Елизавета II и Британия скорбят по принцу Филиппу. Главное

Принц и королева прожили в браке 73 года. Познакомились они во время учебы Фото: REUTERS

Сегодня, 9 апреля 2021 года стало известно о смерти британского принца Филиппа, мужа Елизаветы II. Сообщение о его кончине обнародовано на сайте Букингемского дворца.

Он не дожил до своего векового юбилея. Принц и королева пробыли в браке 73 года. А познакомились во время учебы. За все время у Филиппа и Елизаветы родилось четыре ребенка — Чарльз, принц Уэльский, Анна, Эндрю, герцог Йоркский, Эдвард, граф Уэссекский.

Филипп мирно скончался сегодня утром

В Британии объявлен траур. Скорбит и сама королева, о чем гласит сообщение на сайте дворца.

- С глубоким прискорбием Ее Величество Королева объявляет о смерти своего любимого супруга, Его Королевского Высочества Принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке. Дальнейшие объявления будут сделаны в свое время. Королевская семья вместе с людьми по всему миру скорбит о его потере, - говорится в заявлении.

В Британии объявлен траур Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Реакция на кончину принца

У стен Букингемского дворца в Лондоне в пятницу, 9 апреля стали собираться люди. Многие из них пришли выразить свои соболезнования и почтить память Филиппа. На Букингемском дворце приспустили флаг.

Соболезнования выразили многие общественные и политические деятели:

- Свои слова направили в ЕК - В Институте Европы РАН

- В Петропавловской крепости

- Телеграмму адресовал и президент России Владимир Путин

- Соболезнует российское посольство в Лондоне

- Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион выразил соболезнования в связи с кончиной принца

- Соболезнует и британский премьер Борис Джонсон

9 апреля 2021 года стало известно о смерти британского принца Филиппа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Похороны и реакция семьи

Из-за пандемии на похоронах будут присутствовать только члены королевской семьи.

"Похороны не будут государственными… Тело Его Королевского Высочества будет покоиться в Виндзорском замке перед похоронами в часовне святого Георгия. Это соответствует обычаю и желанию Его Королевского Высочества", - заявил Военный колледж Соединенного Королевства. Дату похорон пока не раскрывают. Уже известно, что принц Гарри вернется в Британию после смерти Филиппа. При этом его жена Меган Маркл из-за второй беременности может остаться в США и пропустить церемонию прощания с герцогом.

"Ему не нужно больше ничего, кроме как быть рядом со своей семьей, и особенно со своей бабушкой, в это ужасное время", - сообщил источник, близкий к семье.

Каким был принц Филипп

Десятилетиями британские СМИ с замиранием сердца ловили каждую его фразу, ведь он мог острым словцом пройтись практически по любому поводу. Филипп происходит из свергнутой в 1920-е греческой королевской семьи. Православные монархи имели обширные родственные связи с Романовыми, так что расстрел царской семьи герцог Эдинбургский вполне мог рассматривать как семейную трагедию.

«Британские женщины не умеют готовить», «Я бы очень хотел поехать в Россию, хотя эти у***дки поубивали половину моей семьи», «Раньше все наперебой твердили, что нужно больше отдыхать. А теперь они жалуются, что остались без работы», - «Комсомолка» вспомнила главные «филиппики» покойного герцога Эдинбургского.

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