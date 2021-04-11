Путин в послании Федеральному собранию оценит постковидный период и предложит пути развития страны. Фото: REUTERS

Послание главы государства Федеральному Собранию (Владимир Путин огласит его 21 апреля) в этом году будет "постковидным", - сообщил в воскресенье, 11 апреля, пресс-секретарь президента в эфире телеканала «Россия 1» в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину:

- Потому что, еще раз повторяю, - беспрецедентный период, в котором мы сейчас находимся.

Песков также напомнил, что именно Путин является автором Послания парламенту, и порой его дорабатывает до последних минут, «бывают сенсационные заявления и для тех, кто готовит основные тезисы». И даже - для высокопоставленных чиновников.

- Чаще всего так и происходит. - продолжил представитель Кремля. - Разумеется, рождается вот этот объемный материал, объемный текст речи президента. Но, как правило, в день, предшествующий оглашению Послания, или в последнюю ночь, президент может и чаще всего дописывает какие-то свои абзацы, иногда целые страницы, которые потом, во время оглашения, те, кто участвовал в подготовке, с удивлением слышат вместе с остальными.

Но это вовсе не значит, и на это обратил внимание Песков, что кто-то гонится за сенсацией.

- Если президент считает необходимым, он вносит корректировки какие-то, дополнения прямо по ходу, - сказал пресс-секретарь.

По его словам, иногда времени напечатать окончательный вариант нет и Путин пользуется рукописным вариантом.

(Кстати, в предыдущие годы на это обращали внимание журналисты - особенно фотокоры, которые снимали, а потом публиковали некоторые записи Путина на полях уже готового, вроде бы, Послания.)

Что же касается содержания, Россия, как известно, еще находится на выходе из ковидного кризиса, и неясно, как долго продлится этот период. И, говоря об этом, Песков привел несколько тезисов, которые, как нам кажется, наверняка войдут в перечень «главных направлений работы» на ближайшее время. Смысл здесь такой: необходимо выходить из кризиса и "компенсировать то проседание, которое имело место".

- И не просто компенсировать, - заметил Песков, - а нужно переходить к развитию. Очевидно, что так или иначе об этом пойдет речь в Послании. Какие-то системные меры поддержки... Президент всегда традиционно об этом говорит. Я думаю, что нельзя исключать, что будет это и в этом году.

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