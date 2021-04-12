«Несут какие-то помои». В фигурном катании новая война - Баюл и Грищук атакуют Тарасову

Татьяна Тарасова Фото: Мария ЛЕНЦ

Фигурное катание в России все ближе к статусу спортивного «Дом-2». Скандалы в этом виде спорта вспыхивают каждую неделю. А очередную войну подожгли олимпийские чемпионки 1990-х украинка Оксана Баюл и выступавшая за Россию Оксана Грищук. Они атаковали известного тренера Татьяну Тарасову. И у этого скандала длинная предыстория.

«Обвинения в плагиате»

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл начал свои военные действия почти неделю назад. Ей очень не понравилось, что шоу Этери Тутберидзе называется «Чемпионы на льду». «Эти дети даже не знают, что такое «Чемпионы на льду», и кто создал этот бренд. Том Коллинз, твой тур был многогранным с фигуристами со всего мира. Мы всегда будем помнить», — написала Баюл в Инстаграме. Как бы намекая, что название было позаимствовано у некогда популярного в США гастрольного шоу.

Украинская чемпионка на это не остановилась. Увидев платье Алины Загитовой, она и ее обвинила в плагиате. «Мой костюмчик был состряпан в 1995 году, - подлила огня Баюл, разместив свой фото и фото Алины. Плагиат там мог найти только уж очень заинтересованный в конфликте наблюдатель.

Провокация сработала на отлично. И скандал понесся по фигурному катанию с энергией лесного пожара. В ответ на громкие записки Баюл Татьяна Тарасова ответила заявлением, что олимпийская чемпионка 1994 года таким способом решила напомнить о себе. Если бы Татьяна Анатольевна знала, какая базарная буря разразиться в ответ на ее слова, наверняка предпочла бы оставить все без комментариев.

«Ты разве не слышала, как меня Тарасова обокрала?»

«Я о Тарасовой. У нее вся труппа ее театра распалась, а потом она работала со всеми, кто мог платить: Америка, Япония, Россия. А теперь корчит из себя: «Люблю Россию». Деньги она любит, а не Россию…» — набросилась в ответ Баюл на дуэнью российского фигурного катания.

И тут ее поддержала чемпионка ОИ 1994 и 1998 годов Оксана Грищук. «Мне понравилось про Тарасову. Молодец, Оксанка! Наконец-то хоть кто-то еще правду сказал про Тарасову. А то все знают, какой она ужасный человек, и почему-то молчат, - написала в комментариях Грищук. - Нас многие дурили и обворовывали все время. Змеи такие, как Тарасова... Ты разве не слышала, как меня Тарасова обокрала после Олимпиады? А потом нас с Женей разбила, чтобы дальше деньги кассировать с Платова и его новой партнерши, лишив меня всего».

Эту историю про Татьяну Тарасову, о которой Грищук вспомнит в своем гневном комментарии, мы расскажем чуть ниже.

Оксана Баюл Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Они не очень счастливые в жизни»

В России, конечно, уже промолчать не смогли. И конкретнее всех выступил бывший партнер Грищук Александр Жулин.

- Когда олимпийские чемпионки несут какие-то помои, мне кажется, что они не очень счастливые в жизни. Вот и всё. Прошла популярность, прошла известность, и надо что-то делать. Татьяне Анатольевне желаю только добра и здоровья. Просто стыдно. Значит им нечем заняться. И они занимаются склоками. Тарасова — мудрая женщина. Надеюсь, что не будет никак реагировать. Я думаю, если она будет молчать, то все потихонечку заткнутся, — приводит сказал Жулин изданию «РБ-спорт»

Кто такая Баюл: лечилась от алкоголизма, судилась с Украиной за 50 млн долларов

На счет не очень счастливых в жизни, Жулин по всей видимости прав. Украинская фигуристка Баюл всегда любила находится в центре скандала. После сенсационной победы на Олимпийских играх 16-летняя фигуристка переехала в США. Там она была популярна: еще бы такая история, маленькая симпатичная девочка осталась без семьи, отец ее покинул давным-давно, а за три года до триумфальной Олимпиады от рака умерла и мама Оксаны.

Но в Америке чудо-девочка пустилась во все тяжкие. Алкоголь, шумные романы6 скандальные выходки, попытка суицида… Однажды, будучи пьяной, попала в автомобильную аварию, и после пришлось признать проблему и лечиться в специальной клинике от алкоголизма.

Сейчас Оксана Баюл в США тренирует детей, но при этом не оставляет судебные склоки. Пару лет назад она подала в суд на свою родную Украину иск на 50 млн долларов. Олимпийская чемпионка посчитала, что недополучила денег за использование своего имени и своей биографии.

Грищук о Тарасовой: «Мы подъезжаем к бортику, а в лицо — клубы дыма»

Оксана Грищук тоже живет в США, но уже давно не тренирует фигуристов. В Америке она запомнилась скандальной сменой имени Оксана на «Паша». А вот с Татьяной Тарасовой у них давний конфликт.

Грищук говорит, что Тарасова ее оболгала – написала в книге, что фигуристка била своего партнера Евгения Платова зубцами коньков по больным коленям. А кроме того олимпийская чемпионка вспоминала, как Татьяна Анатольевна, будучи ее тренером, постоянно курила на тренировках. «Мы подъезжаем к бортику, а в лицо — клубы дыма. Я стеснялась ей что-то сказать, а Женя постоянно просил: «Татьяна Анатольевна, хватит курить, нам дышать нечем!», - рассказывала Грищук в интервью СЭ.

Оксана Грищук Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но больше всего Грищук обижена на Тарасову из-за денег. Фигуристка рассказывала, как перед Олимпиадой 1998 года тренер уговорила ее перейти из общества «Динамо» в профсоюзное общество. Сулила ей большие премиальные за «золото» и квартиру. Но за победу на Играх-1998 Грищук получила всего 700 долларов. И до сих пор считает, что Татьяна Анатольевна забрала все ее деньги.

Есть и еще одна история. По словам Оксаны Грищук, она после той Олимпиады отказалась подписывать с Тарасовой контракт, и та в отместку увела у фигуристки ее звездного партнера Евгения Платова.

Вот так обиды двадцатилетней давности всплывают сейчас. И взрывают фигурное катание.