Его работа - никогда не подводить королеву: Каким на самом деле был муж Елизаветы II принц Филипп

1951 год: на руках у молодых Елизаветы и Филиппа их дети - наследник британского престола принц Чарльз (на фото слева) и принцесса Анна.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
О смерти 99-летнего принца Филиппа Маунтбеттена, герцога Эдинбургского, пресс-служба Букингемского дворца сообщила в пятницу, 9 апреля. Он умер в родовой резиденции династии - Виндзорском замке. Причиной стал не COVID-19, королевская чета успешно привилась от вируса еще в декабре. Не выдержало вконец изношенное сердце. В этом году Филипп почти месяц провел в больнице, вроде бы шел на поправку, но...
Маунтбеттен происходил из высокого царственного рода. Его родной бабушкой по отцовской линии была Ольга Романова, внучка российского императора Николая I. Так что могущественному самодержцу Филипп приходился праправнуком. А его дядя, король Константин I, занимал престол Греции. Но монарших почестей Филипп лишился еще в младенчестве. Когда ему было два года, дядю свергли, и семье пришлось бежать из страны и жить в изгнании. Они не бедствовали (хотя первое время ребенок был вынужден спать в кроватке, сделанной из ящика для апельсинов), но отношения между родителями мальчика испортились. Отец уделял жене и сыну все меньше внимания и в конце концов подал на развод. Мать восприняла это событие очень тяжело и в итоге закончила свои дни в психлечебнице. А Филиппа отправили к родственникам в Англию, где он и нашел свою судьбу.
Принц Филипп в детстве
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Впервые 13-летний подросток увидел 8-летнюю девочку Елизавету в лондонском Вестминстерском аббатстве на свадьбе экс-принцессы Греции. Детей познакомили, они вежливо поздоровались и тут же забыли друг о друге, не представляя, что потом жизнь свяжет их вместе на долгие 74 года.
Вторая встреча будущих супругов произошла через пять лет, к тому времени Филипп превратился в высокого красавца блондина с голубыми глазами. Он учился в Королевском военно-морском колледже. Туда прибыла королевская семья, и юношу отобрали в группу кадетов, которые должны были сопровождать принцесс. Филипп и Елизавета гуляли по окрестностям, играли в теннис, о многом говорили и впервые почувствовали близость друг к другу. Потом завязалась переписка, а вскоре на столике у будущей королевы уже без утайки стояло его фото.
Семья принца Филиппа
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
В 1946-м состоялась помолвка, а свадьбу сыграли год спустя. В соответствии с требованиями двора Филипп отказался от своих прошлых регалий, а также сменил веру, перейдя из православия в англиканство. Но взамен получил титул принца и герцога Эдинбургского.
В 1964 году Филипп впервые встретился с битлами (на фото он жмет руку Ринго Старру). Принц вручил им награду как лучшей поп-группе года. Фото: AP/East News
В Букингемском дворце подсчитали, что с 1952 года принц Филипп выполнил больше двадцати тысяч официальных обязанностей. Покровительствовал наукам, спорту, флоту. Слыл другом защитников природы. Хотя и от охоты не отказывался - однажды в Индии он одним выстрелом убил огромного тигра. До 97 лет водил автомобиль, пока не угодил в аварию.
В Британии супруга королевы не без оснований считали иконой стиля. Его знаменитые пальто получили негласное название «Герцог» (в честь одного из титулов) и быстро вошли в моду. Приезжая в Шотландию, Филипп с удовольствием носил килт (традиционную шотландскую юбку) и, ничуть не смущаясь, публично извещал, что другого белья под ней нет.
Елизавета писала Филиппу на фронт, когда он воевал с немцами
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Вообще супруг Елизаветы был остер на язык, но не всегда его шуточки оказывались политкорректными. «Вы еще не перестали бросаться друг в друга копьями?» - ошарашил он представителя австралийских аборигенов. А в той же Шотландии смутил местных жителей вопросом к автоинструктору: «Как вам удается заставить местных водителей не пить достаточно долго, чтобы сдать экзамен?»
Но самые щекотливые моменты в жизни Филиппа связаны с приписываемыми ему многочисленными амурными похождениями. В середине 80-х Филипп признался своему биографу Бэзилу Бутройду, что в брак с Елизаветой вступил не по любви, а по расчету: «Мне надоела нищета. У меня никогда не было своего угла. С восьми лет я скитался по школам и кораблям». К середине 50-х годов они уже не спали вместе в супружеской опочивальне.
С женой во время прогулки на природе.
Фото: EAST NEWS
Российский историк Геннадий Соколов, исследовавший жизнь королевской семьи, утверждает, что герцог Эдинбургский был настолько любвеобилен, что руководство служб охраны и безопасности британской короны приняло решение о постоянном круглосуточном наблюдении за Филиппом. Из опасения утечки информации о похождениях герцога в желтую прессу. А королевский фотограф Бэрон Нейхум якобы помог Филиппу основать мужской «Четверг-клуб», где весьма знатные особы предавались разврату на закрытых секс-пати.
Филиппу была по нраву служба в армии, но он покинул ее, чтобы быть вместе с Елизаветой
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Так это или нет, неизвестно. Но в глазах подданных Филипп всегда оставался образцом верного супруга. Когда в 1997 году Елизавета и Филипп праздновали золотую годовщину свадьбы, королева призналась, что муж был ее главной опорой все эти годы. А сам он как-то сказал, что у него очень важная и ответственная работа - никогда не подводить королеву.
Супруг ее величества герцог Эдинбургский во всей своей красе в одном из покоев Виндзорского замка. Фото: Tim Graham Photo Library via Getty Images
Его убило скандальное интервью?
Когда принц Гарри и Меган Маркл дали свое скандальное интервью о нравах в Букингемском дворце, копья критиков полетели в адрес принца Филиппа. Многие сочли, что высказывания в адрес наполовину темнокожей жены принца и их будущего ребенка прозвучали именно из уст супруга Елизаветы Второй. Атаки на старого и больного человека стали столь массовыми, что ведущей Опре Уинфри пришлось выступить со специальным заявлением: герцоги Сассекские, говоря о расизме в королевской семье, не имели в виду герцога Эдинбургского.
Принц Филипп перестал участвовать в публичных мероприятиях еще в 2017-м
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Но, говорят, сам он очень тяжело воспринял эти откровения своего внука и его жены. Возможно, это стало последним ударом для 99-летнего старца.
Тело принца Филиппа до захоронения согласно его воле будет находиться в Виндзорском замке, похороны пройдут там же, в часовне Святого Георгия.
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