«Кем она себя возомнила?»: Как "необразованная" Валя Карнавал зарабатывает после скандала с Ларисой Долиной

Лариса Долина раскрутила Валю Карнавал (Карнаухову) у взрослой аудитории. Фото: www.youtube.com

У последнего выпуска шоу «Музыкалити» на YouTube уже 4,4 млн. просмотров. Виной всему откровенность гостьи интернет-шоу Ларисы Долиной. Ведь наши звезды редко говорят то, что думают – опасаются обид «властелинов соцсетей». А народная артистка Лариса Александровна высказалась. В «Музыкалити» ведущий Максим Галкин ставит популярные у молодежи треки для оценки гостям – кумиру нового поколения и мэтру эстрады. 65-летняя завкафедрой эстрадно-джазового пения института культуры Долина раскритиковала песни и таланты звезды «Тик-тока» 19-летней Вали Карнавал. Валя Карнаухова окончила школу в Ростове-на-Дону, колледж бросила, увлеклась производством контента для соцсетей, стала Карнавал — и вскоре быстро покорила Москву. Forbes включил девушку в рейтинг «самых высокооплачиваемых тиктокеров». У Карнавал уже более 14 млн. подписчиков. А скандальное телешоу пошло на пользу карьере Вали – новая аудитория, поддержка поклонников, критика «стариков» спровоцировавшее ответную волну поддержки.

Напомним суть конфликта. Лариса Долина констатировала: «Человек, не умеющий петь, должен делать это дома для своих. Есть профессия певца - он должен делать это чисто. Ты сейчас вообще не попала ни в одну ноту при распевке. Для чего ты вообще поешь?» Валя живет по своим правилам: «Боюсь, что если отучусь пять лет – то потом вообще расхочу петь!»

Прошло четыре дня после выхода «Музыкалити»: и вот Валя решила высказаться, как это принято у блогеров – в соцсетях. Карнавал старательно вычистила все отклики по теме шоу из соцсетей. Валя переживает, но курс не меняет: «Ох, сколько всего за эти дни я прочитала про себя в интернете после последнего шоу! Необразованная, неуважение к старшим, расхлебанная. Кем она себя возомнила? Когда я шла на это шоу, то знала, что будет там происходить. Несмотря на это, не схитрила – никак заранее не подготовилась, чтобы быть максимально честной. В первую очередь перед самой собой! Да, я не слушаю Стиви Уандера, понятия не имею, кто такой Панайотов. И разве это делает меня плохим человеком? Разве этим я приношу вред окружающим? Я всегда уважительно относилась и буду относиться ко всем, несмотря ни на что!» Карнавал рассуждает, что время теперь такое – ее: «Стандарты меняются. И мы не виноваты в том, что растем совсем на других исполнителях, совсем с другим вкусом к жизни. Как было 20, 30, 40 лет назад – уже не будет. Зачем цеплять на молодежь шаблон прошлого времени?»

Звезда «Тик Тока» стремится извлечь максимум из своей сиюминутной популярности – снимает видео, рекламу, выпускает песни: «кует доходы пока горячо». Как же зарабатывает Валя в своем тик-ток доме? Крупнейшие (и не только) международные и российские компании через этот видеосервис продвигают свои товары и услуги. Аудитория «Тик Тока» повзрослела за последнее время – помимо школьников и студентов, там появились люди старше 25 лет. Доход может приносить проведение прямых эфиров, продвижение треков, приложение платит исполнителям за использование их музыки. А еще – съемки в клипах, фильмах, рекламе для ТВ и других соцсетей и др. Выплатами от рекламодателей и музыкальных лейблов блогеры делятся со своими менеджерами – процентная ставка согласна контракту может быть от 20% до 50%. По оценкам экспертов за месяц звезда «Тик-Тока» может заработать до 500 тыс. руб. – это уже после всех обязательны выплат. Коллеги Вали Карнавал уже обсуждают, как ей повезло - благодаря «Музыкалити» расширилась аудитория, рекламодатели строчат новые коммерческие предложения. Скорее всего, скоро подоспеет и новый трек. Потому что в соцсетях надо извлекать моментальную выгоду.

Кстати, нашелся артист, который поддержал Валю Карнавал. Это – Рита Дакота, у которой тоже нет профессионального образования. Дакота во время участия в «Фабрике звезд» отказалась от мечты получить высшее музыкальное образование – рванула в тур: «От вышки меня отговорили два моих наставника на «Фабрике звезд». Мне было 18 лет, сказать, что мне было страшно принимать такое решение – все равно, что промолчать. На одной чаше весов у меня было высшее образование. На другой оставаться в индустрии 24 часа 7 дней в неделю, поехать в тур, отказавшись от поступления. Я не берусь судить, кто прав, а кто нет. Но есть вещи, в которых я глубоко убеждена. Ты имеешь право петь, если у тебя нет образования. Ты имеешь право петь, если поешь не идеально. Артист без образования может быть великим. Творчество никем не приватизировано, ты можешь не спрашивать разрешения других заниматься им. Ты имеешь право делиться своим творчеством у себя в социальных сетях с людьми, которым ты нравишься, которые хотят тебя слышать – даже если великие люди считают, что нет».

Очевидно, что после такого мощного промо от Ларисы Долиной, про Валю Карнавал мы теперь будем слышать чаще.