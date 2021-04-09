Путин направил Елизавете II телеграмму с соболезнованиями по случаю смерти принца Филиппа. Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму Елизавете II, в которой выразил глубокие соболезнования по случаю смерти ее супруга принца Филиппа, сообщает Кремль.

"С именем его королевского высочества связаны многие важные события в новейшей истории вашей страны. Он по праву пользовался уважением среди британцев и международным авторитетом", - отметил в телеграмме Путин.

Президент РФ пожелал Елизавете II мужества и душевной стойкости перед лицом тяжелой и невосполнимой утраты. Владимир Путин был лично знаком с принцем Филиппом. Они встречались в 2003 году, когда российский лидер посетил Великобританию с государственным визитом.

Напомним, что принц Филипп ушел с государственной службы в 2017 году. Он был госпитализирован в больницу в Лондоне 17 февраля с коронавирусом и выписан через четыре недели.

Ранее соболезнования королевской семье выразило российское посольство в Лондоне.

В Британии объявили национальный траур после смерти принца Филиппа.