис Николаевич Филин рассказывает, как за год до полета Юрия Гагарина буквально прорвался на работу в королевское ОКБ-1.

Сейчас Филину 88 лет. Я слушаю его и параллельно думаю о том смогу ли я в таком возрасте так легко сыпать датами и фамилиями, вспоминая события шестидесятилетней давности. Вот что значит инженерная закалка и регулярная тренировка мозгов непростыми космическими задачами.

Борис Николаевич Филин попал на работу в ОКБ-1 Королева за год до полета Юрия Гагарина Фото: Личный Архив

Борис Филин закончил Московский авиационный институт, распределился на завод, который занимался высотным оборудованием для самолетов. А однокашники попали к ОКБ-1 Сергей Павловича Королева…

- Они рассказывали, что разрабатывают и запускают спутники. И меня стала мучать мысль: такое дело - и без меня! На заводе пообещали отпустить только с волчьим билетом. И я пошел к прокурору… Так и попал в конце концов к Королеву. В отдел, который разрабатывал система управления бортовым комплексом. Как раз проектировали пилотируемый аппарат…

Испытания проводили на боевой машине

- Это, получается, 60-й год?

- Я поступил на работу 1 июля. Представьте темпы: в июле мы еще разрабатывали электрические схемы. Нужно было после этого конструкторам сконструировать приборы, поставить их на аппарат. А уже в декабре мы приступили к испытаниям уже собранной машины. Сначала пустили два беспилотных корабля. Третий был предназначен для полета человека.

12 апреля 1961 г. Советский летчик, член первого отряда космонавтов Юрий Алексеевич Гагарин (в центре) во время предстартовой подготовки на космодроме Байконур перед полетом на космической ракете "Восток". Фото: ТАСС

На комплексно-испытательном стенде (КИС) работали круглосуточно. Ночевал я тут же - ложился на стол, подкладывал под голову схемы, дремал. Если была необходимость - меня будили.

Королев обычно часов в 11 вечера, иногда даже в 12 заходил в КИС. А перед этим в сборочном цеху проверял, как идет сборка следующих аппаратов.

- У вас был электрический образец, на котором отрабатывали все схемы?

- Конечно нет. Не до макета было. Все операции, предусмотренные программой полета, мы проигрывали на реальном, боевом корабле. Технологический оператор сидел на месте пилота и выполнял команды. Имитировали весь полет.

Борис Филин закончил Московский авиационный институт и сначала работал на заводе по созданию высотного оборудования для самолетов. Фото: Личный Архив

В середине февраля 1961 года первый аппарат отправился на полигон (тогда это был полигон министерства обороны, никто его Байконуром не называл). И, бригада, которая должна была довести до конца этот аппарат, вылетела тоже. И я в составе первой партии улетел, как раз накануне дня рождения, 15 февраля.

Нас поселили в гостинице, которая уже была построена. Нормальная такая гостиница… В комнате пять человек. Удобства -на улице. Но – цивилизация. Женщин поселили в бараке.

- Так весь городок еще состоял из бараков…

Третий пуск – с человеком

- Через три недели - 9 марта – мы запустили первый аппарат. Второй - 25-го марта.

- Это были полностью оснащенные пилотируемые корабли…

Все участники боевого расчета, участвовавшего в пуске ракеты с кораблем Гагарина, были засекречены. Фото: Александр МИЛКУС

- Да, в нем мог бы уже летать человек. Но вместо пилота был манекен, которого мы прозвали Иван Иванович. А с ним летали собачки. 9 марта – Чернушка, 25 марта – Звездочка.

И, наконец, приступили к подготовке третьего аппарата, который должен был лететь с человеком. Вывезли на старт. 11 апреля проводились генеральные испытания, ракета и корабль приводятся в исходное положение.

За пультами работали военные, а мы, гражданские, были контролерами. Мы сидели рядом. Военных позвали срочно построиться на нулевой отметке. Приехали космонавты - Гагарин и Титов, на площадке собирались провести митинг. Военные попросили меня закончить работу. Я все сделал. Но прежде, чем отключить пульт, я подумал о том, что в корабле работал технологический оператор. И он мог наступить на кабель или еще куда-то. Монтаж кабелей был очень плотный.

Борис Николаевич Филин показывает схему рассадки в бункере боевого расчета во время подготовки и пуска корабля с Юрием Гагариным Фото: Александр МИЛКУС

С моей точки зрения, нужно было проверить отсутствие корпуса на шинах питания. В инструкции такая операция не была предусмотрена. Я взял ответственность на себя…

За ночь нашли решение

- То есть если перевести на понятный язык: не закоротило ли в корабле?

- Да. Нет ли связи шин питания с корпусом.

Проверил. Оказалось, что один полюс шины связан с корпусом.

- То есть пробивает.

- Да. Пошел на митинг, нашел начальника своего отдела Юрия Степановича Карпова: «Юра, у нас корпус». Он на меня дико посмотрел: «А ты зачем проверял?» Я говорю: «Решил, что так надо».

- А если бы вы не проверили?

12 апреля 1961 г. Ракета-носитель "Восток" с пилотом-космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным на борту перед стартом на космодроме Байконур. Фото: ТАСС

- На следующий день, 12 апреля, когда начали бы включать системы, это дело обнаружили бы и отменили пуск. В спускаемом аппарате очень плотно уложены кабели, сверху еще кресло катапультное стоит. Найти место, где пробивает, все разворошить в ракете, готовой к старту, невозможно. Пришлось бы возвращать ракету обратно в монтажно-испытательный корпус, снимать аппарат, разбирать его. Пуск был бы сорван.

Информация дошла до Сергея Павловича Королева. Он потребовал от нас предложений. Мы поразмыслили и к ночи 12 апреля придумали: решили наземное питание аппарата отключить от мотора-генератора и подключить к отдельным аккумуляторам. Военные аккумуляторы привезли. Мы их подключили к наземному питанию корабля. Риск оставался. Но такой, который можно было допустить. И Сергей Павлович допустил.

Старт прошло нормально. Запустили, корабль ушел. Мы - пусковая команда - стали ждать известий. Собрались все на жилой площадке между бараком и гостиницей. Включили радио. Левитан громким голосом сообщил о том, что все благополучно, Гагарин приземлился. И только тогда мы осознали, какое большое дело сделали.

Вот тогда-то и началось. Маститые заместители Главного конструктора принялись играть в чехарду, прыгать друг через друга.

- А вы сами Гагарина, Титова видели?

Автограф космонавта Германа Титова с благодарностью за обеспечение безопасного полета Фото: Личный Архив

- Конечно. Но до его полета мы с ним знакомы не были. Молодых летчиков приводили в цеха, показывали системы. Нас в это время просили отойти в сторонку. Секретность же была. Общение с чужими сводилось к минимуму. У меня поэтому и ни одной фотографии с полигона нет – запрещалось брать туда с собой фотоаппараты.

А потом мы вместе летали и на Байконур, и в Центр управления полетом, который тогда был в Евпатории.

За участие в подготовке полета Юрия Гагарина Борис Филин получил памятную медаль Академии наук. Фото: Александр МИЛКУС

Еще больше материалов о жизни и полёте Юрия Гагарина - в книге “Комсомольской Правды” «Юрий Гагарин. Первый человек в космосе. Как это было”.

В книге собраны публикации журналистов «Комсомолки» разных поколений, посвященных полету в космос первого человека. Корреспонденты «КП» вели эту тему, передавая главного героя, как эстафету. Василий Михайлович Песков первым из журналистов приехал в семью Юрия Гагарина в тот момент, когда спускаемый аппарат корабля «Восток-1» еще только входил в плотные слои атмосферы. А на следующий день спецкоры Василий Песков и Павел Барашев, единственные из советских журналистов, вылетели на спецсамолете из Москвы в Саратов, чтобы привезти Гагарина в столицу на торжества, посвященные может быть самому главному событию 20 века. Владимир Губарев, Леонид Репин, Ярослав Голованов ярко вели тему космоса на страницах газеты. С 1997 года историей космонавтики занимается Александр Милкус. Он собрал «народную энциклопедию о Юрии Гагарине». В «Комсомолку» присылали воспоминания очевидцы, приходили любительские фотографии космического первопроходца. Часть из них попала в книгу.

Приобрести ее можно на нашем сайте

Книга "Юрий Гагарин. Как это было. Первый человек в космосе"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Комсомолка» приготовила читателям подарок ко Дню Космонавтики

12 апреля исполняется 60 лет со дня первого полета человека в космос. В этот день при покупке любимой газеты вас ждет подарок — исторический номер «КП» от 13 апреля 1961 года (подробности)

Едем земными дорогами российского космоса: Новосёлово

8 апреля Всероссийский автопробег, посвященный 60-летию первого полета человека в космос, прошел по Калужской, Московской и Владимирской областям (подробности)

Подарки Гагарину: Как власти отблагодарили первого человека в космосе

Юрию Гагарину подарили квартиру, дом и машину (подробности)