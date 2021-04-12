Мишустин рассказал, как мечтал стать летчиком, но выучился на инженера

Премьер-министр Михаил Мишустин посетил Московский авиационный институт. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

День космонавтики Михаил Мишустин встретил в Московском авиационном институте (МАИ). На встрече со студентами и аспирантами премьер признался, что мечтал стать летчиком. Мишустин рассказал, что в детстве жил в летном городке, и отец его друга работал руководителем комплекса авиационных тренажеров.

- В свободное время мы приходили, учились и мечтали о том, чтобы, может быть, стать летчиками. И точно абсолютно, я помню, мы все, мальчишки, мечтали заниматься так или иначе космической отраслью, - рассказал премьер.

Но в итоге Мишустин поступил не в авиационный, а в Московский станкоинструментальный институт. По его словам, инженерное образование ему сильно помогло в жизни. По своей специальности он учился 6,5 лет, а потом еще 3 года в аспирантуре.

- Это дало очень серьезную базовую подготовку для того, чтобы в первую очередь осваивать новые направления, - сказал Мишустин. По его словам, сейчас в России есть много хороших вузов, которые «готовят в первую очередь думающих людей, инженеров».

- Инженерная профессия дает возможность для абсолютного расширения кругозора. Ты можешь работать где угодно, получив хорошее базовое инженерное образование, - заявил Мишустин. - Я видел очень много очень хороших финансистов, экономистов, других специалистов, которые получились из, может быть, не самых лучших инженеров, но не видел ни одного инженера, который получился из финансиста или экономиста.

Студенты МАИ поинтересовались у Мишустина, будут ли их отправлять на практику на космодром «Восточный». Премьер пообещал, что поручит министерству образования и Роскосмосу разработать программу подготовки для студентов.

Мишустин также рассказал, что Владимир Путин поддержал предложение правительства об определении статуса молодого ученого.

- Статус молодого ученого включает в себя права, обязанности, возможности. Причем этот правовой статус будет даваться молодым людям до 35 лет, - сообщил Мишустин.

Премьер напомнил, что к 2030 году Россия планирует войти в число десяти ведущих государств мира по объему научных исследований и разработок.

- Мы примерно в течение года будем иметь 450 новых лабораторий, в которые инвестируем очень серьезные средства. В течение ближайших трех лет только на них предусмотрено около 36 миллиардов рублей. Уже к 2024 году количество таких лабораторий удвоится, их будет 900, - рассказал Мишустин. Он также добавил, что программа создания инженерных центров предполагает оснащение лабораториями 219 вузов.

- Идет активнейшая работа. Я уверен, что мы организуем создание всей необходимой инфраструктуры для научных исследований, - пообещал Мишустин.