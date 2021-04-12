Едем земными дорогами российского космоса: Саратовская область

На центральной площади Ленина участников пробега встретили хлебом-солью Фото: Иван МАКЕЕВ

В автопробеге, посвященному 60-летию полета, мы проехали 2300 км по Московской, Калужской, Владимирской, Самарской областям, республике Чувашия. Мы - это журналисты КП и представители Евразийского содружества специалистов туриндустрии.

Ошибкой было ехать из Самары в Саратов по левобережью. А ведь дорога подавала нам знаки: в какой-то момент перестали попадаться встречные фуры. Как результат, по навигатору расстояние оказалось на несколько километров меньше реально пройденного. Скорее всего, причина в том, что на протяжении нескольких часов нам пришлось ехать «змейкой», объезжая то широкие трещины в асфальте, то кочки, то вырезанные дорожниками под заплатки ямы.

11 апреля автопробег достиг финишной точки Фото: Иван МАКЕЕВ

Более-менее прямолинейное движение началось в Балаковском районе. Ускорились, и хитом этого участка стала песня «Погоня» из «Неуловимых мстителей», записанная на телефон одним из экипажей и исполненная остальным участникам пробега. На максимально разрешенной скорости мы проехали мимо рукотворных гор фосфогипса от «Фосагро» и Балаковской АЭС.

Памятник Гагарину и Королёву в Энгельсе Фото: Иван МАКЕЕВ

Огни Энгельса. На центральной площади Ленина нас встретили хлебом-солью. Приятно! Несколько минут общения со встречающими, и выдвигаемся в Саратов. Очередная парковка в ночи.

Экспозиция в краеведческом музее в Энгельсе Фото: Иван МАКЕЕВ

Конечно же, в Саратове мы первым делом пошли в народный музей Юрия Гагарина. Он находится в училище, которое заканчивал первый космонавт планеты по специальности «литейщик». Здесь в экспозиции представлен фрагмент решетки забора, которую индустрик Гагарин (так называли в 50-е годы студентов индустриального техникума), собственноручно отлил, подтверждая свою квалификацию. Жаль, в день нашего приезда этот артефакт находился не в музее, а на месте приземления первого космонавта, где 12 апреля были запланированы большие торжества по случаю 60-летия первого полета человека в космос. Но об этом позже.

Конечно же, в Саратове мы первым делом пошли в народный музей Юрия Гагарина Фото: Иван МАКЕЕВ

В музее мы встретились с представителями саратовских турагентств, с которыми обсудили потенциал развития туристических маршрутов по местам, связанным с космосом. Таких маршрутов в регионе сейчас 16. Но главное – не количество, а качество, ведь туристам нужна не столько информация, сколько формат ее подачи. Между прочим, туристов, которые путешествуют теплоходами по Волге, или приезжают организованными группами по суше, больше 1,2 млн. человек в год.

Встреча с представителями саратовских турагентств Фото: Иван МАКЕЕВ

В ходе беседы мы сошлись на ключевом посыле: если нет «движухи», то есть риск, что экскурсия пройдет мимо ушей. На эти вызовы некоторые туроператоры уже отреагировали. Например, один из них проводит экскурсии по космическим местам для саратовских школьников в формате квестов и викторин. Полезная информация подается в игровой форме. Мы предложили применить такой формат и для взрослых. Ведь они – тоже дети, только выросли…

Накануне Дня космонавтики у народного музея Гагарина в Саратове встретились три пробега: авто-, броне- и велосипедный. На празднование первого полета сюда приехали не только мы - «Земные дороги российского космоса», но и велосипедисты из Самары и Тольятти. А на бронемашинах у входа в музей припарковались активисты общественной организации «Боевое братство» и их подопечные из саратовских школ. В музей они приехали на экскурсию, после которой отправились на местный аэродром. Туда, где Юрий Гагарин влюбился в небо.

У народного музея Гагарина в Саратове встретились три пробега: авто-, броне- и велосипедный Фото: Иван МАКЕЕВ

В 1954 году он записался в курсанты Саратовского аэроклуба ДОСААФ. Его наставниками стали летчик-испытатель Дмитрий Мартьянов и Сергей Сафронов. «Я счастлив, что свой путь начал с Саратовского аэроклуба. Умелые и заботливые учителя привили мне любовь к авиации. Они помогли мне найти свое призвание», - писал Юрий Гагарин в своей книге «Дорога в космос».

Переехав 3-километровый мост через Волгу, мы оказались в городе Энгельс. На площади Ленина, которая накануне вечером была настолько пуста, что на ней можно было делать что хочешь, собрался, кажется, весь город. Ко Дню космонавтики здесь установили развлекательный павильон с аттракционами, которые заставляют сердце биться чаще (проверено на себе). Не удивительно, что ко входу в этот павильон устремилась большая очередь. А собранная на площади за ночь сцена - это большой концерт 12 апреля.

3-километровый мост через Волгу Фото: Иван МАКЕЕВ

В этот же день на месте приземления Гагарина официально открывается парк Покорителей космоса. Этот многофункциональный мемориально-образовательный комплекс под открытым небом находится в 16 км от Энгельса.Он призван стать центром притяжения не только жителей Саратова и Энгельса, но и гостей региона. Подробности о парке Покорителей космоса читайте в репортажах наших коллег на сайте kp.ru.

Автопробег закончился 11 апреля возложением цветов у памятника Гагарина и Королева на берегу Волги в городе Энгельсе. Это была искренняя дань уважения людям, которые продемонстрировали человечеству, что границы привычного мира - гораздо дальше тех, которые были догмой на протяжении тысяч лет.

Едем домой.

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